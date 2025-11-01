Předpověď ceny Blockstreet (BLOCK) (USD)

Získejte předpovědi ceny tokenu Blockstreet pro roky 2026, 2027, 2028, 2030 a další. Předpovězte, o kolik vzroste BLOCK v příštích 5 a více letech. Okamžitě předpovídejte budoucí cenové scénáře na základě tržních trendů a nálad.

Zadejte číslo v rozmezí od -100 do 1,000, abyste předpověděli cenu tokenu Blockstreet
%

*Odmítnutí odpovědnosti: Všechny předpovědi cen jsou založeny na údajích poskytnutých uživateli.

Predikce budoucího kurzu Blockstreet
$0.02543
+0.03%
USD
Aktuální
Předpověď
Předpověď ceny Blockstreet (USD) pro roky 2025-2050

Předpověď ceny Blockstreet (BLOCK) pro rok 2025 (letošní rok)

Na základě vaší předpovědi by mohl token Blockstreet potenciálně vzrůst o 0.00%. V roce 2025 by mohl dosáhnout obchodní ceny $ 0.02543.

Předpověď ceny Blockstreet (BLOCK) pro rok 2026 (příští rok)

Na základě vaší předpovědi by mohl token Blockstreet potenciálně vzrůst o 5.00%. V roce 2026 by mohl dosáhnout obchodní ceny $ 0.026701.

Předpověď ceny Blockstreet (BLOCK) pro rok 2027 (za 2 roky)

Podle modulu předpovědi cen je prognózovaná budoucí cena tokenu BLOCK v roce 2027 $ 0.028036 s mírou růstu ve výši 10.25%.

Předpověď ceny Blockstreet (BLOCK) pro rok 2028 (za 3 roky)

Podle modulu předpovědi cen je prognózovaná budoucí cena tokenu BLOCK v roce 2028 $ 0.029438 s mírou růstu ve výši 15.76%.

Předpověď ceny Blockstreet (BLOCK) pro rok 2029 (za 4 roky)

Podle výše uvedeného modulu předpovědi cen činí cílová cena BLOCK v roce 2029 $ 0.030910 s mírou růstu ve výši 21.55%.

Předpověď ceny Blockstreet (BLOCK) pro rok 2030 (za 5 let)

Podle výše uvedeného modulu předpovědi cen činí cílová cena BLOCK v roce 2030 $ 0.032455 s mírou růstu ve výši 27.63%.

Předpověď ceny Blockstreet (BLOCK) pro rok 2040 (za 15 let)

V roce 2040 by cena Blockstreet mohla potenciálně vzrůst o 107.89%. Mohl by dosáhnout obchodní ceny $ 0.052867.

Předpověď ceny Blockstreet (BLOCK) pro rok 2050 (za 25 let)

V roce 2050 by cena Blockstreet mohla potenciálně vzrůst o 238.64%. Mohl by dosáhnout obchodní ceny $ 0.086115.

Krátkodobá předpověď ceny Blockstreet pro dnešek, zítřek, tento týden a 30 dní

Aktuální cenové statistiky Blockstreet

$ 0.02543
+0.03%

--
--
$ 119.82K
--

Nejnovější cena BLOCK je $ 0.02543. Za 24 hodin došlo ke změně o +0.03%, přičemž 24hodinový objem obchodování činí $ 119.82K.
Objem v oběhu BLOCK je kromě toho -- a celková tržní kapitalizace činí --.

Jak nakupovat Blockstreet (BLOCK)

Chcete nakoupit BLOCK? Nyní můžete nakupovat BLOCK pomocí kreditní karty, bankovního převodu, P2P a mnoha dalších platebních metod. Přečtěte si, jak nakupovat Blockstreet a začít tak na MEXC!

Zjistěte, jak nakupovat BLOCK nyní

Historická cena Blockstreet

Podle nejnovějších údajů získaných ohledně Blockstreet na stránce s aktuálními cenami je aktuální cena Blockstreet 0.0254 USD. Objem Blockstreet(BLOCK) v oběhu je 0.00 BLOCK, takže tržní kapitalizace je $--.

Výkon za 24 h

Blockstreet za posledních 24 hodin vykázal pohyb ceny ve výši $0.000029, což odráží změnu hodnoty v 0.00%.

