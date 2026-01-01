Předpověď ceny Clippy (CLIPPY) (USD)

Získejte předpovědi ceny tokenu Clippy pro roky 2027, 2028, 2029, 2030 a další. Předpovězte, o kolik CLIPPY by mohlo v příštích pěti letech nebo déle vzrůst, na základě okamžitých prognóz založených na tržních trendech a sentimentu.

Zadejte číslo v rozmezí od -100 do 1,000, abyste předpověděli cenu tokenu Clippy
%

*Odmítnutí odpovědnosti: Všechny předpovědi cen jsou založeny na údajích poskytnutých uživateli.

Predikce budoucího kurzu Clippy
$0.001134
+126.80%
USD
Aktuální
Předpověď
Předpověď ceny pro Clippy na roky 2026–2050 (USD)

Předpověď ceny Clippy (CLIPPY) pro rok 2026 (letošní rok)

Na základě vaší předpovědi by mohl token Clippy vzrůst o 0.00%. Mohl dosáhnout obchodní ceny $ 0.001134 v roce 2026.

Předpověď ceny Clippy (CLIPPY) pro rok 2027 (příští rok)

Na základě vaší předpovědi by mohl token Clippy vzrůst o 5.00%. Mohl dosáhnout obchodní ceny $ 0.001190 v roce 2027.

Předpověď ceny tokenu Clippy (CLIPPY) pro rok 2028 (za 2 roky)

Podle modelu předpovědi cen se předpokládá, že CLIPPY dosáhne $ 0.001250 v roce 2028, což představuje 10.25% míru růstu.

Předpověď ceny tokenu Clippy (CLIPPY) pro rok 2029 (za 3 roky)

Podle modelu předpovědi cen se předpokládá, že CLIPPY dosáhne $ 0.001312 v roce 2029, což představuje 15.76% míru růstu.

Předpověď ceny tokenu Clippy (CLIPPY) pro rok 2030 (za 4 roky)

Podle výše uvedeného modelu předpovědi cen je cílová cena CLIPPY v roce 2030 $ 0.001378, což představuje 21.55% míru růstu.

Předpověď ceny Clippy (CLIPPY) pro rok 2040 (za 14 let)

V roce 2040 by cena Clippy mohla potenciálně vzrůst o 97.99%. Mohl by dosáhnout obchodní ceny $ 0.002245.

Předpověď ceny Clippy (CLIPPY) pro rok 2050 (za 24 let)

V roce 2050 by cena Clippy mohla potenciálně vzrůst o 222.51%. Mohl by dosáhnout obchodní ceny $ 0.003657.

Rok
Cena
Růst
  • 2026
    $ 0.001134
    0.00%
  • 2027
    $ 0.001190
    5.00%
  • 2028
    $ 0.001250
    10.25%
  • 2029
    $ 0.001312
    15.76%
  • 2030
    $ 0.001378
    21.55%
  • 2031
    $ 0.001447
    27.63%
  • 2032
    $ 0.001519
    34.01%
  • 2033
    $ 0.001595
    40.71%
Rok
Cena
Růst
  • 2034
    $ 0.001675
    47.75%
  • 2035
    $ 0.001759
    55.13%
  • 2036
    $ 0.001847
    62.89%
  • 2037
    $ 0.001939
    71.03%
  • 2038
    $ 0.002036
    79.59%
  • 2039
    $ 0.002138
    88.56%
  • 2040
    $ 0.002245
    97.99%
  • 2050
    $ 0.003657
    222.51%

Krátkodobá předpověď ceny Clippy pro dnešek, zítřek, tento týden a 30 dní

Datum
Předpověď ceny
Růst
  • January 23, 2026(Dnes)
    $ 0.001134
    0.00%
  • January 24, 2026(Zítra)
    $ 0.001134
    0.01%
  • January 30, 2026(Tento týden)
    $ 0.001135
    0.10%
  • February 22, 2026(30 dní)
    $ 0.001138
    0.41%
Předpověď ceny Clippy (CLIPPY) na dnešek

Předpokládaná cena CLIPPY dne January 23, 2026(Dnes) je $0.001134. Tato projekce odráží vypočtený výsledek poskytnutého procenta růstu a dává uživatelům přehled o potenciálním vývoji cen pro dnešní den.

Předpověď ceny Clippy (CLIPPY) na zítřek

Na January 24, 2026(Zítra) je předpověď ceny CLIPPY při použití zadaného5% ročního růstu $0.001134. Tyto výsledky nabízí odhadovaný výhled hodnoty tokenu na základě zvolených parametrů.

Předpověď ceny Clippy (CLIPPY) na tento týden

Do January 30, 2026(Tento týden) je předpověď ceny CLIPPY při použití 5% roční míry růstu $0.001135. Tato týdenní prognóza se vypočítává na základě stejného procenta růstu, aby poskytla představu o potenciálním vývoji cen v nadcházejících dnech.

