Dnešní aktuální cena AriaAI je 0.16822 USD. Sledujte aktualizace cen ARIA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ARIA.

Více informací o ARIA

Informace o ceně ARIA

Co je to ARIA

Bílá kniha pro ARIA

Oficiální webové stránky ARIA

Tokenomika pro ARIA

Předpověď cen ARIA

Historie ARIA

Průvodce nákupem (ARIA)

Převodník ARIA na fiat měnu

Logo AriaAI

Kurz AriaAI(ARIA)

Aktuální cena 1 ARIA na USD

$0.1682
$0.1682$0.1682
-4.97%1D
USD
Graf aktuální ceny AriaAI (ARIA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:39:53 (UTC+8)

Informace o ceně AriaAI (ARIA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.16622
$ 0.16622$ 0.16622
Nejnižší za 24 h
$ 0.18231
$ 0.18231$ 0.18231
Nejvyšší za 24 h

$ 0.16622
$ 0.16622$ 0.16622

$ 0.18231
$ 0.18231$ 0.18231

$ 0.2461952287601809
$ 0.2461952287601809$ 0.2461952287601809

$ 0.03247204859891276
$ 0.03247204859891276$ 0.03247204859891276

-0.36%

-4.97%

+0.07%

+0.07%

Cena AriaAI (ARIA) v reálném čase je $ 0.16822. Za posledních 24 hodin se ARIA obchodoval v rozmezí od minima $ 0.16622 do maxima $ 0.18231, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ARIA v historii je $ 0.2461952287601809, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.03247204859891276.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ARIA se za poslední hodinu změnila o -0.36%, za 24 hodin o -4.97% a za posledních 7 dní o +0.07%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu AriaAI (ARIA)

No.588

$ 39.40M
$ 39.40M$ 39.40M

$ 4.33M
$ 4.33M$ 4.33M

$ 168.22M
$ 168.22M$ 168.22M

234.22M
234.22M 234.22M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

23.42%

BSC

Aktuální tržní kapitalizace AriaAI je $ 39.40M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 4.33M. Objem v oběhu ARIA je 234.22M, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 168.22M.

Historie cen v USD pro AriaAI (ARIA)

Sledujte změny cen AriaAI pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0087967-4.97%
30 dní$ -0.01889-10.10%
60 dní$ +0.06961+70.59%
90 dní$ +0.14822+741.10%
Změna ceny AriaAI dnes

Dnes zaznamenal ARIA změnu o $ -0.0087967 (-4.97%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny AriaAI za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.01889 (-10.10%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny AriaAI za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u ARIA ke změně o $ +0.06961 (+70.59%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny AriaAI za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.14822 (+741.10%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům AriaAI (ARIA)?

Podívejte se na stránku Historie cen AriaAI.

Co je AriaAI (ARIA)

AriaAI is a next-generation game development and publishing experiment inspired by Disney-style immersive worlds and AI technology, designed with its own IP related gameplay at its core. It represents a major leap forward in bringing Web2-quality game design and publishing standards into the Web3 era. With the integration of AI, ARIA is evolving into a living, adaptive game world — featuring intelligent NPCs, personalized storytelling, AI-generated content, and dynamic gameplay that grows with its players. $Aria is the native token of Aria.

AriaAI je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich AriaAI investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu ARIAa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o AriaAI na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na AriaAI a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny AriaAI (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít AriaAI (ARIA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva AriaAI (ARIA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro AriaAI.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny AriaAI!

Tokenomika pro AriaAI (ARIA)

Pochopení tokenomiky AriaAI (ARIA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ARIA hned teď!

Jak nakupovat AriaAI (ARIA)

Snažíte se zjistit, jak koupit AriaAI? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit AriaAI podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

ARIA na místní měny

Zdroj AriaAI

Pokud chcete se podrobněji seznámit s AriaAI, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka AriaAI
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně AriaAI

Jakou hodnotu má dnes AriaAI (ARIA)?
Aktuální cena ARIA v USD je 0.16822 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ARIA v USD?
Aktuální cena ARIA v USD je $ 0.16822. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace AriaAI?
Tržní kapitalizace ARIA je $ 39.40M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ARIA v oběhu?
Objem ARIA v oběhu je 234.22M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ARIA?
ARIA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.2461952287601809 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ARIA?
ARIA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.03247204859891276 USD.
Jaký je objem obchodování ARIA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ARIA je $ 4.33M USD.
Dosáhne ARIA letos vyšší ceny?
ARIA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenARIA, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:39:53 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se AriaAI (ARIA)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod ARIA na USD

Částka

ARIA
ARIA
USD
USD

1 ARIA = 0.16822 USD

Obchodujte ARIA

ARIA/USDT
$0.1682
$0.1682$0.1682
-5.00%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

