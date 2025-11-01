BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Bnb Tiger Inu je 0.00000000000452 USD. Sledujte aktualizace cen BNBTIGER v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BNBTIGER.

Kurz Bnb Tiger Inu(BNBTIGER)

Aktuální cena 1 BNBTIGER na USD

$0.000000000004509
-12.88%1D
USD
Graf aktuální ceny Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:42:51 (UTC+8)

Informace o ceně Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.000000000004433
Nejnižší za 24 h
$ 0.000000000005347
Nejvyšší za 24 h

$ 0.000000000004433
$ 0.000000000005347
$ 0.000000000011449246
$ 0.000000000001738887
-4.34%

-12.87%

-13.84%

-13.84%

Cena Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) v reálném čase je $ 0.00000000000452. Za posledních 24 hodin se BNBTIGER obchodoval v rozmezí od minima $ 0.000000000004433 do maxima $ 0.000000000005347, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BNBTIGER v historii je $ 0.000000000011449246, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.000000000001738887.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BNBTIGER se za poslední hodinu změnila o -4.34%, za 24 hodin o -12.87% a za posledních 7 dní o -13.84%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)

No.3870

$ 2.66M
$ 29.25K
$ 4.52M
588,659.61T
1,000,000,000,000,000,000
588,659,610,002,000,000
58.86%

BSC

Aktuální tržní kapitalizace Bnb Tiger Inu je $ 2.66M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 29.25K. Objem v oběhu BNBTIGER je 588,659.61T, přičemž celková zásoba je 588659610002000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 4.52M.

Historie cen v USD pro Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)

Sledujte změny cen Bnb Tiger Inu pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.00000000000066662-12.87%
30 dní$ -0.000000000003819-45.80%
60 dní$ -0.00000000000048-9.60%
90 dní$ -0.00000000000048-9.60%
Změna ceny Bnb Tiger Inu dnes

Dnes zaznamenal BNBTIGER změnu o $ -0.00000000000066662 (-12.87%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Bnb Tiger Inu za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.000000000003819 (-45.80%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Bnb Tiger Inu za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u BNBTIGER ke změně o $ -0.00000000000048 (-9.60%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Bnb Tiger Inu za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.00000000000048 (-9.60%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)?

Podívejte se na stránku Historie cen Bnb Tiger Inu.

Co je Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)

BNBTiger! Fierce Firm Victory. BNBTiger is the king of beasts. They are the symbol of victory and strength. Powerful and tough and our $BNBTIGER community is the same.

Bnb Tiger Inu je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Bnb Tiger Inu investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu BNBTIGERa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Bnb Tiger Inu na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Bnb Tiger Inu a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Bnb Tiger Inu (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Bnb Tiger Inu.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Bnb Tiger Inu!

Tokenomika pro Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)

Pochopení tokenomiky Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BNBTIGER hned teď!

Jak nakupovat Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)

Snažíte se zjistit, jak koupit Bnb Tiger Inu? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Bnb Tiger Inu podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

