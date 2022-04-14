Tokenomika pro The AI Prophecy (ACT)
Informace o The AI Prophecy (ACT)
ACT is a meme coin.
The AI Prophecy (ACT): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro The AI Prophecy (ACT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Hloubková struktura tokenu The AI Prophecy (ACT)
Pronikněte hlouběji do způsobu vydávání, alokace a odblokování tokenů ACT. V této části jsou zdůrazněny klíčové aspekty ekonomické struktury tokenu: utilita, pobídky a nabytí.
Issuance Mechanism
- Initial Supply: The Acet (ACT) token started with an initial supply of zero. Tokens are created through a smart contract by those who wish to hold them, requiring participants to provide valuable assets to the creation contract. This mechanism ensures that every ACT token is backed by value at the point of creation, making each token inherently valuable.
- Ongoing Issuance: There is no evidence of a fixed or scheduled emission rate; instead, issuance is demand-driven and occurs as users interact with the smart contract to mint new tokens.
Allocation Mechanism
- Decentralized Creation: All tokens are minted by users who contribute assets to the smart contract. There is no centralized allocation or pre-mine; the distribution is entirely determined by user participation in the creation process.
- No Traditional Allocation Table: Unlike many projects, there is no explicit allocation breakdown for team, investors, or ecosystem funds. The entire supply is user-generated.
Usage and Incentive Mechanism
- Utility: ACT tokens are used within the Acet ecosystem for various purposes, including participation in the "Warriors Club," auctions, voting on governance proposals, and engaging in e-sports tournaments and other community-driven activities.
- Incentives: Users are incentivized to mint and hold ACT tokens to access exclusive features, participate in governance, and potentially benefit from the growth of the ecosystem. The value proposition is tied to the utility and community engagement rather than direct financial rewards or staking yields.
Locking Mechanism
- No Explicit Locking: There is no evidence of a formal token locking or vesting mechanism. Since tokens are minted on demand and not pre-allocated, there is no need for lockups or vesting schedules for team or investors.
- User-Controlled: Any locking or holding period is at the discretion of the individual user, based on their participation in the ecosystem and personal strategy.
Unlocking Time
- Immediate Liquidity: Since there are no lockups, tokens are liquid and transferable immediately upon minting. There is no scheduled unlocking event or vesting timeline.
Summary Table
|Aspect
|Details
|Issuance
|Minted on demand via smart contract; initial supply = 0
|Allocation
|100% user-generated; no pre-mine, team, or investor allocation
|Usage
|Governance, auctions, e-sports, community activities
|Incentives
|Access to features, governance participation, community engagement
|Locking
|None; tokens are liquid upon creation
|Unlocking
|Not applicable; no vesting or lockup
Additional Notes
- Transparency: The ACT token contract and its creation mechanism are publicly auditable, with audits conducted by Certik and PeckShield.
- Community Focus: The design emphasizes decentralization and community ownership, with all value and supply determined by user participation.
For further details, you can review the official Acet whitepaper and explore the Acet Gitbook for up-to-date documentation.
Tokenomika The AI Prophecy (ACT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro The AI Prophecy (ACT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů ACT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu ACT, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro ACT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuACT!
Historie cen pro The AI Prophecy (ACT)
Analýza historie cen ACT pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny ACT
Chcete vědět, kam může ACT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ACT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