Výkon za 7 d

Token Blockstreet se za posledních 7 dní obchodoval na maximu ve výši $0.034 a minimu ve výši $0.02056. Zaznamenal změnu ceny o 0.18%. Tento nedávný trend ukazuje potenciál dalšího pohybu BLOCK na trhu.

Výkon za 30 h

U Blockstreet za poslední měsíc došlo k -0.43% změně, což představuje přibližně $-0.019929 k jeho hodnotě. To naznačuje, že by u BLOCK v blízké budoucnosti mohlo dojít k dalším změnám ceny.

Podívejte se na kompletní historii cen tokenu Blockstreet, abyste získali podrobné informace o trendech na MEXC

Zobrazit celou historii cen tokenu BLOCK

Jak funguje modul předpovědi ceny Blockstreet (BLOCK)?

Modul předpovědi cen Blockstreet je uživatelsky přívětivý nástroj, který vám pomůže odhadnout potenciální budoucí ceny BLOCK na základě vašich vlastních předpokladů růstu. Ať už jste zkušený obchodník, nebo zvědavý investor, tento modul nabízí jednoduchý a interaktivní způsob, jak předpovědět budoucí hodnotu tokenu.

1. Zadejte svou předpověď růstu

Začněte zadáním požadovaného procenta růstu, které může být kladné nebo záporné v závislosti na vašem výhledu ohledně trhu. To může odrážet vaše očekávání ohledně Blockstreet v příštím roce, pěti letech nebo dokonce desetiletích.

2. Výpočet budoucí ceny

Po zadání míry růstu klikněte na tlačítko Vypočítat. Modul okamžitě vypočítá předpokládanou budoucí cenu BLOCK, čímž získáte přehlednou vizualizaci toho, jak vaše předpověď ovlivní hodnotu tokenu v čase.

3. Prozkoumejte různé scénáře

Můžete experimentovat s různými mírami růstu a zjistit, jak mohou různé tržní podmínky ovlivnit cenu Blockstreet. Tato flexibilita vám umožní analyzovat jak optimistické, tak konzervativní předpovědi, což vám pomůže dělat informovanější rozhodnutí.

4. Sentiment uživatelů a informace z komunity

Modul také integruje data o sentimentu uživatelů, takže můžete porovnávat své předpovědi s předpověďmi ostatních uživatelů. Tento společný příspěvek nabízí cenné informace na to, jak komunita vnímá budoucnost BLOCK.

Technické indikátory pro předpověď ceny

Pro zvýšení přesnosti předpovědi využívá modul řadu technických ukazatelů a tržních dat. Patří mezi ně:

Exponenciální klouzavé průměry (EMA): Pomáhá sledovat cenový trend tokenu tím, že vyhlazuje výkyvy a nabízí přehled o možných zvratech trendu.

Bollingerova pásma: Měří volatilitu trhu a identifikuje potenciální podmínky překoupení nebo přeprodání.

Index relativní síly (RSI): Vyhodnocuje pohyb BLOCK a určuje, zda je v býčí nebo medvědí fázi.

Klouzavý průměr konvergence/divergence (MACD) Vyhodnocuje sílu a směr cenových pohybů, aby identifikoval potenciální vstupní a výstupní body. Kombinací těchto indikátorů s tržními daty v reálném čase modul nabízí dynamickou předpověď ceny, která vám pomůže získat hlubší vhled do budoucího potenciálu Blockstreet.

Proč je předpověď ceny BLOCK důležitá?

Předpovědi cen pro BLOCK jsou klíčové z několika důvodů a investoři se jimi zabývají z různých důvodů:

Vývoj investiční strategie: Předpovědi pomáhají investorům formulovat strategie. Díky odhadu budoucích cen se mohou rozhodnout, kdy kryptoměnu koupit, prodat nebo držet.

Posouzení rizik: Pochopení potenciálních pohybů cen umožňuje investorům posoudit riziko spojené s konkrétním kryptoaktivem. To má zásadní význam na řízení a zmírnění případných ztrát.

Analýza trhu: Součástí předpovědí je často i analýza tržních trendů, zpráv a historických dat. Tato komplexní analýza pomáhá investorům pochopit dynamiku trhu a faktory ovlivňující změny cen.