Předpověď ceny Clippy (CLIPPY) na 30 dní

Při pohledu na 30 dní dopředu je předpokládaná cena CLIPPY $0.001138. Tato předpověď je odvozena na základě vstupního údaje o ročním růstu v 5%, aby bylo možné odhadnout, jaká by mohla být hodnota tokenu za měsíc

Aktuální cenové statistiky Clippy

$ 0.001134
+126.80%

$ 0.00
0.00
$ 32.73K
--

Nejnovější cena CLIPPY je $ 0.001134. Za 24 hodin došlo ke změně o +126.80%, přičemž 24hodinový objem obchodování činí $ 32.73K.
Objem v oběhu CLIPPY je kromě toho 0.00 a celková tržní kapitalizace činí $ 0.00.

Jak nakupovat Clippy (CLIPPY)

Chcete nakoupit CLIPPY? Nyní můžete nakupovat CLIPPY pomocí kreditní karty, bankovního převodu, P2P a mnoha dalších platebních metod. Přečtěte si, jak nakupovat Clippy a začít tak na MEXC!

Zjistěte, jak nakupovat CLIPPY nyní

Historická cena Clippy

Podle nejnovějších údajů získaných ohledně Clippy na stránce s aktuálními cenami je aktuální cena Clippy 0.001134 USD. Objem Clippy(CLIPPY) v oběhu je 0.00 CLIPPY, takže tržní kapitalizace je $0.00.

Období
Změnit(%)
Změnit(USD)
Vysoká
Nízká
  • 24 hod
    1.27%
    $ 0.000634
    $ 0.001793
    $ 0.0005
  • 7 d
    1.27%
    $ 0.000634
    $ 0.001793
    $ 0.0005
  • 30 dní
    1.27%
    $ 0.000634
    $ 0.001793
    $ 0.0005
Výkon za 24 h

Clippy za posledních 24 hodin vykázal pohyb ceny ve výši $0.000634, což odráží změnu hodnoty v 1.27%.

Výkon za 7 d

Token Clippy se za posledních 7 dní obchodoval na maximu ve výši $0.001793 a minimu ve výši $0.0005. Zaznamenal změnu ceny o 1.27%. Tento nedávný trend ukazuje potenciál dalšího pohybu CLIPPY na trhu.

Výkon za 30 h

U Clippy za poslední měsíc došlo k 1.27% změně, což představuje přibližně $0.000634 k jeho hodnotě. To naznačuje, že by u CLIPPY v blízké budoucnosti mohlo dojít k dalším změnám ceny.

Podívejte se na kompletní historii cen tokenu Clippy, abyste získali podrobné informace o trendech na MEXC

Zobrazit celou historii cen tokenu CLIPPY

Jak funguje modul předpovědi ceny Clippy (CLIPPY)?

Modul předpovědi cen Clippy je uživatelsky přívětivý nástroj, který vám pomůže odhadnout potenciální budoucí ceny CLIPPY na základě vašich vlastních předpokladů růstu. Ať už jste zkušený obchodník, nebo zvědavý investor, tento modul nabízí jednoduchý a interaktivní způsob, jak předpovědět budoucí hodnotu tokenu.

1. Zadejte svou předpověď růstu

Začněte zadáním požadovaného procenta růstu, které může být kladné nebo záporné v závislosti na vašem výhledu ohledně trhu. To může odrážet vaše očekávání ohledně Clippy v příštím roce, pěti letech nebo dokonce desetiletích.

2. Výpočet budoucí ceny

Po zadání míry růstu klikněte na tlačítko Vypočítat. Modul okamžitě vypočítá předpokládanou budoucí cenu CLIPPY, čímž získáte přehlednou vizualizaci toho, jak vaše předpověď ovlivní hodnotu tokenu v čase.

3. Prozkoumejte různé scénáře

Můžete experimentovat s různými mírami růstu a zjistit, jak mohou různé tržní podmínky ovlivnit cenu Clippy. Tato flexibilita vám umožní analyzovat jak optimistické, tak konzervativní předpovědi, což vám pomůže dělat informovanější rozhodnutí.

4. Sentiment uživatelů a informace z komunity

Modul také integruje data o sentimentu uživatelů, takže můžete porovnávat své předpovědi s předpověďmi ostatních uživatelů. Tento společný příspěvek nabízí cenné informace na to, jak komunita vnímá budoucnost CLIPPY.

Technické indikátory pro předpověď ceny

Pro zvýšení přesnosti předpovědi využívá modul řadu technických ukazatelů a tržních dat. Patří mezi ně:

Exponenciální klouzavé průměry (EMA): Pomáhá sledovat cenový trend tokenu tím, že vyhlazuje výkyvy a nabízí přehled o možných zvratech trendu.

Bollingerova pásma: Měří volatilitu trhu a identifikuje potenciální podmínky překoupení nebo přeprodání.

Index relativní síly (RSI): Vyhodnocuje pohyb CLIPPY a určuje, zda je v býčí nebo medvědí fázi.

Klouzavý průměr konvergence/divergence (MACD) Vyhodnocuje sílu a směr cenových pohybů, aby identifikoval potenciální vstupní a výstupní body. Kombinací těchto indikátorů s tržními daty v reálném čase modul nabízí dynamickou předpověď ceny, která vám pomůže získat hlubší vhled do budoucího potenciálu Clippy.

