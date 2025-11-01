BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Dragonswap je 0.03947 USD. Sledujte aktualizace cen DRG v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DRG.Dnešní aktuální cena Dragonswap je 0.03947 USD. Sledujte aktualizace cen DRG v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DRG.

Více informací o DRG

Informace o ceně DRG

Co je to DRG

Bílá kniha pro DRG

Oficiální webové stránky DRG

Tokenomika pro DRG

Předpověď cen DRG

Historie DRG

Průvodce nákupem (DRG)

Převodník DRG na fiat měnu

DRG Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Dragonswap

Kurz Dragonswap(DRG)

Aktuální cena 1 DRG na USD

$0.03947
$0.03947$0.03947
-0.37%1D
USD
Graf aktuální ceny Dragonswap (DRG)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:49:15 (UTC+8)

Informace o ceně Dragonswap (DRG) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.03928
$ 0.03928$ 0.03928
Nejnižší za 24 h
$ 0.03981
$ 0.03981$ 0.03981
Nejvyšší za 24 h

$ 0.03928
$ 0.03928$ 0.03928

$ 0.03981
$ 0.03981$ 0.03981

--
----

--
----

+0.25%

-0.37%

-0.93%

-0.93%

Cena Dragonswap (DRG) v reálném čase je $ 0.03947. Za posledních 24 hodin se DRG obchodoval v rozmezí od minima $ 0.03928 do maxima $ 0.03981, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena DRG v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena DRG se za poslední hodinu změnila o +0.25%, za 24 hodin o -0.37% a za posledních 7 dní o -0.93%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Dragonswap (DRG)

--
----

$ 9.25K
$ 9.25K$ 9.25K

$ 39.47M
$ 39.47M$ 39.47M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SEIEVM

Aktuální tržní kapitalizace Dragonswap je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 9.25K. Objem v oběhu DRG je --, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 39.47M.

Historie cen v USD pro Dragonswap (DRG)

Sledujte změny cen Dragonswap pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0001466-0.37%
30 dní$ -0.00713-15.31%
60 dní$ -0.00709-15.23%
90 dní$ +0.01447+57.88%
Změna ceny Dragonswap dnes

Dnes zaznamenal DRG změnu o $ -0.0001466 (-0.37%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Dragonswap za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.00713 (-15.31%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Dragonswap za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u DRG ke změně o $ -0.00709 (-15.23%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Dragonswap za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.01447 (+57.88%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Dragonswap (DRG)?

Podívejte se na stránku Historie cen Dragonswap.

Co je Dragonswap (DRG)

DragonSwap is the native liquidity hub on Sei Network. It serves as the native automated market maker (AMM) on Sei and supports multiple liquidity types, including constant product (XYK) pools, concentrated liquidity pools, and permissionless yield farms to incentivize liquidity provision across a range of trading pairs.

Dragonswap je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Dragonswap investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu DRGa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Dragonswap na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Dragonswap a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Dragonswap (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Dragonswap (DRG) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Dragonswap (DRG) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Dragonswap.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Dragonswap!

Tokenomika pro Dragonswap (DRG)

Pochopení tokenomiky Dragonswap (DRG) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu DRG hned teď!

Jak nakupovat Dragonswap (DRG)

Snažíte se zjistit, jak koupit Dragonswap? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Dragonswap podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

