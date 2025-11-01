BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Broadcom je 367.45 USD. Sledujte aktualizace cen AVGOON v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend AVGOON.

Více informací o AVGOON

Informace o ceně AVGOON

Co je to AVGOON

Oficiální webové stránky AVGOON

Tokenomika pro AVGOON

Předpověď cen AVGOON

Historie AVGOON

Průvodce nákupem (AVGOON)

Převodník AVGOON na fiat měnu

AVGOON Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Broadcom

Kurz Broadcom(AVGOON)

Aktuální cena 1 AVGOON na USD

$367.45
$367.45$367.45
-1.30%1D
USD
Graf aktuální ceny Broadcom (AVGOON)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:40:57 (UTC+8)

Informace o ceně Broadcom (AVGOON) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 364.3
$ 364.3$ 364.3
Nejnižší za 24 h
$ 402.28
$ 402.28$ 402.28
Nejvyšší za 24 h

$ 364.3
$ 364.3$ 364.3

$ 402.28
$ 402.28$ 402.28

$ 390.63879187276996
$ 390.63879187276996$ 390.63879187276996

$ 297.29808264469034
$ 297.29808264469034$ 297.29808264469034

-1.31%

-1.30%

+2.75%

+2.75%

Cena Broadcom (AVGOON) v reálném čase je $ 367.45. Za posledních 24 hodin se AVGOON obchodoval v rozmezí od minima $ 364.3 do maxima $ 402.28, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena AVGOON v historii je $ 390.63879187276996, zatímco nejnižší cena v historii je $ 297.29808264469034.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena AVGOON se za poslední hodinu změnila o -1.31%, za 24 hodin o -1.30% a za posledních 7 dní o +2.75%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Broadcom (AVGOON)

No.2073

$ 1.21M
$ 1.21M$ 1.21M

$ 89.21K
$ 89.21K$ 89.21K

$ 1.21M
$ 1.21M$ 1.21M

3.29K
3.29K 3.29K

3,294.65744573
3,294.65744573 3,294.65744573

ETH

Aktuální tržní kapitalizace Broadcom je $ 1.21M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 89.21K. Objem v oběhu AVGOON je 3.29K, přičemž celková zásoba je 3294.65744573. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.21M.

Historie cen v USD pro Broadcom (AVGOON)

Sledujte změny cen Broadcom pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -4.8398-1.30%
30 dní$ +31.93+9.51%
60 dní$ +87.45+31.23%
90 dní$ +87.45+31.23%
Změna ceny Broadcom dnes

Dnes zaznamenal AVGOON změnu o $ -4.8398 (-1.30%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Broadcom za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +31.93 (+9.51%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Broadcom za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u AVGOON ke změně o $ +87.45 (+31.23%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Broadcom za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +87.45 (+31.23%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Broadcom (AVGOON)?

Podívejte se na stránku Historie cen Broadcom.

Co je Broadcom (AVGOON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Broadcom je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Broadcom investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu AVGOONa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Broadcom na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Broadcom a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Broadcom (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Broadcom (AVGOON) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Broadcom (AVGOON) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Broadcom.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Broadcom!

Tokenomika pro Broadcom (AVGOON)

Pochopení tokenomiky Broadcom (AVGOON) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu AVGOON hned teď!

Jak nakupovat Broadcom (AVGOON)

Snažíte se zjistit, jak koupit Broadcom? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Broadcom podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