Diverzifikace portfolia: Díky předpovědi, které kryptoměny by mohly mít dobrou výkonnost, mohou investoři odpovídajícím způsobem diverzifikovat svá portfolia a rozložit riziko mezi různá aktiva.

Dlouhodobé plánování: Investoři usilující o dlouhodobé zisky spoléhají se při identifikaci kryptoměn s potenciálem budoucího růstu na předpovědi.

Psychologická připravenost: Znalost možných cenových scénářů investory emocionálně i finančně připraví na volatilitu trhu.

Zapojení komunity: Předpovědi cen kryptoměn často vyvolávají diskuse v rámci komunity investorů, což vede k širšímu porozumění a kolektivnímu pochopení tržních trendů.

Nejčastější dotazy:

Vyplatí se nyní investovat do tokenu BLOCK?
Podle vašich předpovědí dosáhne token BLOCK ke dni undefined hodnoty --, určitě proto stojí za zvážení.
Jaká je předpověď ceny tokenu BLOCK na příští měsíc?
Podle nástroje pro předpovídání cen tokenu Blockstreet (BLOCK) dosáhne předpokládaná cena tokenu BLOCK ke dni undefined hodnoty --.
Kolik bude stát 1 BLOCK v roce 2026?
Cena 1 Blockstreet (BLOCK) je dnes $0.02543. Podle výše uvedeného předpovědního modulu se cena tokenu BLOCK zvýší o 0.00% a v roce 2026 tak dosáhne hodnoty --.
Jaká je předpokládaná cena tokenu BLOCK v roce 2027?
Předpokládá se, že cena tokenu Blockstreet (BLOCK) poroste ročně o 0.00% a že tak do roku 2027 dosáhne ceny -- za 1 BLOCK.
Jaká je odhadovaná cílová cena tokenu BLOCK v roce 2028?
Podle vašich vstupních údajů pro předpověď cen token Blockstreet (BLOCK) poroste o 0.00% odhadovaná cílová cena v roce 2028 činí --.
Jaká je odhadovaná cílová cena tokenu BLOCK v roce 2029?
Podle vašich vstupních údajů pro předpověď cen token Blockstreet (BLOCK) poroste o 0.00% odhadovaná cílová cena v roce 2029 činí --.
Kolik bude stát 1 BLOCK v roce 2030?
Cena 1 Blockstreet (BLOCK) je dnes $0.02543. Podle výše uvedeného předpovědního modulu se cena tokenu BLOCK zvýší o 0.00% a v roce 2030 tak dosáhne hodnoty --.
Jaká je předpověď ceny tokenu BLOCK pro rok 2040?
Předpokládá se, že cena tokenu Blockstreet (BLOCK) bude dosahovat ročního růstu o 0.00% a že tak do roku 2040 dosáhne ceny -- za 1 BLOCK.
Prohlášení

Obsah zveřejněný na našich stránkách s předpověďmi cen kryptoměn je založen na informacích a zpětné vazbě, které nám poskytli uživatelé MEXC a/nebo jiné zdroje třetích stran. Předkládány jsou vám ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační a ilustrační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Je důležité si uvědomit, že prezentované předpovědi cen nemusí být přesné a nemělo by se s nimi tak zacházet. Budoucí ceny se mohou od prezentovaných předpovědí výrazně lišit a neměli byste se na ně spoléhat při svých investičních rozhodnutích.

Tento obsah by navíc neměl být chápán jako finanční poradenství, ani nemá za cíl doporučovat nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Společnost MEXC není vůči vám žádným způsobem odpovědná za jakékoli ztráty, které vám mohou vzniknout v důsledku odkazování, používání a/nebo spoléhání se na jakýkoli obsah zveřejněný na našich stránkách s předpověďmi cen kryptoměn. Je nezbytné si uvědomit, že ceny digitálních aktiv podléhají vysokému tržnímu riziku a volatilitě cen. Hodnota vaší investice může klesat i stoupat a není zaručeno, že se vám vrátí původně investovaná částka. V konečném důsledku nesete za svá investiční rozhodnutí výhradní odpovědnost vy a společnost MEXC nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty, které z nich mohou pro vás vyplynout. Mějte na paměti, že minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucího výkonu. Měli byste investovat do produktů, se kterými jste obeznámeni a u kterých chápete související rizika. Před jakýmkoli investičním rozhodnutím pečlivě zvažte své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem.