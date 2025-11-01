BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Whalebit je 1.741 USD. Sledujte aktualizace cen CES v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CES.

Více informací o CES

Informace o ceně CES

Co je to CES

Oficiální webové stránky CES

Tokenomika pro CES

Předpověď cen CES

Historie CES

Průvodce nákupem (CES)

Převodník CES na fiat měnu

CES Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Whalebit

Kurz Whalebit(CES)

Aktuální cena 1 CES na USD

$1.741
$1.741$1.741
+5.45%1D
USD
Graf aktuální ceny Whalebit (CES)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:45:04 (UTC+8)

Informace o ceně Whalebit (CES) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 1.61
$ 1.61$ 1.61
Nejnižší za 24 h
$ 1.952
$ 1.952$ 1.952
Nejvyšší za 24 h

$ 1.61
$ 1.61$ 1.61

$ 1.952
$ 1.952$ 1.952

$ 11.68679398493145
$ 11.68679398493145$ 11.68679398493145

$ 0.08422316231675472
$ 0.08422316231675472$ 0.08422316231675472

+0.05%

+5.45%

-8.57%

-8.57%

Cena Whalebit (CES) v reálném čase je $ 1.741. Za posledních 24 hodin se CES obchodoval v rozmezí od minima $ 1.61 do maxima $ 1.952, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena CES v historii je $ 11.68679398493145, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.08422316231675472.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena CES se za poslední hodinu změnila o +0.05%, za 24 hodin o +5.45% a za posledních 7 dní o -8.57%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Whalebit (CES)

No.3817

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 255.08K
$ 255.08K$ 255.08K

$ 735.36M
$ 735.36M$ 735.36M

0.00
0.00 0.00

422,375,579.421211
422,375,579.421211 422,375,579.421211

422,375,579.421211
422,375,579.421211 422,375,579.421211

0.00%

MATIC

Aktuální tržní kapitalizace Whalebit je $ 0.00, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 255.08K. Objem v oběhu CES je 0.00, přičemž celková zásoba je 422375579.421211. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 735.36M.

Historie cen v USD pro Whalebit (CES)

Sledujte změny cen Whalebit pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.08998+5.45%
30 dní$ -1.426-45.03%
60 dní$ -0.759-30.36%
90 dní$ -0.759-30.36%
Změna ceny Whalebit dnes

Dnes zaznamenal CES změnu o $ +0.08998 (+5.45%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Whalebit za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -1.426 (-45.03%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Whalebit za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u CES ke změně o $ -0.759 (-30.36%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Whalebit za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.759 (-30.36%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Whalebit (CES)?

Podívejte se na stránku Historie cen Whalebit.

Co je Whalebit (CES)

Meta Whale is an ecosystem that combines gaming, earning, and virtual reality, offering users the chance to play, earn, and grow inside its metaverse.

Whalebit je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Whalebit investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu CESa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Whalebit na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Whalebit a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Whalebit (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Whalebit (CES) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Whalebit (CES) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Whalebit.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Whalebit!

Tokenomika pro Whalebit (CES)

Pochopení tokenomiky Whalebit (CES) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu CES hned teď!

Jak nakupovat Whalebit (CES)

Snažíte se zjistit, jak koupit Whalebit? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Whalebit podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

