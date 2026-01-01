Kurz Clippy(CLIPPY)
Aktuální dnešní cena měny Clippy (CLIPPY) je $ 0.001135, kdy za posledních 24 h došlo k 127.00% změně. Aktuální směnný kurz CLIPPY na USD je $ 0.001135 za CLIPPY.
Clippy já aktuálně na 3786. místě podle tržní kapitalizace s hodnotou $ 0.00 a objemem v oběhu ve výši 0.00 CLIPPY. Za posledních 24 hodin se CLIPPY obchodovalo mezi $ 0.0005 (minimum) and $ 0.001793 (maximum) a odráželo tak tržní aktivitu. Historické maximum je $ 0.002493578943262639 a historické minimum pak $ 0.00005534295151714.
V ohledu krátkodobého výkonu se CLIPPY posunulo o -1.65% za poslední hodinu a o +127.00% za posledních 7 dní. Za poslední den dosáhl celkový objem obchodování $ 32.34K.
No.3786
0.00%
SOL
Aktuální tržní kapitalizace Clippy je $ 0.00, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 32.34K. Objem v oběhu CLIPPY je 0.00, přičemž celková zásoba je 999999890. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.13M.
-1.65%
+127.00%
+127.00%
+127.00%
Sledujte změny cen Clippy pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ +0.000635
|+127.00%
|30 dní
|$ +0.000635
|+127.00%
|60 dní
|$ +0.000635
|+127.00%
|90 dní
|$ +0.000635
|+127.00%
Dnes zaznamenal CLIPPY změnu o $ +0.000635 (+127.00%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.
Za posledních 30 dní se cena posunula o $ +0.000635 (+127.00%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.
Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u CLIPPY ke změně o $ +0.000635 (+127.00%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.
Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.000635 (+127.00%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.
Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Clippy (CLIPPY)?
Podívejte se na stránku Historie cen Clippy.
V roce 2040 by cena Clippy mohla potenciálně vzrůst o 0.00%. Mohl by dosáhnout obchodní ceny $ --.
Jste připraveni začít s měnou Clippy? Nákup CLIPPY na MEXC je rychlý a vhodný pro začátečníky. Jakmile provedete první nákup, můžete začít obchodovat okamžitě. Pokud se chcete dozvědět víc, podívejte se na našeho úplného průvodce Jak nakupovat Clippy. Níže je uveden stručný přehled pěti kroků, který vám pomůže zahájit cestu nákupem měny Clippy (CLIPPY).
Vlastnictví měny Clippy vám umožní otevřít více dveří, než jen nákup a držení. S BTC můžete obchodovat na stovkách trhů, získávat pasivní odměny prostřednictvím flexibilních produktů pro staking a spoření nebo využívat profesionální obchodní nástroje k rozšiřování svých aktiv. Ať už jste začátečník nebo profesionální, zkušený investor, díky MEXC můžete snadno maximalizovat svůj kryptoměnový potenciál. Níže jsou uvedeny čtyři hlavní způsoby, jak můžete co nejlépe využít své bitcoinové tokeny
Nákup Clippy (CLIPPY) na MEXC znamená vyšší hodnotu za vaše peníze. Jako jedna z kryptoměnových platforem s nejnižšími poplatky na trhu vám MEXC pomůže snížit náklady již od prvního obchodu.
Podívejte se na konkurenční poplatky za obchodování na MEXC
Kromě toho můžete díky akci Festival nulových poplatků na MEXC obchodovat s vybranými spotovými tokeny zcela bez poplatků.
Pokud chcete se podrobněji seznámit s Clippy, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informace
|01-20 22:09:49
|Novinky z odvětví
Spotové zlato prudce vzrostlo v krátkém období, prolomilo hranici 4 740 USD/oz a dosáhlo nového maxima
|01-20 13:14:57
|Novinky z odvětví
Trumpovy komentáře k clům EU, zlato prolomilo nové historické maximum, Bitcoin krátce poklesl
|01-19 16:31:41
|Novinky z odvětví
Sektor soukromí zažívá štafetové rally, DUSK vyskočil o více než 120 % za jediný den
|01-19 08:14:46
|Novinky z odvětví
Evropské a americké celní hrozby se znovu objevují, kryptotrh v pondělí ráno zažil ‚flash crash'
|01-19 07:38:00
|Drahé kovy
Spotové zlato i stříbro dosáhly nových historických maxim
|01-18 14:28:43
|Novinky z odvětví
Sentiment na kryptoměnovém trhu zůstává „neutrální", vykazuje celkové zotavení z předchozích úrovní
Shortujte nebo longujte CLIPPY s finanční pákou. Prozkoumejte obchodování CLIPPY USDT futures na MEXC a využijte výkyvy na trhu.
Prozkoumejte spotové a futures trhy, podívejte se na aktuální ceny, objemy měny Clippy a obchodujte ji přímo.
Top kryptoměny s tržními daty dostupnými na MEXC
Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu
Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování
Největší dnešní růsty kryptoměn
Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.
Částka
1 CLIPPY = 0.001135 USD