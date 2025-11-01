BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Defactor je 0.0126 USD. Sledujte aktualizace cen DEFACTOR v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DEFACTOR.Dnešní aktuální cena Defactor je 0.0126 USD. Sledujte aktualizace cen DEFACTOR v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DEFACTOR.

Více informací o DEFACTOR

Informace o ceně DEFACTOR

Co je to DEFACTOR

Oficiální webové stránky DEFACTOR

Tokenomika pro DEFACTOR

Předpověď cen DEFACTOR

Historie DEFACTOR

Průvodce nákupem (DEFACTOR)

Převodník DEFACTOR na fiat měnu

DEFACTOR Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Defactor

Kurz Defactor(DEFACTOR)

Aktuální cena 1 DEFACTOR na USD

$0.0126
$0.0126$0.0126
-2.17%1D
USD
Graf aktuální ceny Defactor (DEFACTOR)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:36:21 (UTC+8)

Informace o ceně Defactor (DEFACTOR) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.01255
$ 0.01255$ 0.01255
Nejnižší za 24 h
$ 0.01296
$ 0.01296$ 0.01296
Nejvyšší za 24 h

$ 0.01255
$ 0.01255$ 0.01255

$ 0.01296
$ 0.01296$ 0.01296

--
----

--
----

-0.08%

-2.17%

-10.71%

-10.71%

Cena Defactor (DEFACTOR) v reálném čase je $ 0.0126. Za posledních 24 hodin se DEFACTOR obchodoval v rozmezí od minima $ 0.01255 do maxima $ 0.01296, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena DEFACTOR v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena DEFACTOR se za poslední hodinu změnila o -0.08%, za 24 hodin o -2.17% a za posledních 7 dní o -10.71%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Defactor (DEFACTOR)

--
----

$ 65.57K
$ 65.57K$ 65.57K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

BASE

Aktuální tržní kapitalizace Defactor je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 65.57K. Objem v oběhu DEFACTOR je --, přičemž celková zásoba je --. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je --.

Historie cen v USD pro Defactor (DEFACTOR)

Sledujte změny cen Defactor pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0002795-2.17%
30 dní$ -0.00603-32.37%
60 dní$ +0.0026+26.00%
90 dní$ +0.0026+26.00%
Změna ceny Defactor dnes

Dnes zaznamenal DEFACTOR změnu o $ -0.0002795 (-2.17%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Defactor za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.00603 (-32.37%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Defactor za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u DEFACTOR ke změně o $ +0.0026 (+26.00%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Defactor za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.0026 (+26.00%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Defactor (DEFACTOR)?

Podívejte se na stránku Historie cen Defactor.

Co je Defactor (DEFACTOR)

Defactor’s Real token for RWA acceleration

Defactor je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Defactor investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu DEFACTORa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Defactor na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Defactor a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Defactor (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Defactor (DEFACTOR) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Defactor (DEFACTOR) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Defactor.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Defactor!

Tokenomika pro Defactor (DEFACTOR)

Pochopení tokenomiky Defactor (DEFACTOR) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu DEFACTOR hned teď!

Jak nakupovat Defactor (DEFACTOR)

Snažíte se zjistit, jak koupit Defactor? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Defactor podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

