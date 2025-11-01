BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena ALKIMI je 0.02969 USD. Sledujte aktualizace cen ALKIMI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ALKIMI.

Více informací o ALKIMI

Informace o ceně ALKIMI

Co je to ALKIMI

Tokenomika pro ALKIMI

Předpověď cen ALKIMI

Historie ALKIMI

Průvodce nákupem (ALKIMI)

Převodník ALKIMI na fiat měnu

ALKIMI Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo ALKIMI

Kurz ALKIMI(ALKIMI)

Aktuální cena 1 ALKIMI na USD

$0.02969
$0.02969$0.02969
-0.30%1D
USD
Graf aktuální ceny ALKIMI (ALKIMI)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:38:27 (UTC+8)

Informace o ceně ALKIMI (ALKIMI) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.02927
$ 0.02927$ 0.02927
Nejnižší za 24 h
$ 0.03031
$ 0.03031$ 0.03031
Nejvyšší za 24 h

$ 0.02927
$ 0.02927$ 0.02927

$ 0.03031
$ 0.03031$ 0.03031

--
----

--
----

0.00%

-0.30%

-10.85%

-10.85%

Cena ALKIMI (ALKIMI) v reálném čase je $ 0.02969. Za posledních 24 hodin se ALKIMI obchodoval v rozmezí od minima $ 0.02927 do maxima $ 0.03031, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ALKIMI v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ALKIMI se za poslední hodinu změnila o 0.00%, za 24 hodin o -0.30% a za posledních 7 dní o -10.85%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu ALKIMI (ALKIMI)

--
----

$ 13.71K
$ 13.71K$ 13.71K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SUI

Aktuální tržní kapitalizace ALKIMI je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 13.71K. Objem v oběhu ALKIMI je --, přičemž celková zásoba je --. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je --.

Historie cen v USD pro ALKIMI (ALKIMI)

Sledujte změny cen ALKIMI pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0000893-0.30%
30 dní$ -0.03031-50.52%
60 dní$ -0.05748-65.95%
90 dní$ -0.01031-25.78%
Změna ceny ALKIMI dnes

Dnes zaznamenal ALKIMI změnu o $ -0.0000893 (-0.30%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny ALKIMI za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.03031 (-50.52%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny ALKIMI za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u ALKIMI ke změně o $ -0.05748 (-65.95%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny ALKIMI za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.01031 (-25.78%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům ALKIMI (ALKIMI)?

Podívejte se na stránku Historie cen ALKIMI.

Co je ALKIMI (ALKIMI)

Alkimi bridges traditional advertising with DeFi (AdFi), creating a decentralised protocol where digital ad spend becomes a yield-generating asset. Built for enterprise scale on Sui, ALKIMI rewards holders through protocol fees, staking, and liquidity provision.

ALKIMI je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich ALKIMI investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu ALKIMIa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o ALKIMI na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na ALKIMI a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny ALKIMI (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít ALKIMI (ALKIMI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva ALKIMI (ALKIMI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro ALKIMI.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny ALKIMI!

Tokenomika pro ALKIMI (ALKIMI)

Pochopení tokenomiky ALKIMI (ALKIMI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ALKIMI hned teď!

Jak nakupovat ALKIMI (ALKIMI)

Snažíte se zjistit, jak koupit ALKIMI? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit ALKIMI podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

