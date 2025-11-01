BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena CROSS je 0.12772 USD. Sledujte aktualizace cen CROSS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CROSS.

Kurz CROSS(CROSS)

Aktuální cena 1 CROSS na USD

$0.12785
+0.97%1D
Graf aktuální ceny CROSS (CROSS)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:33:58 (UTC+8)

Informace o ceně CROSS (CROSS) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.1221
Nejnižší za 24 h
$ 0.12872
Nejvyšší za 24 h

$ 0.1221
$ 0.12872
$ 0.4431755260236053
$ 0.04656997751656906
+0.03%

+0.97%

-3.76%

-3.76%

Cena CROSS (CROSS) v reálném čase je $ 0.12772. Za posledních 24 hodin se CROSS obchodoval v rozmezí od minima $ 0.1221 do maxima $ 0.12872, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena CROSS v historii je $ 0.4431755260236053, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.04656997751656906.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena CROSS se za poslední hodinu změnila o +0.03%, za 24 hodin o +0.97% a za posledních 7 dní o -3.76%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu CROSS (CROSS)

No.453

$ 42.81M
$ 78.12K
$ 127.72M
335.22M
1,000,000,000
1,000,000,000
33.52%

BSC

Aktuální tržní kapitalizace CROSS je $ 42.81M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 78.12K. Objem v oběhu CROSS je 335.22M, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 127.72M.

Historie cen v USD pro CROSS (CROSS)

Sledujte změny cen CROSS pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.0012282+0.97%
30 dní$ -0.10568-45.28%
60 dní$ -0.08325-39.47%
90 dní$ -0.15736-55.20%
Změna ceny CROSS dnes

Dnes zaznamenal CROSS změnu o $ +0.0012282 (+0.97%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny CROSS za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.10568 (-45.28%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny CROSS za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u CROSS ke změně o $ -0.08325 (-39.47%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny CROSS za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.15736 (-55.20%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům CROSS (CROSS)?

Podívejte se na stránku Historie cen CROSS.

Co je CROSS (CROSS)

CROSS is a Layer 1 blockchain purpose-built for Web3 gaming. Its business model focuses on providing full-stack infrastructure for on-chain games and capturing value through gas fees, DEX trading, NFT transactions, and developer tools. The project’s vision is to create a scalable, performance-driven ecosystem that bridges Web2-scale gaming with Web3 ownership and token economies.

CROSS je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich CROSS investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu CROSSa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o CROSS na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na CROSS a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny CROSS (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít CROSS (CROSS) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva CROSS (CROSS) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro CROSS.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny CROSS!

Tokenomika pro CROSS (CROSS)

Pochopení tokenomiky CROSS (CROSS) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu CROSS hned teď!

Jak nakupovat CROSS (CROSS)

Snažíte se zjistit, jak koupit CROSS? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit CROSS podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