BNBTIGER na místní měny

1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na VND
0.0000001189438
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na AUD
A$0.0000000000068704
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na GBP
0.0000000000034352
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na EUR
0.0000000000038872
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na USD
$0.00000000000452
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na MYR
RM0.0000000000189388
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na TRY
0.0000000001899756
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na JPY
¥0.00000000069156
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na ARS
ARS$0.0000000065035568
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na RUB
0.0000000003633628
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na INR
0.0000000004015568
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na IDR
Rp0.0000000753333032
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na PHP
0.0000000002652788
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na EGP
￡E.0.000000000212666
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na BRL
R$0.0000000000242724
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na CAD
C$0.000000000006328
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na BDT
0.0000000005528864
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na NGN
0.0000000065412084
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na COP
$0.000000017384598
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na ZAR
R.0.000000000078422
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na UAH
0.000000000189614
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na TZS
T.Sh.0.000000011132986
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na VES
Bs0.00000000099892
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na CLP
$0.00000000425784
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na PKR
Rs0.0000000012696228
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na KZT
0.0000000023953288
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na THB
฿0.0000000001456344
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na TWD
NT$0.0000000001391708
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na AED
د.إ0.0000000000165884
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na CHF
Fr0.000000000003616
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na HKD
HK$0.0000000000351204
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na AMD
֏0.000000001729804
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na MAD
.د.م0.00000000004181
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na MXN
$0.0000000000838912
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na SAR
ريال0.00000000001695
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na ETB
Br0.0000000006970744
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na KES
KSh0.0000000005839388
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na JOD
د.أ0.00000000000320468
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na PLN
0.0000000000166336
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na RON
лв0.0000000000199332
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na SEK
kr0.0000000000428496
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na BGN
лв0.0000000000076388
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na HUF
Ft0.0000000015208444
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na CZK
0.0000000000953268
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na KWD
د.ك0.00000000000138312
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na ILS
0.00000000001469
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na BOB
Bs0.0000000000312332
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na AZN
0.000000000007684
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na TJS
SM0.0000000000416292
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na GEL
0.0000000000122492
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na AOA
Kz0.0000000041429868
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na BHD
.د.ب0.00000000000169952
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na BMD
$0.00000000000452
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na DKK
kr0.0000000000292444
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na HNL
L0.0000000001189664
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na MUR
0.0000000002067448
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na NAD
$0.0000000000781056
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na NOK
kr0.0000000000457424
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na NZD
$0.0000000000078648
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na PAB
B/.0.00000000000452
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na PGK
K0.0000000000190292
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na QAR
ر.ق0.0000000000164528
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na RSD
дин.0.0000000004591416
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na UZS
soʻm0.0000000544578188
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na ALL
L0.0000000003788212
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na ANG
ƒ0.0000000000080908
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na AWG
ƒ0.0000000000080908
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na BBD
$0.00000000000904
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na BAM
KM0.0000000000075936
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na BIF
Fr0.00000001337016
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na BND
$0.000000000005876
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na BSD
$0.00000000000452
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na JMD
$0.0000000007261832
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na KHR
0.0000000181525912
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na KMF
Fr0.00000000192552
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na LAK
0.0000000982608676
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na LKR
රු0.0000000013776056
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na MDL
L0.000000000076388
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na MGA
Ar0.00000002036034
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na MOP
P0.0000000000362052
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na MVR
0.000000000069156
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na MWK
MK0.0000000078472172
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na MZN
MT0.000000000288828
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na NPR
रु0.0000000006417496
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na PYG
0.00000003205584
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na RWF
Fr0.00000000656756
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na SBD
$0.0000000000371996
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na SCR
0.0000000000617432
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na SRD
$0.00000000017402
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na SVC
$0.00000000003955
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na SZL
L0.000000000078422
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na TMT
m0.00000000001582
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na TND
د.ت0.00000000001327524
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na TTD
$0.0000000000306004
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na UGX
Sh0.00000001574768
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na XAF
Fr0.0000000025538
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na XCD
$0.000000000012204
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na XOF
Fr0.0000000025538
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na XPF
Fr0.00000000046104
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na BWP
P0.0000000000607488
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na BZD
$0.0000000000090852
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na CVE
$0.0000000004316148
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na DJF
Fr0.00000000080004
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na DOP
$0.0000000002896868
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na DZD
د.ج0.0000000005875096
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na FJD
$0.0000000000102152
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na GNF
Fr0.0000000393014
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na GTQ
Q0.0000000000346684
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na GYD
$0.0000000009465784
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) na ISK
kr0.000000000565

Zdroj Bnb Tiger Inu

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Bnb Tiger Inu, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka Bnb Tiger Inu
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Bnb Tiger Inu

Jakou hodnotu má dnes Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)?
Aktuální cena BNBTIGER v USD je 0.00000000000452 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BNBTIGER v USD?
Aktuální cena BNBTIGER v USD je $ 0.00000000000452. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Bnb Tiger Inu?
Tržní kapitalizace BNBTIGER je $ 2.66M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BNBTIGER v oběhu?
Objem BNBTIGER v oběhu je 588,659.61T USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BNBTIGER?
BNBTIGER dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.000000000011449246 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BNBTIGER?
BNBTIGER dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.000000000001738887 USD.
Jaký je objem obchodování BNBTIGER?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BNBTIGER je $ 29.25K USD.
Dosáhne BNBTIGER letos vyšší ceny?
BNBTIGER může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBNBTIGER, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:42:51 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

