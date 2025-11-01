BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Blockstreet je 0.02481 USD. Sledujte aktualizace cen BLOCK v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BLOCK.Dnešní aktuální cena Blockstreet je 0.02481 USD. Sledujte aktualizace cen BLOCK v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BLOCK.

Více informací o BLOCK

Informace o ceně BLOCK

Co je to BLOCK

Oficiální webové stránky BLOCK

Tokenomika pro BLOCK

Předpověď cen BLOCK

Historie BLOCK

Průvodce nákupem (BLOCK)

Převodník BLOCK na fiat měnu

BLOCK Spot

BLOCK USDT-M Futures

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Blockstreet

Kurz Blockstreet(BLOCK)

Aktuální cena 1 BLOCK na USD

$0.02483
$0.02483$0.02483
-2.32%1D
USD
Graf aktuální ceny Blockstreet (BLOCK)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:42:29 (UTC+8)

Informace o ceně Blockstreet (BLOCK) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.02428
$ 0.02428$ 0.02428
Nejnižší za 24 h
$ 0.02621
$ 0.02621$ 0.02621
Nejvyšší za 24 h

$ 0.02428
$ 0.02428$ 0.02428

$ 0.02621
$ 0.02621$ 0.02621

$ 0.16789242217477088
$ 0.16789242217477088$ 0.16789242217477088

$ 0.029530839930425
$ 0.029530839930425$ 0.029530839930425

-0.21%

-2.32%

+15.50%

+15.50%

Cena Blockstreet (BLOCK) v reálném čase je $ 0.02481. Za posledních 24 hodin se BLOCK obchodoval v rozmezí od minima $ 0.02428 do maxima $ 0.02621, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BLOCK v historii je $ 0.16789242217477088, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.029530839930425.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BLOCK se za poslední hodinu změnila o -0.21%, za 24 hodin o -2.32% a za posledních 7 dní o +15.50%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Blockstreet (BLOCK)

No.3306

--
----

$ 166.50K
$ 166.50K$ 166.50K

$ 24.81M
$ 24.81M$ 24.81M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Aktuální tržní kapitalizace Blockstreet je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 166.50K. Objem v oběhu BLOCK je --, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 24.81M.

Historie cen v USD pro Blockstreet (BLOCK)

Sledujte změny cen Blockstreet pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0005897-2.32%
30 dní$ -0.01736-41.17%
60 dní$ -0.09059-78.51%
90 dní$ -0.16019-86.59%
Změna ceny Blockstreet dnes

Dnes zaznamenal BLOCK změnu o $ -0.0005897 (-2.32%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Blockstreet za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.01736 (-41.17%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Blockstreet za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u BLOCK ke změně o $ -0.09059 (-78.51%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Blockstreet za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.16019 (-86.59%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Blockstreet (BLOCK)?

Podívejte se na stránku Historie cen Blockstreet.

Co je Blockstreet (BLOCK)

Bridging Wall Street to Web3. BLOCKstreet empowers the next wave of builders driving USD1 adoption. With a team rooted in billion-dollar exits, top 100 projects, and major VC networks.

Blockstreet je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Blockstreet investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu BLOCKa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Blockstreet na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Blockstreet a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Blockstreet (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Blockstreet (BLOCK) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Blockstreet (BLOCK) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Blockstreet.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Blockstreet!

Tokenomika pro Blockstreet (BLOCK)

Pochopení tokenomiky Blockstreet (BLOCK) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BLOCK hned teď!

Jak nakupovat Blockstreet (BLOCK)

Snažíte se zjistit, jak koupit Blockstreet? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Blockstreet podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