DEFACTOR na místní měny

1 Defactor(DEFACTOR) na VND
331.569
1 Defactor(DEFACTOR) na AUD
A$0.019152
1 Defactor(DEFACTOR) na GBP
0.009576
1 Defactor(DEFACTOR) na EUR
0.010836
1 Defactor(DEFACTOR) na USD
$0.0126
1 Defactor(DEFACTOR) na MYR
RM0.052794
1 Defactor(DEFACTOR) na TRY
0.529578
1 Defactor(DEFACTOR) na JPY
¥1.9404
1 Defactor(DEFACTOR) na ARS
ARS$18.077472
1 Defactor(DEFACTOR) na RUB
1.012914
1 Defactor(DEFACTOR) na INR
1.118502
1 Defactor(DEFACTOR) na IDR
Rp209.999916
1 Defactor(DEFACTOR) na PHP
0.739494
1 Defactor(DEFACTOR) na EGP
￡E.0.593334
1 Defactor(DEFACTOR) na BRL
R$0.067662
1 Defactor(DEFACTOR) na CAD
C$0.01764
1 Defactor(DEFACTOR) na BDT
1.541232
1 Defactor(DEFACTOR) na NGN
18.208008
1 Defactor(DEFACTOR) na COP
$48.46149
1 Defactor(DEFACTOR) na ZAR
R.0.21861
1 Defactor(DEFACTOR) na UAH
0.52857
1 Defactor(DEFACTOR) na TZS
T.Sh.30.882348
1 Defactor(DEFACTOR) na VES
Bs2.7846
1 Defactor(DEFACTOR) na CLP
$11.8692
1 Defactor(DEFACTOR) na PKR
Rs3.55824
1 Defactor(DEFACTOR) na KZT
6.652548
1 Defactor(DEFACTOR) na THB
฿0.405972
1 Defactor(DEFACTOR) na TWD
NT$0.387954
1 Defactor(DEFACTOR) na AED
د.إ0.046242
1 Defactor(DEFACTOR) na CHF
Fr0.01008
1 Defactor(DEFACTOR) na HKD
HK$0.097902
1 Defactor(DEFACTOR) na AMD
֏4.805388
1 Defactor(DEFACTOR) na MAD
.د.م0.116298
1 Defactor(DEFACTOR) na MXN
$0.233856
1 Defactor(DEFACTOR) na SAR
ريال0.04725
1 Defactor(DEFACTOR) na ETB
Br1.935738
1 Defactor(DEFACTOR) na KES
KSh1.623384
1 Defactor(DEFACTOR) na JOD
د.أ0.0089334
1 Defactor(DEFACTOR) na PLN
0.046368
1 Defactor(DEFACTOR) na RON
лв0.055566
1 Defactor(DEFACTOR) na SEK
kr0.119448
1 Defactor(DEFACTOR) na BGN
лв0.021168
1 Defactor(DEFACTOR) na HUF
Ft4.239522
1 Defactor(DEFACTOR) na CZK
0.265734
1 Defactor(DEFACTOR) na KWD
د.ك0.0038556
1 Defactor(DEFACTOR) na ILS
0.04095
1 Defactor(DEFACTOR) na BOB
Bs0.087066
1 Defactor(DEFACTOR) na AZN
0.02142
1 Defactor(DEFACTOR) na TJS
SM0.115668
1 Defactor(DEFACTOR) na GEL
0.034146
1 Defactor(DEFACTOR) na AOA
Kz11.549034
1 Defactor(DEFACTOR) na BHD
.د.ب0.004725
1 Defactor(DEFACTOR) na BMD
$0.0126
1 Defactor(DEFACTOR) na DKK
kr0.081522
1 Defactor(DEFACTOR) na HNL
L0.330372
1 Defactor(DEFACTOR) na MUR
0.576324
1 Defactor(DEFACTOR) na NAD
$0.217854
1 Defactor(DEFACTOR) na NOK
kr0.127512
1 Defactor(DEFACTOR) na NZD
$0.021924
1 Defactor(DEFACTOR) na PAB
B/.0.0126
1 Defactor(DEFACTOR) na PGK
K0.05292
1 Defactor(DEFACTOR) na QAR
ر.ق0.045738
1 Defactor(DEFACTOR) na RSD
дин.1.279908
1 Defactor(DEFACTOR) na UZS
soʻm149.999976
1 Defactor(DEFACTOR) na ALL
L1.051974
1 Defactor(DEFACTOR) na ANG
ƒ0.022554
1 Defactor(DEFACTOR) na AWG
ƒ0.022554
1 Defactor(DEFACTOR) na BBD
$0.0252
1 Defactor(DEFACTOR) na BAM
KM0.021168
1 Defactor(DEFACTOR) na BIF
Fr36.8298
1 Defactor(DEFACTOR) na BND
$0.016254
1 Defactor(DEFACTOR) na BSD
$0.0126
1 Defactor(DEFACTOR) na JMD
$2.01663
1 Defactor(DEFACTOR) na KHR
50.4
1 Defactor(DEFACTOR) na KMF
Fr5.3676
1 Defactor(DEFACTOR) na LAK
273.913038
1 Defactor(DEFACTOR) na LKR
රු3.825108
1 Defactor(DEFACTOR) na MDL
L0.213822
1 Defactor(DEFACTOR) na MGA
Ar56.50218
1 Defactor(DEFACTOR) na MOP
P0.100926
1 Defactor(DEFACTOR) na MVR
0.19278
1 Defactor(DEFACTOR) na MWK
MK21.79926
1 Defactor(DEFACTOR) na MZN
MT0.80514
1 Defactor(DEFACTOR) na NPR
रु1.782144
1 Defactor(DEFACTOR) na PYG
89.3592
1 Defactor(DEFACTOR) na RWF
Fr18.3078
1 Defactor(DEFACTOR) na SBD
$0.103698
1 Defactor(DEFACTOR) na SCR
0.172116
1 Defactor(DEFACTOR) na SRD
$0.4851
1 Defactor(DEFACTOR) na SVC
$0.11025
1 Defactor(DEFACTOR) na SZL
L0.217854
1 Defactor(DEFACTOR) na TMT
m0.0441
1 Defactor(DEFACTOR) na TND
د.ت0.0370944
1 Defactor(DEFACTOR) na TTD
$0.085302
1 Defactor(DEFACTOR) na UGX
Sh43.7472
1 Defactor(DEFACTOR) na XAF
Fr7.119
1 Defactor(DEFACTOR) na XCD
$0.03402
1 Defactor(DEFACTOR) na XOF
Fr7.119
1 Defactor(DEFACTOR) na XPF
Fr1.2852
1 Defactor(DEFACTOR) na BWP
P0.168714
1 Defactor(DEFACTOR) na BZD
$0.025326
1 Defactor(DEFACTOR) na CVE
$1.19763
1 Defactor(DEFACTOR) na DJF
Fr2.2302
1 Defactor(DEFACTOR) na DOP
$0.807156
1 Defactor(DEFACTOR) na DZD
د.ج1.637622
1 Defactor(DEFACTOR) na FJD
$0.028476
1 Defactor(DEFACTOR) na GNF
Fr108.612
1 Defactor(DEFACTOR) na GTQ
Q0.096264
1 Defactor(DEFACTOR) na GYD
$2.638692
1 Defactor(DEFACTOR) na ISK
kr1.5624

