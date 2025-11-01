Kurz 200Million(200M)
0.00%
-0.45%
-0.50%
-0.50%
Cena 200Million (200M) v reálném čase je $ 0.004463. Za posledních 24 hodin se 200M obchodoval v rozmezí od minima $ 0.004324 do maxima $ 0.00481, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena 200M v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena 200M se za poslední hodinu změnila o 0.00%, za 24 hodin o -0.45% a za posledních 7 dní o -0.50%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace 200Million je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 16.99K. Objem v oběhu 200M je --, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 4.46M.
Sledujte změny cen 200Million pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ -0.00002062
|-0.45%
|30 dní
|$ -0.000537
|-10.74%
|60 dní
|$ -0.000537
|-10.74%
|90 dní
|$ -0.000537
|-10.74%
Dnes zaznamenal 200M změnu o $ -0.00002062 (-0.45%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.
Za posledních 30 dní se cena posunula o $ -0.000537 (-10.74%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.
Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u 200M ke změně o $ -0.000537 (-10.74%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.
Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.000537 (-10.74%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.
Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům 200Million (200M)?
Podívejte se na stránku Historie cen 200Million.
$200M is a Soviet-style meme project launched on Solana in July 2025 via Bonk.fun. It reimagines market-cap growth as a planned economy for memes: a fixed-supply token (1B total) managed through a milestone-based unlock schedule, echoing a five-year plan. The campaign advances through clearly defined stages, each tied to FDV growth, until the ultimate directive is fulfilled—$200M FDV secured.
200Million je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich 200Million investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.
Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu 200Ma zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o 200Million na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.
Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na 200Million a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.
Jakou hodnotu v USD bude mít 200Million (200M) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva 200Million (200M) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro 200Million.
Zkontrolujte si nyní předpověď ceny 200Million!
Pochopení tokenomiky 200Million (200M) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu 200M hned teď!
Snažíte se zjistit, jak koupit 200Million? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit 200Million podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.
Pokud chcete se podrobněji seznámit s 200Million, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:
