Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Dust je 0.001589 USD. Sledujte aktualizace cen DUST v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DUST.

Více informací o DUST

Informace o ceně DUST

Co je to DUST

Tokenomika pro DUST

Předpověď cen DUST

Historie DUST

Průvodce nákupem (DUST)

Převodník DUST na fiat měnu

Kurz Dust(DUST)

Aktuální cena 1 DUST na USD

$0.001596
-8.17%1D
USD
Graf aktuální ceny Dust (DUST)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:38:45 (UTC+8)

Informace o ceně Dust (DUST) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.001512
Nejnižší za 24 h
$ 0.001885
Nejvyšší za 24 h

$ 0.001512
$ 0.001885
--
--
-2.04%

-8.17%

-8.53%

-8.53%

Cena Dust (DUST) v reálném čase je $ 0.001589. Za posledních 24 hodin se DUST obchodoval v rozmezí od minima $ 0.001512 do maxima $ 0.001885, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena DUST v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena DUST se za poslední hodinu změnila o -2.04%, za 24 hodin o -8.17% a za posledních 7 dní o -8.53%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Dust (DUST)

--
----

$ 64.98K
$ 64.98K$ 64.98K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

BSC

Aktuální tržní kapitalizace Dust je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 64.98K. Objem v oběhu DUST je --, přičemž celková zásoba je --. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je --.

Historie cen v USD pro Dust (DUST)

Sledujte změny cen Dust pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.00014199-8.17%
30 dní$ +0.000309+24.14%
60 dní$ -0.000411-20.55%
90 dní$ -0.000411-20.55%
Změna ceny Dust dnes

Dnes zaznamenal DUST změnu o $ -0.00014199 (-8.17%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Dust za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +0.000309 (+24.14%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Dust za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u DUST ke změně o $ -0.000411 (-20.55%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Dust za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.000411 (-20.55%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Dust (DUST)?

Podívejte se na stránku Historie cen Dust.

Co je Dust (DUST)

DUST personifies “dust/sprite” as the mascot and liquidity catalyst of the Aster ecosystem, turning a “small, overlooked role” into a driving force.

Dust je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Dust investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu DUSTa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Dust na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Dust a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Dust (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Dust (DUST) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Dust (DUST) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Dust.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Dust!

Tokenomika pro Dust (DUST)

Pochopení tokenomiky Dust (DUST) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu DUST hned teď!

Jak nakupovat Dust (DUST)

Snažíte se zjistit, jak koupit Dust? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Dust podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

DUST na místní měny

Zdroj Dust

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Dust, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Dust

Jakou hodnotu má dnes Dust (DUST)?
Aktuální cena DUST v USD je 0.001589 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena DUST v USD?
Aktuální cena DUST v USD je $ 0.001589. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Dust?
Tržní kapitalizace DUST je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem DUST v oběhu?
Objem DUST v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) DUST?
DUST dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) DUST?
DUST dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování DUST?
Aktuální 24hodinový objem obchodování DUST je $ 64.98K USD.
Dosáhne DUST letos vyšší ceny?
DUST může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenDUST, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Dust (DUST)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