Zdroj Defactor

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Defactor, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka Defactor
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Defactor

Jakou hodnotu má dnes Defactor (DEFACTOR)?
Aktuální cena DEFACTOR v USD je 0.0126 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena DEFACTOR v USD?
Aktuální cena DEFACTOR v USD je $ 0.0126. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Defactor?
Tržní kapitalizace DEFACTOR je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem DEFACTOR v oběhu?
Objem DEFACTOR v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) DEFACTOR?
DEFACTOR dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) DEFACTOR?
DEFACTOR dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování DEFACTOR?
Aktuální 24hodinový objem obchodování DEFACTOR je $ 65.57K USD.
Dosáhne DEFACTOR letos vyšší ceny?
DEFACTOR může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenDEFACTOR, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:36:21 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Defactor (DEFACTOR)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod DEFACTOR na USD

Částka

DEFACTOR
DEFACTOR
USD
USD

1 DEFACTOR = 0.0126 USD

Obchodujte DEFACTOR

DEFACTOR/USDT
$0.0126
$0.0126$0.0126
-2.23%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,199.77
$110,199.77$110,199.77

-0.02%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,864.03
$3,864.03$3,864.03

+0.08%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02472
$0.02472$0.02472

-23.18%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.08
$186.08$186.08

-1.10%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,864.03
$3,864.03$3,864.03

+0.08%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,199.77
$110,199.77$110,199.77

-0.02%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.08
$186.08$186.08

-1.10%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5093
$2.5093$2.5093

-0.58%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,088.04
$1,088.04$1,088.04

+0.33%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000413
$0.000413$0.000413

+106.50%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0043
$0.0043$0.0043

+72.00%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00000101
$0.00000101$0.00000101

+57.81%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$19.707
$19.707$19.707

+53.19%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0029850
$0.0029850$0.0029850

+52.14%