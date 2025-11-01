BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Alibaba je 170.64 USD. Sledujte aktualizace cen BABAON v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BABAON.

Logo Alibaba

Kurz Alibaba(BABAON)

Aktuální cena 1 BABAON na USD

$170.69
$170.69$170.69
+0.09%1D
USD
Graf aktuální ceny Alibaba (BABAON)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:41:08 (UTC+8)

Informace o ceně Alibaba (BABAON) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 160.18
$ 160.18$ 160.18
Nejnižší za 24 h
$ 191.7
$ 191.7$ 191.7
Nejvyšší za 24 h

$ 160.18
$ 160.18$ 160.18

$ 191.7
$ 191.7$ 191.7

$ 192.1874154822472
$ 192.1874154822472$ 192.1874154822472

$ 130.22737422531634
$ 130.22737422531634$ 130.22737422531634

+1.44%

+0.09%

-3.65%

-3.65%

Cena Alibaba (BABAON) v reálném čase je $ 170.64. Za posledních 24 hodin se BABAON obchodoval v rozmezí od minima $ 160.18 do maxima $ 191.7, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BABAON v historii je $ 192.1874154822472, zatímco nejnižší cena v historii je $ 130.22737422531634.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BABAON se za poslední hodinu změnila o +1.44%, za 24 hodin o +0.09% a za posledních 7 dní o -3.65%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Alibaba (BABAON)

No.2010

$ 1.36M
$ 1.36M$ 1.36M

$ 83.87K
$ 83.87K$ 83.87K

$ 1.36M
$ 1.36M$ 1.36M

7.96K
7.96K 7.96K

7,956.55377132
7,956.55377132 7,956.55377132

ETH

Aktuální tržní kapitalizace Alibaba je $ 1.36M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 83.87K. Objem v oběhu BABAON je 7.96K, přičemž celková zásoba je 7956.55377132. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.36M.

Historie cen v USD pro Alibaba (BABAON)

Sledujte změny cen Alibaba pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.1535+0.09%
30 dní$ -19-10.02%
60 dní$ +70.64+70.64%
90 dní$ +70.64+70.64%
Změna ceny Alibaba dnes

Dnes zaznamenal BABAON změnu o $ +0.1535 (+0.09%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Alibaba za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -19 (-10.02%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Alibaba za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u BABAON ke změně o $ +70.64 (+70.64%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Alibaba za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +70.64 (+70.64%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Alibaba (BABAON)?

Podívejte se na stránku Historie cen Alibaba.

Co je Alibaba (BABAON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Alibaba je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Alibaba investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu BABAONa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Alibaba na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Alibaba a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Alibaba (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Alibaba (BABAON) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Alibaba (BABAON) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Alibaba.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Alibaba!

Tokenomika pro Alibaba (BABAON)

Pochopení tokenomiky Alibaba (BABAON) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BABAON hned teď!

Jak nakupovat Alibaba (BABAON)

Snažíte se zjistit, jak koupit Alibaba? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Alibaba podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

