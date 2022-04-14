Tokenomika pro COLORFULCAT (COLORFULCAT)
Informace o COLORFULCAT (COLORFULCAT)
Join the vibrant revolution with ColorfulCat, the cryptocurrency that paints your portfolio in every shade of success! Not just any digital coin, ColorfulCat is your ticket to a fun-filled future of innovation. Every transaction brings a splash of joy, turning the mundane into the extraordinary. Why settle for the ordinary when you can invest in ColorfulCat and color your world with possibility?
COLORFULCAT (COLORFULCAT): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro COLORFULCAT (COLORFULCAT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika COLORFULCAT (COLORFULCAT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro COLORFULCAT (COLORFULCAT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů COLORFULCAT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu COLORFULCAT, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro COLORFULCAT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCOLORFULCAT!
Jak nakupovat COLORFULCAT
Chtěli byste si přidat COLORFULCAT (COLORFULCAT) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu COLORFULCAT, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.
Historie cen pro COLORFULCAT (COLORFULCAT)
Analýza historie cen COLORFULCAT pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny COLORFULCAT
Chcete vědět, kam může COLORFULCAT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen COLORFULCAT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
Koupit COLORFULCAT (COLORFULCAT)
Částka
1 COLORFULCAT = -- USD