CES na místní měny

1 Whalebit(CES) na VND
45,814.415
1 Whalebit(CES) na AUD
A$2.64632
1 Whalebit(CES) na GBP
1.32316
1 Whalebit(CES) na EUR
1.49726
1 Whalebit(CES) na USD
$1.741
1 Whalebit(CES) na MYR
RM7.29479
1 Whalebit(CES) na TRY
73.17423
1 Whalebit(CES) na JPY
¥266.373
1 Whalebit(CES) na ARS
ARS$2,505.02044
1 Whalebit(CES) na RUB
139.95899
1 Whalebit(CES) na INR
154.67044
1 Whalebit(CES) na IDR
Rp29,016.65506
1 Whalebit(CES) na PHP
102.17929
1 Whalebit(CES) na EGP
￡E.81.91405
1 Whalebit(CES) na BRL
R$9.34917
1 Whalebit(CES) na CAD
C$2.4374
1 Whalebit(CES) na BDT
212.95912
1 Whalebit(CES) na NGN
2,519.52297
1 Whalebit(CES) na COP
$6,696.14715
1 Whalebit(CES) na ZAR
R.30.20635
1 Whalebit(CES) na UAH
73.03495
1 Whalebit(CES) na TZS
T.Sh.4,288.17005
1 Whalebit(CES) na VES
Bs384.761
1 Whalebit(CES) na CLP
$1,640.022
1 Whalebit(CES) na PKR
Rs489.02949
1 Whalebit(CES) na KZT
922.62554
1 Whalebit(CES) na THB
฿56.09502
1 Whalebit(CES) na TWD
NT$53.60539
1 Whalebit(CES) na AED
د.إ6.38947
1 Whalebit(CES) na CHF
Fr1.3928
1 Whalebit(CES) na HKD
HK$13.52757
1 Whalebit(CES) na AMD
֏666.2807
1 Whalebit(CES) na MAD
.د.م16.10425
1 Whalebit(CES) na MXN
$32.31296
1 Whalebit(CES) na SAR
ريال6.52875
1 Whalebit(CES) na ETB
Br268.49702
1 Whalebit(CES) na KES
KSh224.91979
1 Whalebit(CES) na JOD
د.أ1.234369
1 Whalebit(CES) na PLN
6.40688
1 Whalebit(CES) na RON
лв7.67781
1 Whalebit(CES) na SEK
kr16.50468
1 Whalebit(CES) na BGN
лв2.94229
1 Whalebit(CES) na HUF
Ft585.79427
1 Whalebit(CES) na CZK
36.71769
1 Whalebit(CES) na KWD
د.ك0.532746
1 Whalebit(CES) na ILS
5.65825
1 Whalebit(CES) na BOB
Bs12.03031
1 Whalebit(CES) na AZN
2.9597
1 Whalebit(CES) na TJS
SM16.03461
1 Whalebit(CES) na GEL
4.71811
1 Whalebit(CES) na AOA
Kz1,595.78319
1 Whalebit(CES) na BHD
.د.ب0.654616
1 Whalebit(CES) na BMD
$1.741
1 Whalebit(CES) na DKK
kr11.26427
1 Whalebit(CES) na HNL
L45.82312
1 Whalebit(CES) na MUR
79.63334
1 Whalebit(CES) na NAD
$30.08448
1 Whalebit(CES) na NOK
kr17.61892
1 Whalebit(CES) na NZD
$3.02934
1 Whalebit(CES) na PAB
B/.1.741
1 Whalebit(CES) na PGK
K7.32961
1 Whalebit(CES) na QAR
ر.ق6.33724
1 Whalebit(CES) na RSD
дин.176.85078
1 Whalebit(CES) na UZS
soʻm20,975.89879
1 Whalebit(CES) na ALL
L145.91321
1 Whalebit(CES) na ANG
ƒ3.11639
1 Whalebit(CES) na AWG
ƒ3.11639
1 Whalebit(CES) na BBD
$3.482
1 Whalebit(CES) na BAM
KM2.92488
1 Whalebit(CES) na BIF
Fr5,149.878
1 Whalebit(CES) na BND
$2.2633
1 Whalebit(CES) na BSD
$1.741
1 Whalebit(CES) na JMD
$279.70906
1 Whalebit(CES) na KHR
6,991.96046
1 Whalebit(CES) na KMF
Fr741.666
1 Whalebit(CES) na LAK
37,847.82533
1 Whalebit(CES) na LKR
රු530.62198
1 Whalebit(CES) na MDL
L29.4229
1 Whalebit(CES) na MGA
Ar7,842.3345
1 Whalebit(CES) na MOP
P13.94541
1 Whalebit(CES) na MVR
26.6373
1 Whalebit(CES) na MWK
MK3,022.56751
1 Whalebit(CES) na MZN
MT111.2499
1 Whalebit(CES) na NPR
रु247.18718
1 Whalebit(CES) na PYG
12,347.172
1 Whalebit(CES) na RWF
Fr2,529.673
1 Whalebit(CES) na SBD
$14.32843
1 Whalebit(CES) na SCR
23.78206
1 Whalebit(CES) na SRD
$67.0285
1 Whalebit(CES) na SVC
$15.23375
1 Whalebit(CES) na SZL
L30.20635
1 Whalebit(CES) na TMT
m6.0935
1 Whalebit(CES) na TND
د.ت5.113317
1 Whalebit(CES) na TTD
$11.78657
1 Whalebit(CES) na UGX
Sh6,065.644
1 Whalebit(CES) na XAF
Fr983.665
1 Whalebit(CES) na XCD
$4.7007
1 Whalebit(CES) na XOF
Fr983.665
1 Whalebit(CES) na XPF
Fr177.582
1 Whalebit(CES) na BWP
P23.39904
1 Whalebit(CES) na BZD
$3.49941
1 Whalebit(CES) na CVE
$166.24809
1 Whalebit(CES) na DJF
Fr308.157
1 Whalebit(CES) na DOP
$111.58069
1 Whalebit(CES) na DZD
د.ج226.29518
1 Whalebit(CES) na FJD
$3.93466
1 Whalebit(CES) na GNF
Fr15,137.995
1 Whalebit(CES) na GTQ
Q13.35347
1 Whalebit(CES) na GYD
$364.60022
1 Whalebit(CES) na ISK
kr217.625

Zdroj Whalebit

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Whalebit, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka Whalebit
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Whalebit

Jakou hodnotu má dnes Whalebit (CES)?
Aktuální cena CES v USD je 1.741 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena CES v USD?
Aktuální cena CES v USD je $ 1.741. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Whalebit?
Tržní kapitalizace CES je $ 0.00 USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem CES v oběhu?
Objem CES v oběhu je 0.00 USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) CES?
CES dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 11.68679398493145 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) CES?
CES dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.08422316231675472 USD.
Jaký je objem obchodování CES?
Aktuální 24hodinový objem obchodování CES je $ 255.08K USD.
Dosáhne CES letos vyšší ceny?
CES může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCES, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:45:04 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Whalebit (CES)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$1.741
$109,967.85
$3,854.73
$0.02484
$185.20
$1.0003
$3,854.73
$109,967.85
$185.20
$2.5028
$1,084.64
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.0000790
$0.000480
$0.0053
$0.00000097
$0.20860
$0.7311
