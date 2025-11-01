BurzaDEX+
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Cisco Systems je 72.75 USD. Sledujte aktualizace cen CSCOON v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CSCOON.

Více informací o CSCOON

Informace o ceně CSCOON

Co je to CSCOON

Oficiální webové stránky CSCOON

Tokenomika pro CSCOON

Předpověď cen CSCOON

Historie CSCOON

Průvodce nákupem (CSCOON)

Převodník CSCOON na fiat měnu

Logo Cisco Systems

Kurz Cisco Systems(CSCOON)

Aktuální cena 1 CSCOON na USD

$72.86
-0.50%1D
USD
Graf aktuální ceny Cisco Systems (CSCOON)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:46:52 (UTC+8)

Informace o ceně Cisco Systems (CSCOON) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 72.52
Nejnižší za 24 h
$ 73.81
Nejvyšší za 24 h

$ 72.52
$ 73.81
$ 73.78806448542068
$ 66.14352617950215
-0.02%

-0.50%

+3.26%

+3.26%

Cena Cisco Systems (CSCOON) v reálném čase je $ 72.75. Za posledních 24 hodin se CSCOON obchodoval v rozmezí od minima $ 72.52 do maxima $ 73.81, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena CSCOON v historii je $ 73.78806448542068, zatímco nejnižší cena v historii je $ 66.14352617950215.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena CSCOON se za poslední hodinu změnila o -0.02%, za 24 hodin o -0.50% a za posledních 7 dní o +3.26%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Cisco Systems (CSCOON)

No.1876

$ 1.80M
$ 55.21K
$ 1.80M
24.79K
24,788.38803392
ETH

Aktuální tržní kapitalizace Cisco Systems je $ 1.80M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 55.21K. Objem v oběhu CSCOON je 24.79K, přičemž celková zásoba je 24788.38803392. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.80M.

Historie cen v USD pro Cisco Systems (CSCOON)

Sledujte změny cen Cisco Systems pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.3661-0.50%
30 dní$ +4.07+5.92%
60 dní$ +32.75+81.87%
90 dní$ +32.75+81.87%
Změna ceny Cisco Systems dnes

Dnes zaznamenal CSCOON změnu o $ -0.3661 (-0.50%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Cisco Systems za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +4.07 (+5.92%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Cisco Systems za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u CSCOON ke změně o $ +32.75 (+81.87%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Cisco Systems za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +32.75 (+81.87%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Cisco Systems (CSCOON)?

Podívejte se na stránku Historie cen Cisco Systems.

Co je Cisco Systems (CSCOON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Cisco Systems je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Cisco Systems investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu CSCOONa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Cisco Systems na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Cisco Systems a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Cisco Systems (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Cisco Systems (CSCOON) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Cisco Systems (CSCOON) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Cisco Systems.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Cisco Systems!

Tokenomika pro Cisco Systems (CSCOON)

Pochopení tokenomiky Cisco Systems (CSCOON) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu CSCOON hned teď!

Jak nakupovat Cisco Systems (CSCOON)

Snažíte se zjistit, jak koupit Cisco Systems? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Cisco Systems podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

CSCOON na místní měny

1 Cisco Systems(CSCOON) na VND
1,914,416.25
1 Cisco Systems(CSCOON) na AUD
A$110.58
1 Cisco Systems(CSCOON) na GBP
55.29
1 Cisco Systems(CSCOON) na EUR
62.565
1 Cisco Systems(CSCOON) na USD
$72.75
1 Cisco Systems(CSCOON) na MYR
RM304.8225
1 Cisco Systems(CSCOON) na TRY
3,057.6825
1 Cisco Systems(CSCOON) na JPY
¥11,130.75
1 Cisco Systems(CSCOON) na ARS
ARS$104,675.61
1 Cisco Systems(CSCOON) na RUB
5,848.3725
1 Cisco Systems(CSCOON) na INR
6,463.11
1 Cisco Systems(CSCOON) na IDR
Rp1,212,499.515
1 Cisco Systems(CSCOON) na PHP
4,269.6975
1 Cisco Systems(CSCOON) na EGP
￡E.3,422.8875
1 Cisco Systems(CSCOON) na BRL
R$390.6675
1 Cisco Systems(CSCOON) na CAD
C$101.85
1 Cisco Systems(CSCOON) na BDT
8,898.78
1 Cisco Systems(CSCOON) na NGN
105,281.6175
1 Cisco Systems(CSCOON) na COP
$279,807.4125
1 Cisco Systems(CSCOON) na ZAR
R.1,262.2125
1 Cisco Systems(CSCOON) na UAH
3,051.8625
1 Cisco Systems(CSCOON) na TZS
T.Sh.179,186.8875
1 Cisco Systems(CSCOON) na VES
Bs16,077.75
1 Cisco Systems(CSCOON) na CLP
$68,530.5
1 Cisco Systems(CSCOON) na PKR
Rs20,434.7475
1 Cisco Systems(CSCOON) na KZT
38,553.135
1 Cisco Systems(CSCOON) na THB
฿2,344.005
1 Cisco Systems(CSCOON) na TWD
NT$2,239.9725
1 Cisco Systems(CSCOON) na AED
د.إ266.9925
1 Cisco Systems(CSCOON) na CHF
Fr58.2
1 Cisco Systems(CSCOON) na HKD
HK$565.2675
1 Cisco Systems(CSCOON) na AMD
֏27,841.425
1 Cisco Systems(CSCOON) na MAD
.د.م672.9375
1 Cisco Systems(CSCOON) na MXN
$1,350.24
1 Cisco Systems(CSCOON) na SAR
ريال272.8125
1 Cisco Systems(CSCOON) na ETB
Br11,219.505
1 Cisco Systems(CSCOON) na KES
KSh9,398.5725
1 Cisco Systems(CSCOON) na JOD
د.أ51.57975
1 Cisco Systems(CSCOON) na PLN
267.72
1 Cisco Systems(CSCOON) na RON
лв320.8275
1 Cisco Systems(CSCOON) na SEK
kr689.67
1 Cisco Systems(CSCOON) na BGN
лв122.9475
1 Cisco Systems(CSCOON) na HUF
Ft24,478.1925
1 Cisco Systems(CSCOON) na CZK
1,534.2975
1 Cisco Systems(CSCOON) na KWD
د.ك22.2615
1 Cisco Systems(CSCOON) na ILS
236.4375
1 Cisco Systems(CSCOON) na BOB
Bs502.7025
1 Cisco Systems(CSCOON) na AZN
123.675
1 Cisco Systems(CSCOON) na TJS
SM670.0275
1 Cisco Systems(CSCOON) na GEL
197.1525
1 Cisco Systems(CSCOON) na AOA
Kz66,681.9225
1 Cisco Systems(CSCOON) na BHD
.د.ب27.354
1 Cisco Systems(CSCOON) na BMD
$72.75
1 Cisco Systems(CSCOON) na DKK
kr470.6925
1 Cisco Systems(CSCOON) na HNL
L1,914.78
1 Cisco Systems(CSCOON) na MUR
3,327.585
1 Cisco Systems(CSCOON) na NAD
$1,257.12
1 Cisco Systems(CSCOON) na NOK
kr736.23
1 Cisco Systems(CSCOON) na NZD
$126.585
1 Cisco Systems(CSCOON) na PAB
B/.72.75
1 Cisco Systems(CSCOON) na PGK
K306.2775
1 Cisco Systems(CSCOON) na QAR
ر.ق264.81
1 Cisco Systems(CSCOON) na RSD
дин.7,389.945
1 Cisco Systems(CSCOON) na UZS
soʻm876,505.8225
1 Cisco Systems(CSCOON) na ALL
L6,097.1775
1 Cisco Systems(CSCOON) na ANG
ƒ130.2225
1 Cisco Systems(CSCOON) na AWG
ƒ130.2225
1 Cisco Systems(CSCOON) na BBD
$145.5
1 Cisco Systems(CSCOON) na BAM
KM122.22
1 Cisco Systems(CSCOON) na BIF
