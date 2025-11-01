BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena DANGNN DAYA COIN je 0.00003695 USD. Sledujte aktualizace cen DANGNN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DANGNN.Dnešní aktuální cena DANGNN DAYA COIN je 0.00003695 USD. Sledujte aktualizace cen DANGNN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DANGNN.

$0.00003695
+0.02%1D
Graf aktuální ceny DANGNN DAYA COIN (DANGNN)
Informace o ceně DANGNN DAYA COIN (DANGNN) (USD)

$ 0.00003686
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

-0.06%

+0.02%

+0.08%

+0.08%

Cena DANGNN DAYA COIN (DANGNN) v reálném čase je $ 0.00003695. Za posledních 24 hodin se DANGNN obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00003686 do maxima $ 0.00003705, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena DANGNN v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena DANGNN se za poslední hodinu změnila o -0.06%, za 24 hodin o +0.02% a za posledních 7 dní o +0.08%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu DANGNN DAYA COIN (DANGNN)

0.00%

DGC

Aktuální tržní kapitalizace DANGNN DAYA COIN je $ 0.00, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 51.46K. Objem v oběhu DANGNN je 0.00, přičemž celková zásoba je 10000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 369.50K.

Historie cen v USD pro DANGNN DAYA COIN (DANGNN)

Sledujte změny cen DANGNN DAYA COIN pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.0000000074+0.02%
30 dní$ -0.00000391-9.57%
60 dní$ -0.00001454-28.24%
90 dní$ +0.00001745+89.48%
Změna ceny DANGNN DAYA COIN dnes

Dnes zaznamenal DANGNN změnu o $ +0.0000000074 (+0.02%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny DANGNN DAYA COIN za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.00000391 (-9.57%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny DANGNN DAYA COIN za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u DANGNN ke změně o $ -0.00001454 (-28.24%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny DANGNN DAYA COIN za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.00001745 (+89.48%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům DANGNN DAYA COIN (DANGNN)?

Podívejte se na stránku Historie cen DANGNN DAYA COIN.

Co je DANGNN DAYA COIN (DANGNN)

DGC Coin is Hybrid POW A+ Blockchain platfrom services to activated Dapp, Smartcontract, Voting & Payment System. DGC Coin which will support coin mining while maintaining the form of the private blockchain until the halving period of the DGC Coin.

DANGNN DAYA COIN je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich DANGNN DAYA COIN investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu DANGNNa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o DANGNN DAYA COIN na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na DANGNN DAYA COIN a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny DANGNN DAYA COIN (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít DANGNN DAYA COIN (DANGNN) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva DANGNN DAYA COIN (DANGNN) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro DANGNN DAYA COIN.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny DANGNN DAYA COIN!

Tokenomika pro DANGNN DAYA COIN (DANGNN)

Pochopení tokenomiky DANGNN DAYA COIN (DANGNN) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu DANGNN hned teď!

Jak nakupovat DANGNN DAYA COIN (DANGNN)

Snažíte se zjistit, jak koupit DANGNN DAYA COIN? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit DANGNN DAYA COIN podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

DANGNN na místní měny

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně DANGNN DAYA COIN

Jakou hodnotu má dnes DANGNN DAYA COIN (DANGNN)?
Aktuální cena DANGNN v USD je 0.00003695 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena DANGNN v USD?
Aktuální cena DANGNN v USD je $ 0.00003695. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace DANGNN DAYA COIN?
Tržní kapitalizace DANGNN je $ 0.00 USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem DANGNN v oběhu?
Objem DANGNN v oběhu je 0.00 USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) DANGNN?
DANGNN dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) DANGNN?
DANGNN dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování DANGNN?
Aktuální 24hodinový objem obchodování DANGNN je $ 51.46K USD.
Dosáhne DANGNN letos vyšší ceny?
DANGNN může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenDANGNN, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se DANGNN DAYA COIN (DANGNN)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