AVGOON na místní měny

1 Broadcom(AVGOON) na VND
9,669,446.75
1 Broadcom(AVGOON) na AUD
A$558.524
1 Broadcom(AVGOON) na GBP
279.262
1 Broadcom(AVGOON) na EUR
316.007
1 Broadcom(AVGOON) na USD
$367.45
1 Broadcom(AVGOON) na MYR
RM1,539.6155
1 Broadcom(AVGOON) na TRY
15,443.9235
1 Broadcom(AVGOON) na JPY
¥56,219.85
1 Broadcom(AVGOON) na ARS
ARS$528,701.758
1 Broadcom(AVGOON) na RUB
29,539.3055
1 Broadcom(AVGOON) na INR
32,644.258
1 Broadcom(AVGOON) na IDR
Rp6,124,164.217
1 Broadcom(AVGOON) na PHP
21,565.6405
1 Broadcom(AVGOON) na EGP
￡E.17,288.5225
1 Broadcom(AVGOON) na BRL
R$1,973.2065
1 Broadcom(AVGOON) na CAD
C$514.43
1 Broadcom(AVGOON) na BDT
44,946.484
1 Broadcom(AVGOON) na NGN
531,762.6165
1 Broadcom(AVGOON) na COP
$1,413,267.8175
1 Broadcom(AVGOON) na ZAR
R.6,375.2575
1 Broadcom(AVGOON) na UAH
15,414.5275
1 Broadcom(AVGOON) na TZS
T.Sh.905,047.7225
1 Broadcom(AVGOON) na VES
Bs81,206.45
1 Broadcom(AVGOON) na CLP
$346,137.9
1 Broadcom(AVGOON) na PKR
Rs103,213.0305
1 Broadcom(AVGOON) na KZT
194,726.453
1 Broadcom(AVGOON) na THB
฿11,839.239
1 Broadcom(AVGOON) na TWD
NT$11,313.7855
1 Broadcom(AVGOON) na AED
د.إ1,348.5415
1 Broadcom(AVGOON) na CHF
Fr293.96
1 Broadcom(AVGOON) na HKD
HK$2,855.0865
1 Broadcom(AVGOON) na AMD
֏140,623.115
1 Broadcom(AVGOON) na MAD
.د.م3,398.9125
1 Broadcom(AVGOON) na MXN
$6,819.872
1 Broadcom(AVGOON) na SAR
ريال1,377.9375
1 Broadcom(AVGOON) na ETB
Br56,668.139
1 Broadcom(AVGOON) na KES
KSh47,470.8655
1 Broadcom(AVGOON) na JOD
د.أ260.52205
1 Broadcom(AVGOON) na PLN
1,352.216
1 Broadcom(AVGOON) na RON
лв1,620.4545
1 Broadcom(AVGOON) na SEK
kr3,483.426
1 Broadcom(AVGOON) na BGN
лв620.9905
1 Broadcom(AVGOON) na HUF
Ft123,635.9015
1 Broadcom(AVGOON) na CZK
7,749.5205
1 Broadcom(AVGOON) na KWD
د.ك112.4397
1 Broadcom(AVGOON) na ILS
1,194.2125
1 Broadcom(AVGOON) na BOB
Bs2,539.0795
1 Broadcom(AVGOON) na AZN
624.665
1 Broadcom(AVGOON) na TJS
SM3,384.2145
1 Broadcom(AVGOON) na GEL
995.7895
1 Broadcom(AVGOON) na AOA
Kz336,800.9955
1 Broadcom(AVGOON) na BHD
.د.ب138.1612
1 Broadcom(AVGOON) na BMD
$367.45
1 Broadcom(AVGOON) na DKK
kr2,377.4015
1 Broadcom(AVGOON) na HNL
L9,671.284
1 Broadcom(AVGOON) na MUR
16,807.163
1 Broadcom(AVGOON) na NAD
$6,349.536
1 Broadcom(AVGOON) na NOK
kr3,718.594
1 Broadcom(AVGOON) na NZD
$639.363
1 Broadcom(AVGOON) na PAB
B/.367.45
1 Broadcom(AVGOON) na PGK
K1,546.9645
1 Broadcom(AVGOON) na QAR
ر.ق1,337.518
1 Broadcom(AVGOON) na RSD
дин.37,325.571
1 Broadcom(AVGOON) na UZS
soʻm4,427,107.4155
1 Broadcom(AVGOON) na ALL
L30,795.9845
1 Broadcom(AVGOON) na ANG
ƒ657.7355
1 Broadcom(AVGOON) na AWG
ƒ657.7355
1 Broadcom(AVGOON) na BBD
$734.9
1 Broadcom(AVGOON) na BAM
KM617.316
1 Broadcom(AVGOON) na BIF
Fr1,086,917.1
1 Broadcom(AVGOON) na BND
$477.685
1 Broadcom(AVGOON) na BSD
$367.45
1 Broadcom(AVGOON) na JMD
$59,034.517
1 Broadcom(AVGOON) na KHR
1,475,701.247