CROSS na místní měny

1 CROSS(CROSS) na VND
3,360.9518
1 CROSS(CROSS) na AUD
A$0.1941344
1 CROSS(CROSS) na GBP
0.0970672
1 CROSS(CROSS) na EUR
0.1098392
1 CROSS(CROSS) na USD
$0.12772
1 CROSS(CROSS) na MYR
RM0.5351468
1 CROSS(CROSS) na TRY
5.3680716
1 CROSS(CROSS) na JPY
¥19.66888
1 CROSS(CROSS) na ARS
ARS$183.2424384
1 CROSS(CROSS) na RUB
10.2674108
1 CROSS(CROSS) na INR
11.3377044
1 CROSS(CROSS) na IDR
Rp2,128.6658152
1 CROSS(CROSS) na PHP
7.4958868
1 CROSS(CROSS) na EGP
￡E.6.0143348
1 CROSS(CROSS) na BRL
R$0.6858564
1 CROSS(CROSS) na CAD
C$0.178808
1 CROSS(CROSS) na BDT
15.6227104
1 CROSS(CROSS) na NGN
184.5656176
1 CROSS(CROSS) na COP
$491.230278
1 CROSS(CROSS) na ZAR
R.2.215942
1 CROSS(CROSS) na UAH
5.357854
1 CROSS(CROSS) na TZS
T.Sh.313.0391656
1 CROSS(CROSS) na VES
Bs28.22612
1 CROSS(CROSS) na CLP
$120.31224
1 CROSS(CROSS) na PKR
Rs36.068128
1 CROSS(CROSS) na KZT
67.4336056
1 CROSS(CROSS) na THB
฿4.1151384
1 CROSS(CROSS) na TWD
NT$3.9324988
1 CROSS(CROSS) na AED
د.إ0.4687324
1 CROSS(CROSS) na CHF
Fr0.102176
1 CROSS(CROSS) na HKD
HK$0.9923844
1 CROSS(CROSS) na AMD
֏48.7098536
1 CROSS(CROSS) na MAD
.د.م1.1788556
1 CROSS(CROSS) na MXN
$2.3704832
1 CROSS(CROSS) na SAR
ريال0.47895
1 CROSS(CROSS) na ETB
Br19.6216236
1 CROSS(CROSS) na KES
KSh16.4554448
1 CROSS(CROSS) na JOD
د.أ0.09055348
1 CROSS(CROSS) na PLN
0.4700096
1 CROSS(CROSS) na RON
лв0.5632452
1 CROSS(CROSS) na SEK
kr1.2107856
1 CROSS(CROSS) na BGN
лв0.2145696
1 CROSS(CROSS) na HUF
Ft42.9739484
1 CROSS(CROSS) na CZK
2.6936148
1 CROSS(CROSS) na KWD
د.ك0.03908232
1 CROSS(CROSS) na ILS
0.41509
1 CROSS(CROSS) na BOB
Bs0.8825452
1 CROSS(CROSS) na AZN
0.217124
1 CROSS(CROSS) na TJS
SM1.1724696
1 CROSS(CROSS) na GEL
0.3461212
1 CROSS(CROSS) na AOA
Kz117.0668748
1 CROSS(CROSS) na BHD
.د.ب0.047895
1 CROSS(CROSS) na BMD
$0.12772
1 CROSS(CROSS) na DKK
kr0.8263484
1 CROSS(CROSS) na HNL
L3.3488184
1 CROSS(CROSS) na MUR
5.8419128
1 CROSS(CROSS) na NAD
$2.2082788
1 CROSS(CROSS) na NOK
kr1.2925264
1 CROSS(CROSS) na NZD
$0.2222328
1 CROSS(CROSS) na PAB
B/.0.12772
1 CROSS(CROSS) na PGK
K0.536424
1 CROSS(CROSS) na QAR
ر.ق0.4636236
1 CROSS(CROSS) na RSD
дин.12.9737976
1 CROSS(CROSS) na UZS
soʻm1,520.4759472
1 CROSS(CROSS) na ALL
L10.6633428
1 CROSS(CROSS) na ANG
ƒ0.2286188
1 CROSS(CROSS) na AWG
ƒ0.2286188
1 CROSS(CROSS) na BBD
$0.25544
1 CROSS(CROSS) na BAM
KM0.2145696
1 CROSS(CROSS) na BIF
Fr373.32556
1 CROSS(CROSS) na BND
$0.1647588
1 CROSS(CROSS) na BSD
$0.12772
1 CROSS(CROSS) na JMD
$20.441586
1 CROSS(CROSS) na KHR
510.88
1 CROSS(CROSS) na KMF
Fr54.40872
1 CROSS(CROSS) na LAK
2,776.5216836
1 CROSS(CROSS) na LKR
රු38.7732376
1 CROSS(CROSS) na MDL
L2.1674084
1 CROSS(CROSS) na MGA
Ar572.734796
1 CROSS(CROSS) na MOP
P1.0230372
1 CROSS(CROSS) na MVR
1.954116
1 CROSS(CROSS) na MWK
MK220.968372
1 CROSS(CROSS) na MZN
MT8.161308
1 CROSS(CROSS) na NPR
रु18.0647168
1 CROSS(CROSS) na PYG
905.79024
1 CROSS(CROSS) na RWF
Fr185.57716
1 CROSS(CROSS) na SBD
$1.0511356
1 CROSS(CROSS) na SCR
1.7446552
1 CROSS(CROSS) na SRD
$4.91722
1 CROSS(CROSS) na SVC
$1.11755
1 CROSS(CROSS) na SZL
L2.2082788
1 CROSS(CROSS) na TMT
m0.44702
1 CROSS(CROSS) na TND
د.ت0.37600768
1 CROSS(CROSS) na TTD
$0.8646644
1 CROSS(CROSS) na UGX
Sh443.44384
1 CROSS(CROSS) na XAF
Fr72.1618
1 CROSS(CROSS) na XCD
$0.344844
1 CROSS(CROSS) na XOF
Fr72.1618
1 CROSS(CROSS) na XPF
Fr13.02744
1 CROSS(CROSS) na BWP
P1.7101708
1 CROSS(CROSS) na BZD
$0.2567172
1 CROSS(CROSS) na CVE
$12.139786
1 CROSS(CROSS) na DJF
Fr22.60644
1 CROSS(CROSS) na DOP
$8.1817432
1 CROSS(CROSS) na DZD
د.ج16.5997684
1 CROSS(CROSS) na FJD
$0.2886472
1 CROSS(CROSS) na GNF
Fr1,100.9464
1 CROSS(CROSS) na GTQ
Q0.9757808
1 CROSS(CROSS) na GYD
$26.7471224
1 CROSS(CROSS) na ISK
kr15.83728

Zdroj CROSS

Pokud chcete se podrobněji seznámit s CROSS, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka CROSS
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně CROSS

Jakou hodnotu má dnes CROSS (CROSS)?
Aktuální cena CROSS v USD je 0.12772 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena CROSS v USD?
Aktuální cena CROSS v USD je $ 0.12772. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace CROSS?
Tržní kapitalizace CROSS je $ 42.81M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem CROSS v oběhu?
Objem CROSS v oběhu je 335.22M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) CROSS?
CROSS dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.4431755260236053 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) CROSS?
CROSS dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.04656997751656906 USD.
Jaký je objem obchodování CROSS?
Aktuální 24hodinový objem obchodování CROSS je $ 78.12K USD.
Dosáhne CROSS letos vyšší ceny?
CROSS může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCROSS, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:33:58 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