BABAON na místní měny

1 Alibaba(BABAON) na VND
4,490,391.6
1 Alibaba(BABAON) na AUD
A$259.3728
1 Alibaba(BABAON) na GBP
129.6864
1 Alibaba(BABAON) na EUR
146.7504
1 Alibaba(BABAON) na USD
$170.64
1 Alibaba(BABAON) na MYR
RM714.9816
1 Alibaba(BABAON) na TRY
7,171.9992
1 Alibaba(BABAON) na JPY
¥26,107.92
1 Alibaba(BABAON) na ARS
ARS$245,523.6576
1 Alibaba(BABAON) na RUB
13,717.7496
1 Alibaba(BABAON) na INR
15,159.6576
1 Alibaba(BABAON) na IDR
Rp2,843,998.8624
1 Alibaba(BABAON) na PHP
10,014.8616
1 Alibaba(BABAON) na EGP
￡E.8,028.612
1 Alibaba(BABAON) na BRL
R$916.3368
1 Alibaba(BABAON) na CAD
C$238.896
1 Alibaba(BABAON) na BDT
20,872.6848
1 Alibaba(BABAON) na NGN
246,945.0888
1 Alibaba(BABAON) na COP
$656,307.036
1 Alibaba(BABAON) na ZAR
R.2,960.604
1 Alibaba(BABAON) na UAH
7,158.348
1 Alibaba(BABAON) na TZS
T.Sh.420,294.852
1 Alibaba(BABAON) na VES
Bs37,711.44
1 Alibaba(BABAON) na CLP
$160,742.88
1 Alibaba(BABAON) na PKR
Rs47,931.0696
1 Alibaba(BABAON) na KZT
90,428.9616
1 Alibaba(BABAON) na THB
฿5,498.0208
1 Alibaba(BABAON) na TWD
NT$5,254.0056
1 Alibaba(BABAON) na AED
د.إ626.2488
1 Alibaba(BABAON) na CHF
Fr136.512
1 Alibaba(BABAON) na HKD
HK$1,325.8728
1 Alibaba(BABAON) na AMD
֏65,303.928
1 Alibaba(BABAON) na MAD
.د.م1,578.42
1 Alibaba(BABAON) na MXN
$3,167.0784
1 Alibaba(BABAON) na SAR
ريال639.9
1 Alibaba(BABAON) na ETB
Br26,316.1008
1 Alibaba(BABAON) na KES
KSh22,044.9816
1 Alibaba(BABAON) na JOD
د.أ120.98376
1 Alibaba(BABAON) na PLN
627.9552
1 Alibaba(BABAON) na RON
лв752.5224
1 Alibaba(BABAON) na SEK
kr1,617.6672
1 Alibaba(BABAON) na BGN
лв288.3816
1 Alibaba(BABAON) na HUF
Ft57,415.2408
1 Alibaba(BABAON) na CZK
3,598.7976
1 Alibaba(BABAON) na KWD
د.ك52.21584
1 Alibaba(BABAON) na ILS
554.58
1 Alibaba(BABAON) na BOB
Bs1,179.1224
1 Alibaba(BABAON) na AZN
290.088
1 Alibaba(BABAON) na TJS
SM1,571.5944
1 Alibaba(BABAON) na GEL
462.4344
1 Alibaba(BABAON) na AOA
Kz156,406.9176
1 Alibaba(BABAON) na BHD
.د.ب64.16064
1 Alibaba(BABAON) na BMD
$170.64
1 Alibaba(BABAON) na DKK
kr1,104.0408
1 Alibaba(BABAON) na HNL
L4,491.2448
1 Alibaba(BABAON) na MUR
7,805.0736
1 Alibaba(BABAON) na NAD
$2,948.6592
1 Alibaba(BABAON) na NOK
kr1,726.8768
1 Alibaba(BABAON) na NZD
$296.9136
1 Alibaba(BABAON) na PAB
B/.170.64
1 Alibaba(BABAON) na PGK
K718.3944
1 Alibaba(BABAON) na QAR
ر.ق621.1296
1 Alibaba(BABAON) na RSD
дин.17,333.6112
1 Alibaba(BABAON) na UZS
soʻm2,055,903.1416
1 Alibaba(BABAON) na ALL
L14,301.3384
1 Alibaba(BABAON) na ANG
ƒ305.4456
1 Alibaba(BABAON) na AWG
ƒ305.4456
1 Alibaba(BABAON) na BBD
$341.28
1 Alibaba(BABAON) na BAM
KM286.6752
1 Alibaba(BABAON) na BIF
Fr504,753.12
1 Alibaba(BABAON) na BND
$221.832
1 Alibaba(BABAON) na BSD
$170.64
1 Alibaba(BABAON) na JMD
$27,415.0224
1 Alibaba(BABAON) na KHR
685,300.4784
1 Alibaba(BABAON) na KMF
Fr72,692.64
1 Alibaba(BABAON) na LAK
3,709,565.1432
1 Alibaba(BABAON) na LKR
රු52,007.6592
1 Alibaba(BABAON) na MDL
L2,883.816
1 Alibaba(BABAON) na MGA
Ar768,647.88
1 Alibaba(BABAON) na MOP
P1,366.8264
1 Alibaba(BABAON) na MVR
2,610.792
1 Alibaba(BABAON) na MWK
MK296,249.8104
1 Alibaba(BABAON) na MZN
MT10,903.896
1 Alibaba(BABAON) na NPR
रु24,227.4672
1 Alibaba(BABAON) na PYG
1,210,178.88
1 Alibaba(BABAON) na RWF
Fr247,939.92
1 Alibaba(BABAON) na SBD
$1,404.3672
1 Alibaba(BABAON) na SCR
2,330.9424
1 Alibaba(BABAON) na SRD
$6,569.64
1 Alibaba(BABAON) na SVC
$1,493.1
1 Alibaba(BABAON) na SZL
L2,960.604
1 Alibaba(BABAON) na TMT
m597.24
1 Alibaba(BABAON) na TND
د.ت501.16968
1 Alibaba(BABAON) na TTD
$1,155.2328
1 Alibaba(BABAON) na UGX
Sh594,509.76
1 Alibaba(BABAON) na XAF
Fr96,411.6
1 Alibaba(BABAON) na XCD
$460.728
1 Alibaba(BABAON) na XOF
Fr96,411.6
1 Alibaba(BABAON) na XPF
Fr17,405.28
1 Alibaba(BABAON) na BWP
P2,293.4016
1 Alibaba(BABAON) na BZD
$342.9864
1 Alibaba(BABAON) na CVE
$16,294.4136
1 Alibaba(BABAON) na DJF
Fr30,203.28
1 Alibaba(BABAON) na DOP
$10,936.3176
1 Alibaba(BABAON) na DZD
د.ج22,179.7872
1 Alibaba(BABAON) na FJD
$385.6464
1 Alibaba(BABAON) na GNF
Fr1,483,714.8
1 Alibaba(BABAON) na GTQ
Q1,308.8088
1 Alibaba(BABAON) na GYD
$35,735.4288
1 Alibaba(BABAON) na ISK
kr21,330

Zdroj Alibaba

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Alibaba, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka Alibaba
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Alibaba

Jakou hodnotu má dnes Alibaba (BABAON)?
Aktuální cena BABAON v USD je 170.64 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BABAON v USD?
Aktuální cena BABAON v USD je $ 170.64. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Alibaba?
Tržní kapitalizace BABAON je $ 1.36M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BABAON v oběhu?
Objem BABAON v oběhu je 7.96K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BABAON?
BABAON dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 192.1874154822472 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BABAON?
BABAON dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 130.22737422531634 USD.
Jaký je objem obchodování BABAON?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BABAON je $ 83.87K USD.
Dosáhne BABAON letos vyšší ceny?
BABAON může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBABAON, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Alibaba (BABAON)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod BABAON na USD

Částka

BABAON
BABAON
USD
USD

1 BABAON = 170.64 USD

Obchodujte BABAON

BABAON/USDT
$170.69
$170.69$170.69
+0.13%

