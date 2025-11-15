Tokenomika pro Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)

Zjistěte klíčové informace o Bnb Tiger Inu (BNBTIGER), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 21:42:19 (UTC+8)
USD

Bnb Tiger Inu (BNBTIGER): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Bnb Tiger Inu (BNBTIGER), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 2.19M
$ 2.19M$ 2.19M
Celkový objem:
$ 588,659.61T
$ 588,659.61T$ 588,659.61T
Objem v oběhu:
$ 588,659.61T
$ 588,659.61T$ 588,659.61T
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 3.72M
$ 3.72M$ 3.72M
Historické maximum:
$ 0.0000000000132
$ 0.0000000000132$ 0.0000000000132
Historické minimum:
$ 0.000000000001738887
$ 0.000000000001738887$ 0.000000000001738887
Aktuální cena:
$ 0.000000000003717
$ 0.000000000003717$ 0.000000000003717

Informace o Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)

BNBTiger! Fierce Firm Victory. BNBTiger is the king of beasts. They are the symbol of victory and strength. Powerful and tough and our $BNBTIGER community is the same.

Oficiální webové stránky:
https://bnbtiger.top/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xF8584516b7d2c156C763C874d6813E06b57e4cB5

Tokenomika Bnb Tiger Inu (BNBTIGER): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BNBTIGER, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BNBTIGER, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BNBTIGER rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBNBTIGER!

Jak nakupovat BNBTIGER

Chtěli byste si přidat Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu BNBTIGER, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)

Analýza historie cen BNBTIGER pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny BNBTIGER

Chcete vědět, kam může BNBTIGER zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BNBTIGER kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