BLOCK na místní měny

1 Blockstreet(BLOCK) na VND
652.87515
1 Blockstreet(BLOCK) na AUD
A$0.0377112
1 Blockstreet(BLOCK) na GBP
0.0188556
1 Blockstreet(BLOCK) na EUR
0.0213366
1 Blockstreet(BLOCK) na USD
$0.02481
1 Blockstreet(BLOCK) na MYR
RM0.1039539
1 Blockstreet(BLOCK) na TRY
1.0427643
1 Blockstreet(BLOCK) na JPY
¥3.79593
1 Blockstreet(BLOCK) na ARS
ARS$35.6976204
1 Blockstreet(BLOCK) na RUB
1.9944759
1 Blockstreet(BLOCK) na INR
2.2041204
1 Blockstreet(BLOCK) na IDR
Rp413.4998346
1 Blockstreet(BLOCK) na PHP
1.4560989
1 Blockstreet(BLOCK) na EGP
￡E.1.1673105
1 Blockstreet(BLOCK) na BRL
R$0.1332297
1 Blockstreet(BLOCK) na CAD
C$0.034734
1 Blockstreet(BLOCK) na BDT
3.0347592
1 Blockstreet(BLOCK) na NGN
35.9042877
1 Blockstreet(BLOCK) na COP
$95.4229815
1 Blockstreet(BLOCK) na ZAR
R.0.4304535
1 Blockstreet(BLOCK) na UAH
1.0407795
1 Blockstreet(BLOCK) na TZS
T.Sh.61.1082705
1 Blockstreet(BLOCK) na VES
Bs5.48301
1 Blockstreet(BLOCK) na CLP
$23.37102
1 Blockstreet(BLOCK) na PKR
Rs6.9688809
1 Blockstreet(BLOCK) na KZT
13.1478114
1 Blockstreet(BLOCK) na THB
฿0.7993782
1 Blockstreet(BLOCK) na TWD
NT$0.7638999
1 Blockstreet(BLOCK) na AED
د.إ0.0910527
1 Blockstreet(BLOCK) na CHF
Fr0.019848
1 Blockstreet(BLOCK) na HKD
HK$0.1927737
1 Blockstreet(BLOCK) na AMD
֏9.494787
1 Blockstreet(BLOCK) na MAD
.د.م0.2294925
1 Blockstreet(BLOCK) na MXN
$0.4604736
1 Blockstreet(BLOCK) na SAR
ريال0.0930375
1 Blockstreet(BLOCK) na ETB
Br3.8261982
1 Blockstreet(BLOCK) na KES
KSh3.2052039
1 Blockstreet(BLOCK) na JOD
د.أ0.01759029
1 Blockstreet(BLOCK) na PLN
0.0913008
1 Blockstreet(BLOCK) na RON
лв0.1094121
1 Blockstreet(BLOCK) na SEK
kr0.2351988
1 Blockstreet(BLOCK) na BGN
лв0.0419289
1 Blockstreet(BLOCK) na HUF
Ft8.3478207
1 Blockstreet(BLOCK) na CZK
0.5232429
1 Blockstreet(BLOCK) na KWD
د.ك0.00759186
1 Blockstreet(BLOCK) na ILS
0.0806325
1 Blockstreet(BLOCK) na BOB
Bs0.1714371
1 Blockstreet(BLOCK) na AZN
0.042177
1 Blockstreet(BLOCK) na TJS
SM0.2285001
1 Blockstreet(BLOCK) na GEL
0.0672351
1 Blockstreet(BLOCK) na AOA
Kz22.7405979
1 Blockstreet(BLOCK) na BHD
.د.ب0.00932856
1 Blockstreet(BLOCK) na BMD
$0.02481
1 Blockstreet(BLOCK) na DKK
kr0.1605207
1 Blockstreet(BLOCK) na HNL
L0.6529992
1 Blockstreet(BLOCK) na MUR
1.1348094
1 Blockstreet(BLOCK) na NAD
$0.4287168
1 Blockstreet(BLOCK) na NOK
kr0.2510772
1 Blockstreet(BLOCK) na NZD
$0.0431694
1 Blockstreet(BLOCK) na PAB
B/.0.02481
1 Blockstreet(BLOCK) na PGK
K0.1044501
1 Blockstreet(BLOCK) na QAR
ر.ق0.0903084
1 Blockstreet(BLOCK) na RSD
дин.2.5201998
1 Blockstreet(BLOCK) na UZS
soʻm298.9155939
1 Blockstreet(BLOCK) na ALL
L2.0793261
1 Blockstreet(BLOCK) na ANG
ƒ0.0444099
1 Blockstreet(BLOCK) na AWG
ƒ0.0444099
1 Blockstreet(BLOCK) na BBD
$0.04962
1 Blockstreet(BLOCK) na BAM
KM0.0416808
1 Blockstreet(BLOCK) na BIF
Fr73.38798
1 Blockstreet(BLOCK) na BND
$0.032253
1 Blockstreet(BLOCK) na BSD
$0.02481
1 Blockstreet(BLOCK) na JMD
$3.9859746
1 Blockstreet(BLOCK) na KHR
99.6384486
1 Blockstreet(BLOCK) na KMF
Fr10.56906
1 Blockstreet(BLOCK) na LAK
539.3478153
1 Blockstreet(BLOCK) na LKR
රු7.5615918
1 Blockstreet(BLOCK) na MDL
L0.419289
1 Blockstreet(BLOCK) na MGA
Ar111.756645
1 Blockstreet(BLOCK) na MOP
P0.1987281
1 Blockstreet(BLOCK) na MVR
0.379593
1 Blockstreet(BLOCK) na MWK
MK43.0728891
1 Blockstreet(BLOCK) na MZN
MT1.585359
1 Blockstreet(BLOCK) na NPR
रु3.5225238
1 Blockstreet(BLOCK) na PYG
175.95252
1 Blockstreet(BLOCK) na RWF
Fr36.04893
1 Blockstreet(BLOCK) na SBD
$0.2041863
1 Blockstreet(BLOCK) na SCR
0.3389046
1 Blockstreet(BLOCK) na SRD
$0.955185
1 Blockstreet(BLOCK) na SVC
$0.2170875
1 Blockstreet(BLOCK) na SZL
L0.4304535
1 Blockstreet(BLOCK) na TMT
m0.086835
1 Blockstreet(BLOCK) na TND
د.ت0.07286697
1 Blockstreet(BLOCK) na TTD
$0.1679637
1 Blockstreet(BLOCK) na UGX
Sh86.43804
1 Blockstreet(BLOCK) na XAF
Fr14.01765
1 Blockstreet(BLOCK) na XCD
$0.066987
1 Blockstreet(BLOCK) na XOF
Fr14.01765
1 Blockstreet(BLOCK) na XPF
Fr2.53062
1 Blockstreet(BLOCK) na BWP
P0.3334464
1 Blockstreet(BLOCK) na BZD
$0.0498681
1 Blockstreet(BLOCK) na CVE
$2.3691069
1 Blockstreet(BLOCK) na DJF
Fr4.39137
1 Blockstreet(BLOCK) na DOP
$1.5900729
1 Blockstreet(BLOCK) na DZD
د.ج3.2248038
1 Blockstreet(BLOCK) na FJD
$0.0560706
1 Blockstreet(BLOCK) na GNF
Fr215.72295
1 Blockstreet(BLOCK) na GTQ
Q0.1902927
1 Blockstreet(BLOCK) na GYD
$5.1957102
1 Blockstreet(BLOCK) na ISK
kr3.10125