Proč je předpověď ceny CLIPPY důležitá?

Předpovědi cen pro CLIPPY jsou klíčové z několika důvodů a investoři se jimi zabývají z různých důvodů:

Vývoj investiční strategie: Předpovědi pomáhají investorům formulovat strategie. Díky odhadu budoucích cen se mohou rozhodnout, kdy kryptoměnu koupit, prodat nebo držet.

Posouzení rizik: Pochopení potenciálních pohybů cen umožňuje investorům posoudit riziko spojené s konkrétním kryptoaktivem. To má zásadní význam na řízení a zmírnění případných ztrát.

Analýza trhu: Součástí předpovědí je často i analýza tržních trendů, zpráv a historických dat. Tato komplexní analýza pomáhá investorům pochopit dynamiku trhu a faktory ovlivňující změny cen.

Diverzifikace portfolia: Díky předpovědi, které kryptoměny by mohly mít dobrou výkonnost, mohou investoři odpovídajícím způsobem diverzifikovat svá portfolia a rozložit riziko mezi různá aktiva.

Dlouhodobé plánování: Investoři usilující o dlouhodobé zisky spoléhají se při identifikaci kryptoměn s potenciálem budoucího růstu na předpovědi.

Psychologická připravenost: Znalost možných cenových scénářů investory emocionálně i finančně připraví na volatilitu trhu.

Zapojení komunity: Předpovědi cen kryptoměn často vyvolávají diskuse v rámci komunity investorů, což vede k širšímu porozumění a kolektivnímu pochopení tržních trendů.

Nejčastější dotazy:

Vyplatí se nyní investovat do tokenu CLIPPY?
Podle vašich předpovědí dosáhne token CLIPPY ke dni undefined hodnoty --, určitě proto stojí za zvážení.
Jaká je předpověď ceny tokenu CLIPPY na příští měsíc?
Podle nástroje pro předpovídání cen tokenu Clippy (CLIPPY) dosáhne předpokládaná cena tokenu CLIPPY ke dni undefined hodnoty --.
Kolik bude stát 1 CLIPPY v roce 2027?
Aktuální cena 1 tokenu Clippy (CLIPPY) je $0.001134. Na základě výše uvedeného modelu předpovědi se očekává nárůst CLIPPY o 0.00%, tedy že dosáhne ceny -- v roce 2027.
Jaká je předpokládaná cena CLIPPY v roce 2028?
U tokenu Clippy (CLIPPY) se předpokládá růst o 0.00% ročně a dosažení ceny -- na CLIPPY do roku 2028.
Jaká je odhadovaná cílová cena tokenu CLIPPY v roce 2029?
Na základě vašich vstupních údajů pro předpověď ceny se očekává, že Clippy (CLIPPY) vzroste o 0.00%, kdy odhadovaná cílová cena je -- v roce 2029.
Jaká je odhadovaná cílová cena tokenu CLIPPY v roce 2030?
Na základě vašich vstupních údajů pro předpověď ceny se očekává, že Clippy (CLIPPY) vzroste o 0.00%, kdy odhadovaná cílová cena je -- v roce 2030.
Jaká je předpověď ceny tokenu CLIPPY pro rok 2040?
Předpokládá se, že cena tokenu Clippy (CLIPPY) bude dosahovat ročního růstu o 0.00% a že tak do roku 2040 dosáhne ceny -- za 1 CLIPPY.
Poslední aktualizace stránky: 2026-01-23 01:17:35 (UTC+8)

Prohlášení

Obsah zveřejněný na našich stránkách s předpověďmi cen kryptoměn je založen na informacích a zpětné vazbě, které nám poskytli uživatelé MEXC a/nebo jiné zdroje třetích stran. Předkládány jsou vám ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační a ilustrační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Je důležité si uvědomit, že prezentované předpovědi cen nemusí být přesné a nemělo by se s nimi tak zacházet. Budoucí ceny se mohou od prezentovaných předpovědí výrazně lišit a neměli byste se na ně spoléhat při svých investičních rozhodnutích.

Tento obsah by navíc neměl být chápán jako finanční poradenství, ani nemá za cíl doporučovat nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Společnost MEXC není vůči vám žádným způsobem odpovědná za jakékoli ztráty, které vám mohou vzniknout v důsledku odkazování, používání a/nebo spoléhání se na jakýkoli obsah zveřejněný na našich stránkách s předpověďmi cen kryptoměn. Je nezbytné si uvědomit, že ceny digitálních aktiv podléhají vysokému tržnímu riziku a volatilitě cen. Hodnota vaší investice může klesat i stoupat a není zaručeno, že se vám vrátí původně investovaná částka. V konečném důsledku nesete za svá investiční rozhodnutí výhradní odpovědnost vy a společnost MEXC nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty, které z nich mohou pro vás vyplynout. Mějte na paměti, že minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucího výkonu. Měli byste investovat do produktů, se kterými jste obeznámeni a u kterých chápete související rizika. Před jakýmkoli investičním rozhodnutím pečlivě zvažte své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem.