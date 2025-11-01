BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena AITV je 0.0895 USD. Sledujte aktualizace cen AITV v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend AITV.

Více informací o AITV

Informace o ceně AITV

Co je to AITV

Bílá kniha pro AITV

Oficiální webové stránky AITV

Tokenomika pro AITV

Předpověď cen AITV

Historie AITV

Kurz AITV(AITV)

Aktuální cena 1 AITV na USD

$0.0895
$0.0895$0.0895
-1.21%1D
USD
Graf aktuální ceny AITV (AITV)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:21:33 (UTC+8)

Informace o ceně AITV (AITV) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.0884
$ 0.0884$ 0.0884
Nejnižší za 24 h
$ 0.0928
$ 0.0928$ 0.0928
Nejvyšší za 24 h

$ 0.0884
$ 0.0884$ 0.0884

$ 0.0928
$ 0.0928$ 0.0928

--
----

--
----

+0.11%

-1.21%

+1.47%

+1.47%

Cena AITV (AITV) v reálném čase je $ 0.0895. Za posledních 24 hodin se AITV obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0884 do maxima $ 0.0928, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena AITV v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena AITV se za poslední hodinu změnila o +0.11%, za 24 hodin o -1.21% a za posledních 7 dní o +1.47%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu AITV (AITV)

--
----

$ 13.15K
$ 13.15K$ 13.15K

$ 89.50M
$ 89.50M$ 89.50M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Aktuální tržní kapitalizace AITV je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 13.15K. Objem v oběhu AITV je --, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 89.50M.

Historie cen v USD pro AITV (AITV)

Sledujte změny cen AITV pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.001096-1.21%
30 dní$ +0.0295+49.16%
60 dní$ +0.0295+49.16%
90 dní$ +0.0295+49.16%
Změna ceny AITV dnes

Dnes zaznamenal AITV změnu o $ -0.001096 (-1.21%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny AITV za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +0.0295 (+49.16%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny AITV za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u AITV ke změně o $ +0.0295 (+49.16%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny AITV za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.0295 (+49.16%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům AITV (AITV)?

Podívejte se na stránku Historie cen AITV.

Co je AITV (AITV)

AITV is the world’s first Autonomous Agentic Media Network, where AI agents act as livestreaming creators, collaborators, and economic engines. The platform enables users and communities to launch, interact with, and monetize AI agents through onchain incentives, interactive viewership, and fair token launches.

AITV je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich AITV investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu AITVa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o AITV na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na AITV a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny AITV (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít AITV (AITV) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva AITV (AITV) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro AITV.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny AITV!

Tokenomika pro AITV (AITV)

Pochopení tokenomiky AITV (AITV) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu AITV hned teď!

Jak nakupovat AITV (AITV)

Snažíte se zjistit, jak koupit AITV? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit AITV podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

AITV na místní měny

1 AITV(AITV) na VND
2,355.1925
1 AITV(AITV) na AUD
A$0.13604
1 AITV(AITV) na GBP
0.06802
1 AITV(AITV) na EUR
0.07697
1 AITV(AITV) na USD
$0.0895
1 AITV(AITV) na MYR
RM0.375005
1 AITV(AITV) na TRY
3.761685
1 AITV(AITV) na JPY
¥13.6935
1 AITV(AITV) na ARS
ARS$128.40744
1 AITV(AITV) na RUB
7.194905
1 AITV(AITV) na INR
7.944915
1 AITV(AITV) na IDR
Rp1,491.66607
1 AITV(AITV) na PHP
5.252755
1 AITV(AITV) na EGP
￡E.4.227085
1 AITV(AITV) na BRL
R$0.480615
1 AITV(AITV) na CAD
C$0.1253
1 AITV(AITV) na BDT
10.94764
1 AITV(AITV) na NGN
129.33466
1 AITV(AITV) na COP
$344.230425
1 AITV(AITV) na ZAR
R.1.554615
1 AITV(AITV) na UAH
3.754525
1 AITV(AITV) na TZS
T.Sh.219.36271
1 AITV(AITV) na VES
Bs19.7795
1 AITV(AITV) na CLP
$84.309
1 AITV(AITV) na PKR
Rs25.2748
1 AITV(AITV) na KZT
47.25421
1 AITV(AITV) na THB
฿2.88369
1 AITV(AITV) na TWD
NT$2.755705
1 AITV(AITV) na AED
د.إ0.328465
1 AITV(AITV) na CHF
Fr0.0716
1 AITV(AITV) na HKD
HK$0.695415
1 AITV(AITV) na AMD
֏34.13351
1 AITV(AITV) na MAD
.د.م0.826085
1 AITV(AITV) na MXN
$1.66112
1 AITV(AITV) na SAR
ريال0.335625
1 AITV(AITV) na ETB
Br13.749885
1 AITV(AITV) na KES
KSh11.53118
1 AITV(AITV) na JOD
د.أ0.0634555
1 AITV(AITV) na PLN
0.32936
1 AITV(AITV) na RON
лв0.394695
1 AITV(AITV) na SEK
kr0.84846
1 AITV(AITV) na BGN
лв0.151255
1 AITV(AITV) na HUF
Ft30.114065
1 AITV(AITV) na CZK
1.887555
1 AITV(AITV) na KWD
د.ك0.0272975
1 AITV(AITV) na ILS
0.290875
1 AITV(AITV) na BOB
Bs0.618445
1 AITV(AITV) na AZN
0.15215
1 AITV(AITV) na TJS
SM0.82161
1 AITV(AITV) na GEL
0.242545
1 AITV(AITV) na AOA
Kz82.034805
1 AITV(AITV) na BHD
.د.ب0.0335625
1 AITV(AITV) na BMD
$0.0895
1 AITV(AITV) na DKK
kr0.579065
1 AITV(AITV) na HNL
L2.34669
1 AITV(AITV) na MUR
4.09373
1 AITV(AITV) na NAD
$1.547455
1 AITV(AITV) na NOK
kr0.90574
1 AITV(AITV) na NZD
$0.15573
1 AITV(AITV) na PAB
B/.0.0895
1 AITV(AITV) na PGK
K0.3759
1 AITV(AITV) na QAR
ر.ق0.324885
1 AITV(AITV) na RSD
дин.9.09141
1 AITV(AITV) na UZS
soʻm1,065.47602
1 AITV(AITV) na ALL
L7.472355
1 AITV(AITV) na ANG
ƒ0.160205
1 AITV(AITV) na AWG
ƒ0.160205
1 AITV(AITV) na BBD
$0.179
1 AITV(AITV) na BAM
KM0.15036
1 AITV(AITV) na BIF
Fr261.6085
1 AITV(AITV) na BND
$0.115455
1 AITV(AITV) na BSD
$0.0895
1 AITV(AITV) na JMD
$14.324475
1 AITV(AITV) na KHR
358
1 AITV(AITV) na KMF
Fr38.127
1 AITV(AITV) na LAK
1,945.652135
1 AITV(AITV) na LKR
රු27.17041
1 AITV(AITV) na MDL
L1.518815
1 AITV(AITV) na MGA
Ar401.34485
1 AITV(AITV) na MOP
P0.716895
1 AITV(AITV) na MVR
1.36935
1 AITV(AITV) na MWK
MK154.84395
1 AITV(AITV) na MZN
MT5.71905
1 AITV(AITV) na NPR
रु12.65888
1 AITV(AITV) na PYG
634.734
1 AITV(AITV) na RWF
Fr130.0435
1 AITV(AITV) na SBD
$0.736585
1 AITV(AITV) na SCR
1.22257
1 AITV(AITV) na SRD
$3.44575
1 AITV(AITV) na SVC
$0.783125
1 AITV(AITV) na SZL
L1.547455
1 AITV(AITV) na TMT
m0.31325
1 AITV(AITV) na TND
د.ت0.263488
1 AITV(AITV) na TTD
$0.605915
1 AITV(AITV) na UGX
Sh310.744
1 AITV(AITV) na XAF
Fr50.5675
1 AITV(AITV) na XCD
$0.24165
1 AITV(AITV) na XOF
Fr50.5675
1 AITV(AITV) na XPF
Fr9.129
1 AITV(AITV) na BWP
P1.198405
1 AITV(AITV) na BZD
$0.179895
1 AITV(AITV) na CVE
$8.506975
1 AITV(AITV) na DJF
Fr15.8415
1 AITV(AITV) na DOP
$5.73337
1 AITV(AITV) na DZD
د.ج11.632315
1 AITV(AITV) na FJD
$0.20227
1 AITV(AITV) na GNF
Fr771.49
1 AITV(AITV) na GTQ
Q0.68378
1 AITV(AITV) na GYD
$18.74309
1 AITV(AITV) na ISK
kr11.098

Zdroj AITV

Pokud chcete se podrobněji seznámit s AITV, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka AITV
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně AITV

Jakou hodnotu má dnes AITV (AITV)?
Aktuální cena AITV v USD je 0.0895 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena AITV v USD?
Aktuální cena AITV v USD je $ 0.0895. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace AITV?
Tržní kapitalizace AITV je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem AITV v oběhu?
Objem AITV v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) AITV?
AITV dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) AITV?
AITV dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování AITV?
Aktuální 24hodinový objem obchodování AITV je $ 13.15K USD.
Dosáhne AITV letos vyšší ceny?
AITV může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenAITV, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:21:33 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

