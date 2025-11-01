BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Blubird je 0.0219 USD. Sledujte aktualizace cen BLU v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BLU.

Více informací o BLU

Informace o ceně BLU

Co je to BLU

Bílá kniha pro BLU

Oficiální webové stránky BLU

Tokenomika pro BLU

Předpověď cen BLU

Historie BLU

Průvodce nákupem (BLU)

Převodník BLU na fiat měnu

BLU Spot

Logo Blubird

Kurz Blubird(BLU)

Aktuální cena 1 BLU na USD

$0.0219
$0.0219$0.0219
+2.52%1D
USD
Graf aktuální ceny Blubird (BLU)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:42:37 (UTC+8)

Informace o ceně Blubird (BLU) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.02132
$ 0.02132$ 0.02132
Nejnižší za 24 h
$ 0.02204
$ 0.02204$ 0.02204
Nejvyšší za 24 h

$ 0.02132
$ 0.02132$ 0.02132

$ 0.02204
$ 0.02204$ 0.02204

--
----

--
----

0.00%

+2.52%

-2.41%

-2.41%

Cena Blubird (BLU) v reálném čase je $ 0.0219. Za posledních 24 hodin se BLU obchodoval v rozmezí od minima $ 0.02132 do maxima $ 0.02204, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BLU v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BLU se za poslední hodinu změnila o 0.00%, za 24 hodin o +2.52% a za posledních 7 dní o -2.41%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Blubird (BLU)

--
----

$ 476.81
$ 476.81$ 476.81

$ 2.19M
$ 2.19M$ 2.19M

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

ETH

Aktuální tržní kapitalizace Blubird je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 476.81. Objem v oběhu BLU je --, přičemž celková zásoba je 100000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 2.19M.

Historie cen v USD pro Blubird (BLU)

Sledujte změny cen Blubird pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.0005383+2.52%
30 dní$ -0.00576-20.83%
60 dní$ -0.02127-49.28%
90 dní$ -0.0281-56.20%
Změna ceny Blubird dnes

Dnes zaznamenal BLU změnu o $ +0.0005383 (+2.52%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Blubird za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.00576 (-20.83%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Blubird za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u BLU ke změně o $ -0.02127 (-49.28%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Blubird za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.0281 (-56.20%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Blubird (BLU)?

Podívejte se na stránku Historie cen Blubird.

Co je Blubird (BLU)

This document covers 3 main solutions, along with a breakdown of the Core platform modules.

Blubird je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Blubird investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu BLUa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Blubird na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Blubird a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Blubird (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Blubird (BLU) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Blubird (BLU) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Blubird.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Blubird!

Tokenomika pro Blubird (BLU)

Pochopení tokenomiky Blubird (BLU) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BLU hned teď!

Jak nakupovat Blubird (BLU)

Snažíte se zjistit, jak koupit Blubird? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Blubird podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

BLU na místní měny

Zdroj Blubird

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Blubird, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Blubird
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Blubird

Jakou hodnotu má dnes Blubird (BLU)?
Aktuální cena BLU v USD je 0.0219 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BLU v USD?
Aktuální cena BLU v USD je $ 0.0219. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Blubird?
Tržní kapitalizace BLU je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BLU v oběhu?
Objem BLU v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BLU?
BLU dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BLU?
BLU dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování BLU?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BLU je $ 476.81 USD.
Dosáhne BLU letos vyšší ceny?
BLU může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBLU, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:42:37 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