ALKIMI na místní měny

1 ALKIMI(ALKIMI) na VND
781.29235
1 ALKIMI(ALKIMI) na AUD
A$0.0451288
1 ALKIMI(ALKIMI) na GBP
0.0225644
1 ALKIMI(ALKIMI) na EUR
0.0255334
1 ALKIMI(ALKIMI) na USD
$0.02969
1 ALKIMI(ALKIMI) na MYR
RM0.1244011
1 ALKIMI(ALKIMI) na TRY
1.2478707
1 ALKIMI(ALKIMI) na JPY
¥4.54257
1 ALKIMI(ALKIMI) na ARS
ARS$42.7191596
1 ALKIMI(ALKIMI) na RUB
2.3867791
1 ALKIMI(ALKIMI) na INR
2.6376596
1 ALKIMI(ALKIMI) na IDR
Rp494.8331354
1 ALKIMI(ALKIMI) na PHP
1.7425061
1 ALKIMI(ALKIMI) na EGP
￡E.1.3969145
1 ALKIMI(ALKIMI) na BRL
R$0.1594353
1 ALKIMI(ALKIMI) na CAD
C$0.041566
1 ALKIMI(ALKIMI) na BDT
3.6316808
1 ALKIMI(ALKIMI) na NGN
42.9664773
1 ALKIMI(ALKIMI) na COP
$114.1921935
1 ALKIMI(ALKIMI) na ZAR
R.0.5151215
1 ALKIMI(ALKIMI) na UAH
1.2454955
1 ALKIMI(ALKIMI) na TZS
T.Sh.73.1279545
1 ALKIMI(ALKIMI) na VES
Bs6.56149
1 ALKIMI(ALKIMI) na CLP
$27.96798
1 ALKIMI(ALKIMI) na PKR
Rs8.3396241
1 ALKIMI(ALKIMI) na KZT
15.7339186
1 ALKIMI(ALKIMI) na THB
฿0.9566118
1 ALKIMI(ALKIMI) na TWD
NT$0.9141551
1 ALKIMI(ALKIMI) na AED
د.إ0.1089623
1 ALKIMI(ALKIMI) na CHF
Fr0.023752
1 ALKIMI(ALKIMI) na HKD
HK$0.2306913
1 ALKIMI(ALKIMI) na AMD
֏11.362363
1 ALKIMI(ALKIMI) na MAD
.د.م0.2746325
1 ALKIMI(ALKIMI) na MXN
$0.5510464
1 ALKIMI(ALKIMI) na SAR
ريال0.1113375
1 ALKIMI(ALKIMI) na ETB
Br4.5787918
1 ALKIMI(ALKIMI) na KES
KSh3.8356511
1 ALKIMI(ALKIMI) na JOD
د.أ0.02105021
1 ALKIMI(ALKIMI) na PLN
0.1092592
1 ALKIMI(ALKIMI) na RON
лв0.1309329
1 ALKIMI(ALKIMI) na SEK
kr0.2814612
1 ALKIMI(ALKIMI) na BGN
лв0.0501761
1 ALKIMI(ALKIMI) na HUF
Ft9.9897943
1 ALKIMI(ALKIMI) na CZK
0.6261621
1 ALKIMI(ALKIMI) na KWD
د.ك0.00908514
1 ALKIMI(ALKIMI) na ILS
0.0964925
1 ALKIMI(ALKIMI) na BOB
Bs0.2051579
1 ALKIMI(ALKIMI) na AZN
0.050473
1 ALKIMI(ALKIMI) na TJS
SM0.2734449
1 ALKIMI(ALKIMI) na GEL
0.0804599
1 ALKIMI(ALKIMI) na AOA
Kz27.2135571
1 ALKIMI(ALKIMI) na BHD
.د.ب0.01116344
1 ALKIMI(ALKIMI) na BMD
$0.02969
1 ALKIMI(ALKIMI) na DKK
kr0.1920943
1 ALKIMI(ALKIMI) na HNL
L0.7814408
1 ALKIMI(ALKIMI) na MUR
1.3580206
1 ALKIMI(ALKIMI) na NAD
$0.5130432
1 ALKIMI(ALKIMI) na NOK
kr0.3004628
1 ALKIMI(ALKIMI) na NZD
$0.0516606
1 ALKIMI(ALKIMI) na PAB
B/.0.02969
1 ALKIMI(ALKIMI) na PGK
K0.1249949
1 ALKIMI(ALKIMI) na QAR
ر.ق0.1080716
1 ALKIMI(ALKIMI) na RSD
дин.3.0159102
1 ALKIMI(ALKIMI) na UZS
soʻm357.7107611
1 ALKIMI(ALKIMI) na ALL
L2.4883189
1 ALKIMI(ALKIMI) na ANG
ƒ0.0531451
1 ALKIMI(ALKIMI) na AWG
ƒ0.0531451
1 ALKIMI(ALKIMI) na BBD
$0.05938
1 ALKIMI(ALKIMI) na BAM
KM0.0498792
1 ALKIMI(ALKIMI) na BIF
Fr87.82302
1 ALKIMI(ALKIMI) na BND