1 Broadcom(AVGOON) na KMF
Fr156,533.7
1 Broadcom(AVGOON) na LAK
7,988,043.3185
1 Broadcom(AVGOON) na LKR
රු111,991.411
1 Broadcom(AVGOON) na MDL
L6,209.905
1 Broadcom(AVGOON) na MGA
Ar1,655,178.525
1 Broadcom(AVGOON) na MOP
P2,943.2745
1 Broadcom(AVGOON) na MVR
5,621.985
1 Broadcom(AVGOON) na MWK
MK637,933.6195
1 Broadcom(AVGOON) na MZN
MT23,480.055
1 Broadcom(AVGOON) na NPR
रु52,170.551
1 Broadcom(AVGOON) na PYG
2,605,955.4
1 Broadcom(AVGOON) na RWF
Fr533,904.85
1 Broadcom(AVGOON) na SBD
$3,024.1135
1 Broadcom(AVGOON) na SCR
5,019.367
1 Broadcom(AVGOON) na SRD
$14,146.825
1 Broadcom(AVGOON) na SVC
$3,215.1875
1 Broadcom(AVGOON) na SZL
L6,375.2575
1 Broadcom(AVGOON) na TMT
m1,286.075
1 Broadcom(AVGOON) na TND
د.ت1,079.20065
1 Broadcom(AVGOON) na TTD
$2,487.6365
1 Broadcom(AVGOON) na UGX
Sh1,280,195.8
1 Broadcom(AVGOON) na XAF
Fr207,609.25
1 Broadcom(AVGOON) na XCD
$992.115
1 Broadcom(AVGOON) na XOF
Fr207,609.25
1 Broadcom(AVGOON) na XPF
Fr37,479.9
1 Broadcom(AVGOON) na BWP
P4,938.528
1 Broadcom(AVGOON) na BZD
$738.5745
1 Broadcom(AVGOON) na CVE
$35,087.8005
1 Broadcom(AVGOON) na DJF
Fr65,038.65
1 Broadcom(AVGOON) na DOP
$23,549.8705
1 Broadcom(AVGOON) na DZD
د.ج47,761.151
1 Broadcom(AVGOON) na FJD
$830.437
1 Broadcom(AVGOON) na GNF
Fr3,194,977.75
1 Broadcom(AVGOON) na GTQ
Q2,818.3415
1 Broadcom(AVGOON) na GYD
$76,951.379
1 Broadcom(AVGOON) na ISK
kr45,931.25

Zdroj Broadcom

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Broadcom, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka Broadcom
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Broadcom

Jakou hodnotu má dnes Broadcom (AVGOON)?
Aktuální cena AVGOON v USD je 367.45 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena AVGOON v USD?
Aktuální cena AVGOON v USD je $ 367.45. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Broadcom?
Tržní kapitalizace AVGOON je $ 1.21M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem AVGOON v oběhu?
Objem AVGOON v oběhu je 3.29K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) AVGOON?
AVGOON dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 390.63879187276996 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) AVGOON?
AVGOON dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 297.29808264469034 USD.
Jaký je objem obchodování AVGOON?
Aktuální 24hodinový objem obchodování AVGOON je $ 89.21K USD.
Dosáhne AVGOON letos vyšší ceny?
AVGOON může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenAVGOON, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:40:57 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Broadcom (AVGOON)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod AVGOON na USD

Částka

AVGOON
AVGOON
USD
USD

1 AVGOON = 367.45 USD

Obchodujte AVGOON

AVGOON/USDT
$367.45
$367.45$367.45
-1.29%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

