Tokenomika pro Coupon Assets (CA1)

Zjistěte klíčové informace o Coupon Assets (CA1), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Coupon Assets (CA1)

Coupon Assets (CA) is a platform coin initiated by RADAR LAB (USA) and issued in March 2018, the value of CA token issuance is that its highly liquid crypto digital asset (an equity token asset) based on the global financial market with financial attributes, bonds and promissory notes with anti-counterfeit saku source!

Oficiální webové stránky:
https://radarlab.us/
Bílá kniha:
http://img.bjyyb.net/sites/81500/81783/20231020104746486.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x9ee8c380E1926730aD89e91665FF27063b13c90A

Coupon Assets (CA1): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Coupon Assets (CA1), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 4.00M
$ 4.00M$ 4.00M
Celkový objem:
$ 270.00M
$ 270.00M$ 270.00M
Objem v oběhu:
$ 9.67M
$ 9.67M$ 9.67M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 111.65M
$ 111.65M$ 111.65M
Historické maximum:
$ 1.735
$ 1.735$ 1.735
Historické minimum:
$ 0.1615430304068605
$ 0.1615430304068605$ 0.1615430304068605
Aktuální cena:
$ 0.4135
$ 0.4135$ 0.4135

Tokenomika Coupon Assets (CA1): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Coupon Assets (CA1) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CA1, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CA1, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CA1 rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCA1!

Jak nakupovat CA1

Chtěli byste si přidat Coupon Assets (CA1) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu CA1, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Coupon Assets (CA1)

Analýza historie cen CA1 pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny CA1

Chcete vědět, kam může CA1 zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CA1 kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.