Fr215,194.5
1 Cisco Systems(CSCOON) na BND
$94.575
1 Cisco Systems(CSCOON) na BSD
$72.75
1 Cisco Systems(CSCOON) na JMD
$11,688.015
1 Cisco Systems(CSCOON) na KHR
292,168.365
1 Cisco Systems(CSCOON) na KMF
Fr30,991.5
1 Cisco Systems(CSCOON) na LAK
1,581,521.7075
1 Cisco Systems(CSCOON) na LKR
රු22,172.745
1 Cisco Systems(CSCOON) na MDL
L1,229.475
1 Cisco Systems(CSCOON) na MGA
Ar327,702.375
1 Cisco Systems(CSCOON) na MOP
P582.7275
1 Cisco Systems(CSCOON) na MVR
1,113.075
1 Cisco Systems(CSCOON) na MWK
MK126,302.0025
1 Cisco Systems(CSCOON) na MZN
MT4,648.725
1 Cisco Systems(CSCOON) na NPR
रु10,329.045
1 Cisco Systems(CSCOON) na PYG
515,943
1 Cisco Systems(CSCOON) na RWF
Fr105,705.75
1 Cisco Systems(CSCOON) na SBD
$598.7325
1 Cisco Systems(CSCOON) na SCR
993.765
1 Cisco Systems(CSCOON) na SRD
$2,800.875
1 Cisco Systems(CSCOON) na SVC
$636.5625
1 Cisco Systems(CSCOON) na SZL
L1,262.2125
1 Cisco Systems(CSCOON) na TMT
m254.625
1 Cisco Systems(CSCOON) na TND
د.ت213.66675
1 Cisco Systems(CSCOON) na TTD
$492.5175
1 Cisco Systems(CSCOON) na UGX
Sh253,461
1 Cisco Systems(CSCOON) na XAF
Fr41,103.75
1 Cisco Systems(CSCOON) na XCD
$196.425
1 Cisco Systems(CSCOON) na XOF
Fr41,103.75
1 Cisco Systems(CSCOON) na XPF
Fr7,420.5
1 Cisco Systems(CSCOON) na BWP
P977.76
1 Cisco Systems(CSCOON) na BZD
$146.2275
1 Cisco Systems(CSCOON) na CVE
$6,946.8975
1 Cisco Systems(CSCOON) na DJF
Fr12,876.75
1 Cisco Systems(CSCOON) na DOP
$4,662.5475
1 Cisco Systems(CSCOON) na DZD
د.ج9,456.045
1 Cisco Systems(CSCOON) na FJD
$164.415
1 Cisco Systems(CSCOON) na GNF
Fr632,561.25
1 Cisco Systems(CSCOON) na GTQ
Q557.9925
1 Cisco Systems(CSCOON) na GYD
$15,235.305
1 Cisco Systems(CSCOON) na ISK
kr9,093.75

Zdroj Cisco Systems

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Cisco Systems, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka Cisco Systems
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Cisco Systems

Jakou hodnotu má dnes Cisco Systems (CSCOON)?
Aktuální cena CSCOON v USD je 72.75 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena CSCOON v USD?
Aktuální cena CSCOON v USD je $ 72.75. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Cisco Systems?
Tržní kapitalizace CSCOON je $ 1.80M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem CSCOON v oběhu?
Objem CSCOON v oběhu je 24.79K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) CSCOON?
CSCOON dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 73.78806448542068 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) CSCOON?
CSCOON dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 66.14352617950215 USD.
Jaký je objem obchodování CSCOON?
Aktuální 24hodinový objem obchodování CSCOON je $ 55.21K USD.
Dosáhne CSCOON letos vyšší ceny?
CSCOON může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCSCOON, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Cisco Systems (CSCOON)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

