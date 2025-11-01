BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena CREDOLD je -- USD. Sledujte aktualizace cen CREDOLD v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CREDOLD.

Více informací o CREDOLD

Informace o ceně CREDOLD

Co je to CREDOLD

Bílá kniha pro CREDOLD

Oficiální webové stránky CREDOLD

Tokenomika pro CREDOLD

Předpověď cen CREDOLD

Logo CREDOLD

Kurz CREDOLD(CREDOLD)

Zalistování zrušeno

Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Informace o ceně CREDOLD (CREDOLD) (USD)

24hodinová změna ceny:
--
----
Nejnižší za 24 h
--
----
Nejvyšší za 24 h

--
----

--
----

--
----

--
----

--

--

--

--

Cena CREDOLD (CREDOLD) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se CREDOLD obchodoval v rozmezí od minima -- do maxima --, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena CREDOLD v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena CREDOLD se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o --. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu CREDOLD (CREDOLD)

--
----

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

Aktuální tržní kapitalizace CREDOLD je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu CREDOLD je --, přičemž celková zásoba je --. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je --.

Historie cen v USD pro CREDOLD (CREDOLD)

Sledujte změny cen CREDOLD pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
No Data
Změna ceny CREDOLD dnes

Dnes zaznamenal CREDOLD změnu o -- (--), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny CREDOLD za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  -- (--), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny CREDOLD za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u CREDOLD ke změně o -- (--), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny CREDOLD za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o -- (--), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Co je CREDOLD (CREDOLD)

Credora is a decentralized credit management protocol based on DID and AI Agents, building dynamic credit infrastructure for the Web3 era.

CREDOLD je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich CREDOLD investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu CREDOLDa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o CREDOLD na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na CREDOLD a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny CREDOLD (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít CREDOLD (CREDOLD) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva CREDOLD (CREDOLD) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro CREDOLD.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny CREDOLD!

Tokenomika pro CREDOLD (CREDOLD)

Pochopení tokenomiky CREDOLD (CREDOLD) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu CREDOLD hned teď!

Jak nakupovat CREDOLD (CREDOLD)

Snažíte se zjistit, jak koupit CREDOLD? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit CREDOLD podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

CREDOLD na místní měny

1 CREDOLD(CREDOLD) na VND
--
1 CREDOLD(CREDOLD) na AUD
A$--
1 CREDOLD(CREDOLD) na GBP
--
1 CREDOLD(CREDOLD) na EUR
--
1 CREDOLD(CREDOLD) na USD
$--
1 CREDOLD(CREDOLD) na MYR
RM--
Zdroj CREDOLD

Pokud chcete se podrobněji seznámit s CREDOLD, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka CREDOLD

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně CREDOLD

Jakou hodnotu má dnes CREDOLD (CREDOLD)?
Aktuální cena CREDOLD v USD je -- USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena CREDOLD v USD?
Aktuální cena CREDOLD v USD je --. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace CREDOLD?
Tržní kapitalizace CREDOLD je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem CREDOLD v oběhu?
Objem CREDOLD v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) CREDOLD?
CREDOLD dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) CREDOLD?
CREDOLD dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování CREDOLD?
Aktuální 24hodinový objem obchodování CREDOLD je -- USD.
Dosáhne CREDOLD letos vyšší ceny?
CREDOLD může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCREDOLD, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se CREDOLD (CREDOLD)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod CREDOLD na USD

Částka

CREDOLD
CREDOLD
USD
USD

1 CREDOLD = -- USD

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

