Dnešní aktuální cena Cointel je 0.0245 USD. Sledujte aktualizace cen COLS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend COLS.

Více informací o COLS

Informace o ceně COLS

Co je to COLS

Oficiální webové stránky COLS

Tokenomika pro COLS

Předpověď cen COLS

Historie COLS

Průvodce nákupem (COLS)

Převodník COLS na fiat měnu

COLS Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Cointel

Kurz Cointel(COLS)

Aktuální cena 1 COLS na USD

$0.02449
$0.02449$0.02449
+0.16%1D
USD
Graf aktuální ceny Cointel (COLS)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:46:05 (UTC+8)

Informace o ceně Cointel (COLS) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.02403
$ 0.02403$ 0.02403
Nejnižší za 24 h
$ 0.02468
$ 0.02468$ 0.02468
Nejvyšší za 24 h

$ 0.02403
$ 0.02403$ 0.02403

$ 0.02468
$ 0.02468$ 0.02468

$ 0.041637001905749906
$ 0.041637001905749906$ 0.041637001905749906

$ 0.02382642964189814
$ 0.02382642964189814$ 0.02382642964189814

-0.25%

+0.16%

-2.63%

-2.63%

Cena Cointel (COLS) v reálném čase je $ 0.0245. Za posledních 24 hodin se COLS obchodoval v rozmezí od minima $ 0.02403 do maxima $ 0.02468, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena COLS v historii je $ 0.041637001905749906, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.02382642964189814.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena COLS se za poslední hodinu změnila o -0.25%, za 24 hodin o +0.16% a za posledních 7 dní o -2.63%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Cointel (COLS)

No.1001

$ 13.88M
$ 13.88M$ 13.88M

$ 212.11K
$ 212.11K$ 212.11K

$ 245.00M
$ 245.00M$ 245.00M

566.35M
566.35M 566.35M

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

5.66%

AVAX_CCHAIN

Aktuální tržní kapitalizace Cointel je $ 13.88M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 212.11K. Objem v oběhu COLS je 566.35M, přičemž celková zásoba je 10000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 245.00M.

Historie cen v USD pro Cointel (COLS)

Sledujte změny cen Cointel pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.0000391+0.16%
30 dní$ -0.00173-6.60%
60 dní$ +0.0115+88.46%
90 dní$ +0.0115+88.46%
Změna ceny Cointel dnes

Dnes zaznamenal COLS změnu o $ +0.0000391 (+0.16%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Cointel za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.00173 (-6.60%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Cointel za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u COLS ke změně o $ +0.0115 (+88.46%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Cointel za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.0115 (+88.46%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Cointel (COLS)?

Podívejte se na stránku Historie cen Cointel.

Co je Cointel (COLS)

COINTEL is an AI-native crypto intelligence and education platform built to simplify Web3. With predictive insights, real-time news, scam detection, and gamified learning, COINTEL helps users cut through noise, stay protected, and master crypto.

Cointel je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Cointel investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu COLSa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Cointel na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Cointel a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Cointel (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Cointel (COLS) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Cointel (COLS) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Cointel.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Cointel!

Tokenomika pro Cointel (COLS)

Pochopení tokenomiky Cointel (COLS) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu COLS hned teď!

Jak nakupovat Cointel (COLS)

Snažíte se zjistit, jak koupit Cointel? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Cointel podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

Zdroj Cointel

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Cointel, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka Cointel
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Cointel

Jakou hodnotu má dnes Cointel (COLS)?
Aktuální cena COLS v USD je 0.0245 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena COLS v USD?
Aktuální cena COLS v USD je $ 0.0245. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Cointel?
Tržní kapitalizace COLS je $ 13.88M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem COLS v oběhu?
Objem COLS v oběhu je 566.35M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) COLS?
COLS dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.041637001905749906 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) COLS?
COLS dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.02382642964189814 USD.
Jaký je objem obchodování COLS?
Aktuální 24hodinový objem obchodování COLS je $ 212.11K USD.
Dosáhne COLS letos vyšší ceny?
COLS může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCOLS, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:46:05 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Cointel (COLS)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod COLS na USD

Částka

COLS
COLS
USD
USD

1 COLS = 0.0245 USD

Obchodujte COLS

COLS/USDT
$0.02449
$0.02449$0.02449
+0.28%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