$0.038597
1 ALKIMI(ALKIMI) na BSD
$0.02969
1 ALKIMI(ALKIMI) na JMD
$4.7699954
1 ALKIMI(ALKIMI) na KHR
119.2368214
1 ALKIMI(ALKIMI) na KMF
Fr12.64794
1 ALKIMI(ALKIMI) na LAK
645.4347697
1 ALKIMI(ALKIMI) na LKR
රු9.0489182
1 ALKIMI(ALKIMI) na MDL
L0.501761
1 ALKIMI(ALKIMI) na MGA
Ar133.738605
1 ALKIMI(ALKIMI) na MOP
P0.2378169
1 ALKIMI(ALKIMI) na MVR
0.454257
1 ALKIMI(ALKIMI) na MWK
MK51.5451059
1 ALKIMI(ALKIMI) na MZN
MT1.897191
1 ALKIMI(ALKIMI) na NPR
रु4.2153862
1 ALKIMI(ALKIMI) na PYG
210.56148
1 ALKIMI(ALKIMI) na RWF
Fr43.13957
1 ALKIMI(ALKIMI) na SBD
$0.2443487
1 ALKIMI(ALKIMI) na SCR
0.4055654
1 ALKIMI(ALKIMI) na SRD
$1.143065
1 ALKIMI(ALKIMI) na SVC
$0.2597875
1 ALKIMI(ALKIMI) na SZL
L0.5151215
1 ALKIMI(ALKIMI) na TMT
m0.103915
1 ALKIMI(ALKIMI) na TND
د.ت0.08719953
1 ALKIMI(ALKIMI) na TTD
$0.2010013
1 ALKIMI(ALKIMI) na UGX
Sh103.43996
1 ALKIMI(ALKIMI) na XAF
Fr16.77485
1 ALKIMI(ALKIMI) na XCD
$0.080163
1 ALKIMI(ALKIMI) na XOF
Fr16.77485
1 ALKIMI(ALKIMI) na XPF
Fr3.02838
1 ALKIMI(ALKIMI) na BWP
P0.3990336
1 ALKIMI(ALKIMI) na BZD
$0.0596769
1 ALKIMI(ALKIMI) na CVE
$2.8350981
1 ALKIMI(ALKIMI) na DJF
Fr5.25513
1 ALKIMI(ALKIMI) na DOP
$1.9028321
1 ALKIMI(ALKIMI) na DZD
د.ج3.8591062
1 ALKIMI(ALKIMI) na FJD
$0.0670994
1 ALKIMI(ALKIMI) na GNF
Fr258.15455
1 ALKIMI(ALKIMI) na GTQ
Q0.2277223
1 ALKIMI(ALKIMI) na GYD
$6.2176798
1 ALKIMI(ALKIMI) na ISK
kr3.71125

Zdroj ALKIMI

Pokud chcete se podrobněji seznámit s ALKIMI, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně ALKIMI

Jakou hodnotu má dnes ALKIMI (ALKIMI)?
Aktuální cena ALKIMI v USD je 0.02969 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ALKIMI v USD?
Aktuální cena ALKIMI v USD je $ 0.02969. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace ALKIMI?
Tržní kapitalizace ALKIMI je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ALKIMI v oběhu?
Objem ALKIMI v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ALKIMI?
ALKIMI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ALKIMI?
ALKIMI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování ALKIMI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ALKIMI je $ 13.71K USD.
Dosáhne ALKIMI letos vyšší ceny?
ALKIMI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenALKIMI, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:38:27 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod ALKIMI na USD

Částka

ALKIMI
ALKIMI
USD
USD

1 ALKIMI = 0.02969 USD

Obchodujte ALKIMI

ALKIMI/USDT
$0.02969
$0.02969$0.02969
-0.30%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