DRG na místní měny

1 Dragonswap(DRG) na VND
1,038.65305
1 Dragonswap(DRG) na AUD
A$0.0599944
1 Dragonswap(DRG) na GBP
0.0299972
1 Dragonswap(DRG) na EUR
0.0339442
1 Dragonswap(DRG) na USD
$0.03947
1 Dragonswap(DRG) na MYR
RM0.1653793
1 Dragonswap(DRG) na TRY
1.6589241
1 Dragonswap(DRG) na JPY
¥6.03891
1 Dragonswap(DRG) na ARS
ARS$56.7910148
1 Dragonswap(DRG) na RUB
3.1729933
1 Dragonswap(DRG) na INR
3.5065148
1 Dragonswap(DRG) na IDR
Rp657.8330702
1 Dragonswap(DRG) na PHP
2.3164943
1 Dragonswap(DRG) na EGP
￡E.1.8570635
1 Dragonswap(DRG) na BRL
R$0.2119539
1 Dragonswap(DRG) na CAD
C$0.055258
1 Dragonswap(DRG) na BDT
4.8279704
1 Dragonswap(DRG) na NGN
57.1197999
1 Dragonswap(DRG) na COP
$151.8075405
1 Dragonswap(DRG) na ZAR
R.0.6848045
1 Dragonswap(DRG) na UAH
1.6557665
1 Dragonswap(DRG) na TZS
T.Sh.97.2165835
1 Dragonswap(DRG) na VES
Bs8.72287
1 Dragonswap(DRG) na CLP
$37.18074
1 Dragonswap(DRG) na PKR
Rs11.0867283
1 Dragonswap(DRG) na KZT
20.9167318
1 Dragonswap(DRG) na THB
฿1.2717234
1 Dragonswap(DRG) na TWD
NT$1.2152813
1 Dragonswap(DRG) na AED
د.إ0.1448549
1 Dragonswap(DRG) na CHF
Fr0.031576
1 Dragonswap(DRG) na HKD
HK$0.3066819
1 Dragonswap(DRG) na AMD
֏15.105169
1 Dragonswap(DRG) na MAD
.د.م0.3650975
1 Dragonswap(DRG) na MXN
$0.7325632
1 Dragonswap(DRG) na SAR
ريال0.1480125
1 Dragonswap(DRG) na ETB
Br6.0870634
1 Dragonswap(DRG) na KES
KSh5.0991293
1 Dragonswap(DRG) na JOD
د.أ0.02798423
1 Dragonswap(DRG) na PLN
0.1452496
1 Dragonswap(DRG) na RON
лв0.1740627
1 Dragonswap(DRG) na SEK
kr0.3741756
1 Dragonswap(DRG) na BGN
лв0.0667043
1 Dragonswap(DRG) na HUF
Ft13.2804709
1 Dragonswap(DRG) na CZK
0.8324223
1 Dragonswap(DRG) na KWD
د.ك0.01207782
1 Dragonswap(DRG) na ILS
0.1282775
1 Dragonswap(DRG) na BOB
Bs0.2727377
1 Dragonswap(DRG) na AZN
0.067099
1 Dragonswap(DRG) na TJS
SM0.3635187
1 Dragonswap(DRG) na GEL
0.1069637
1 Dragonswap(DRG) na AOA
Kz36.1778073
1 Dragonswap(DRG) na BHD
.د.ب0.01484072
1 Dragonswap(DRG) na BMD
$0.03947
1 Dragonswap(DRG) na DKK
kr0.2553709
1 Dragonswap(DRG) na HNL
L1.0388504
1 Dragonswap(DRG) na MUR
1.8053578
1 Dragonswap(DRG) na NAD
$0.6820416
1 Dragonswap(DRG) na NOK
kr0.3994364
1 Dragonswap(DRG) na NZD
$0.0686778
1 Dragonswap(DRG) na PAB
B/.0.03947
1 Dragonswap(DRG) na PGK
K0.1661687
1 Dragonswap(DRG) na QAR
ر.ق0.1436708
1 Dragonswap(DRG) na RSD
дин.4.0093626
1 Dragonswap(DRG) na UZS
soʻm475.5420593
1 Dragonswap(DRG) na ALL
L3.3079807
1 Dragonswap(DRG) na ANG
ƒ0.0706513
1 Dragonswap(DRG) na AWG
ƒ0.0706513
1 Dragonswap(DRG) na BBD
$0.07894
1 Dragonswap(DRG) na BAM
KM0.0663096
1 Dragonswap(DRG) na BIF
Fr116.75226
1 Dragonswap(DRG) na BND
$0.051311
1 Dragonswap(DRG) na BSD
$0.03947
1 Dragonswap(DRG) na JMD
$6.3412502
1 Dragonswap(DRG) na KHR
158.5138882
1 Dragonswap(DRG) na KMF
Fr16.81422
1 Dragonswap(DRG) na LAK
858.0434611
1 Dragonswap(DRG) na LKR
රු12.0296666
1 Dragonswap(DRG) na MDL
L0.667043
1 Dragonswap(DRG) na MGA
Ar177.792615
1 Dragonswap(DRG) na MOP
P0.3161547
1 Dragonswap(DRG) na MVR
0.603891
1 Dragonswap(DRG) na MWK
MK68.5242617
1 Dragonswap(DRG) na MZN
MT2.522133
1 Dragonswap(DRG) na NPR
रु5.6039506
1 Dragonswap(DRG) na PYG
279.92124
1 Dragonswap(DRG) na RWF
Fr57.34991
1 Dragonswap(DRG) na SBD
$0.3248381
1 Dragonswap(DRG) na SCR
0.5391602
1 Dragonswap(DRG) na SRD
$1.519595
1 Dragonswap(DRG) na SVC
$0.3453625
1 Dragonswap(DRG) na SZL
L0.6848045
1 Dragonswap(DRG) na TMT
m0.138145
1 Dragonswap(DRG) na TND
د.ت0.11592339
1 Dragonswap(DRG) na TTD
$0.2672119
1 Dragonswap(DRG) na UGX
Sh137.51348
1 Dragonswap(DRG) na XAF
Fr22.30055
1 Dragonswap(DRG) na XCD
$0.106569
1 Dragonswap(DRG) na XOF
Fr22.30055
1 Dragonswap(DRG) na XPF
Fr4.02594
1 Dragonswap(DRG) na BWP
P0.5304768
1 Dragonswap(DRG) na BZD
$0.0793347
1 Dragonswap(DRG) na CVE
$3.7689903
1 Dragonswap(DRG) na DJF
Fr6.98619
1 Dragonswap(DRG) na DOP
$2.5296323
1 Dragonswap(DRG) na DZD
د.ج5.1303106
1 Dragonswap(DRG) na FJD
$0.0892022
1 Dragonswap(DRG) na GNF
Fr343.19165
1 Dragonswap(DRG) na GTQ
Q0.3027349
1 Dragonswap(DRG) na GYD
$8.2658074
1 Dragonswap(DRG) na ISK
kr4.93375