Zdroj Blockstreet

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Blockstreet, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka Blockstreet
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Blockstreet

Jakou hodnotu má dnes Blockstreet (BLOCK)?
Aktuální cena BLOCK v USD je 0.02481 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BLOCK v USD?
Aktuální cena BLOCK v USD je $ 0.02481. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Blockstreet?
Tržní kapitalizace BLOCK je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BLOCK v oběhu?
Objem BLOCK v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BLOCK?
BLOCK dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.16789242217477088 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BLOCK?
BLOCK dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.029530839930425 USD.
Jaký je objem obchodování BLOCK?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BLOCK je $ 166.50K USD.
Dosáhne BLOCK letos vyšší ceny?
BLOCK může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBLOCK, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:42:29 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Blockstreet (BLOCK)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod BLOCK na USD

Částka

BLOCK
BLOCK
USD
USD

1 BLOCK = 0.02481 USD

Obchodujte BLOCK

BLOCK/USDT
$0.02483
$0.02483$0.02483
-2.28%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,980.00
$109,980.00$109,980.00

-0.22%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,854.67
$3,854.67$3,854.67

-0.16%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02484
$0.02484$0.02484

-22.80%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.32
$185.32$185.32

-1.50%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,854.67
$3,854.67$3,854.67

-0.16%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,980.00
$109,980.00$109,980.00

-0.22%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.32
$185.32$185.32

-1.50%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5016
$2.5016$2.5016

-0.88%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,084.51
$1,084.51$1,084.51

+0.01%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000790
$0.0000790$0.0000790

+58.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000515
$0.000515$0.000515

+157.50%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0055
$0.0055$0.0055

+120.00%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00000096
$0.00000096$0.00000096

+50.00%

Logo SEDA

SEDA

SEDA

$0.20957
$0.20957$0.20957

+50.56%

Logo Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0004553
$0.0004553$0.0004553

+41.52%