Zdroj Dragonswap

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Dragonswap, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Dragonswap
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Dragonswap

Jakou hodnotu má dnes Dragonswap (DRG)?
Aktuální cena DRG v USD je 0.03947 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena DRG v USD?
Aktuální cena DRG v USD je $ 0.03947. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Dragonswap?
Tržní kapitalizace DRG je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem DRG v oběhu?
Objem DRG v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) DRG?
DRG dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) DRG?
DRG dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování DRG?
Aktuální 24hodinový objem obchodování DRG je $ 9.25K USD.
Dosáhne DRG letos vyšší ceny?
DRG může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenDRG, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:49:15 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Dragonswap (DRG)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod DRG na USD

Částka

DRG
DRG
USD
USD

1 DRG = 0.03947 USD

Obchodujte DRG

DRG/USDT
$0.03947
$0.03947$0.03947
-0.37%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,977.22
$109,977.22$109,977.22

-0.22%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,854.21
$3,854.21$3,854.21

-0.17%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02496
$0.02496$0.02496

-22.43%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.39
$185.39$185.39

-1.47%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,854.21
$3,854.21$3,854.21

-0.17%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,977.22
$109,977.22$109,977.22

-0.22%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.39
$185.39$185.39

-1.47%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5012
$2.5012$2.5012

-0.90%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,085.23
$1,085.23$1,085.23

+0.07%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000780
$0.0000780$0.0000780

+56.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000555
$0.000555$0.000555

+177.50%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0052
$0.0052$0.0052

+108.00%

Logo SEDA

SEDA

SEDA

$0.21000
$0.21000$0.21000

+50.87%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00000095
$0.00000095$0.00000095

+48.43%

Logo Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0004603
$0.0004603$0.0004603

+43.08%