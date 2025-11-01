BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena 200Million je 0.004463 USD. Sledujte aktualizace cen 200M v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend 200M.

Více informací o 200M

Informace o ceně 200M

Co je to 200M

Oficiální webové stránky 200M

Tokenomika pro 200M

Předpověď cen 200M

Historie 200M

Průvodce nákupem (200M)

Převodník 200M na fiat měnu

Logo 200Million

Kurz 200Million(200M)

Aktuální cena 1 200M na USD

$0.004463
-0.46%1D
USD
Graf aktuální ceny 200Million (200M)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:21:09 (UTC+8)

Informace o ceně 200Million (200M) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.004324
Nejnižší za 24 h
$ 0.00481
Nejvyšší za 24 h

$ 0.004324
$ 0.00481
--
--
0.00%

-0.45%

-0.50%

-0.50%

Cena 200Million (200M) v reálném čase je $ 0.004463. Za posledních 24 hodin se 200M obchodoval v rozmezí od minima $ 0.004324 do maxima $ 0.00481, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena 200M v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena 200M se za poslední hodinu změnila o 0.00%, za 24 hodin o -0.45% a za posledních 7 dní o -0.50%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu 200Million (200M)

--
$ 16.99K
$ 16.99K$ 16.99K

$ 4.46M
$ 4.46M$ 4.46M

--
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOL

Aktuální tržní kapitalizace 200Million je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 16.99K. Objem v oběhu 200M je --, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 4.46M.

Historie cen v USD pro 200Million (200M)

Sledujte změny cen 200Million pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.00002062-0.45%
30 dní$ -0.000537-10.74%
60 dní$ -0.000537-10.74%
90 dní$ -0.000537-10.74%
Změna ceny 200Million dnes

Dnes zaznamenal 200M změnu o $ -0.00002062 (-0.45%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny 200Million za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.000537 (-10.74%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny 200Million za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u 200M ke změně o $ -0.000537 (-10.74%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny 200Million za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.000537 (-10.74%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům 200Million (200M)?

Podívejte se na stránku Historie cen 200Million.

Co je 200Million (200M)

$200M is a Soviet-style meme project launched on Solana in July 2025 via Bonk.fun. It reimagines market-cap growth as a planned economy for memes: a fixed-supply token (1B total) managed through a milestone-based unlock schedule, echoing a five-year plan. The campaign advances through clearly defined stages, each tied to FDV growth, until the ultimate directive is fulfilled—$200M FDV secured.

200Million je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich 200Million investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu 200Ma zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o 200Million na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na 200Million a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny 200Million (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít 200Million (200M) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva 200Million (200M) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro 200Million.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny 200Million!

Tokenomika pro 200Million (200M)

Pochopení tokenomiky 200Million (200M) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu 200M hned teď!

Jak nakupovat 200Million (200M)

Snažíte se zjistit, jak koupit 200Million? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit 200Million podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

200M na místní měny

1 200Million(200M) na VND
117.443845
1 200Million(200M) na AUD
A$0.00678376
1 200Million(200M) na GBP
0.00339188
1 200Million(200M) na EUR
0.00383818
1 200Million(200M) na USD
$0.004463
1 200Million(200M) na MYR
RM0.01869997
1 200Million(200M) na TRY
0.18757989
1 200Million(200M) na JPY
¥0.682839
1 200Million(200M) na ARS
ARS$6.40315536
1 200Million(200M) na RUB
0.35878057
1 200Million(200M) na INR
0.39618051
1 200Million(200M) na IDR
Rp74.38330358
1 200Million(200M) na PHP
0.26193347
1 200Million(200M) na EGP
￡E.0.21078749
1 200Million(200M) na BRL
R$0.02396631
1 200Million(200M) na CAD
C$0.0062482
1 200Million(200M) na BDT
0.54591416
1 200Million(200M) na NGN
6.44939204
1 200Million(200M) na COP
$17.16536745
1 200Million(200M) na ZAR
R.0.07752231
1 200Million(200M) na UAH
0.18722285
1 200Million(200M) na TZS
T.Sh.10.93872374
1 200Million(200M) na VES
Bs0.986323
1 200Million(200M) na CLP
$4.204146
1 200Million(200M) na PKR
Rs1.2603512
1 200Million(200M) na KZT
2.35637474
1 200Million(200M) na THB
฿0.14379786
1 200Million(200M) na TWD
NT$0.13741577
1 200Million(200M) na AED
د.إ0.01637921
1 200Million(200M) na CHF
Fr0.0035704
1 200Million(200M) na HKD
HK$0.03467751
1 200Million(200M) na AMD
֏1.70209894
1 200Million(200M) na MAD
.د.م0.04119349
1 200Million(200M) na MXN
$0.08283328
1 200Million(200M) na SAR
ريال0.01673625
1 200Million(200M) na ETB
Br0.68565069
1 200Million(200M) na KES
KSh0.57501292
1 200Million(200M) na JOD
د.أ0.003164267
1 200Million(200M) na PLN
0.01642384
1 200Million(200M) na RON
лв0.01968183
1 200Million(200M) na SEK
kr0.04230924
1 200Million(200M) na BGN
лв0.00754247
1 200Million(200M) na HUF
Ft1.50166561
1 200Million(200M) na CZK
0.09412467
1 200Million(200M) na KWD
د.ك0.001361215
1 200Million(200M) na ILS
0.01450475
1 200Million(200M) na BOB
Bs0.03083933
1 200Million(200M) na AZN
0.0075871
1 200Million(200M) na TJS
SM0.04097034
1 200Million(200M) na GEL
0.01209473
1 200Million(200M) na AOA
Kz4.09074117
1 200Million(200M) na BHD
.د.ب0.001673625
1 200Million(200M) na BMD
$0.004463
1 200Million(200M) na DKK
kr0.02887561
1 200Million(200M) na HNL
L0.11701986
1 200Million(200M) na MUR
0.20413762
1 200Million(200M) na NAD
$0.07716527
1 200Million(200M) na NOK
kr0.04516556
1 200Million(200M) na NZD
$0.00776562
1 200Million(200M) na PAB
B/.0.004463
1 200Million(200M) na PGK
K0.0187446
1 200Million(200M) na QAR
ر.ق0.01620069
1 200Million(200M) na RSD
дин.0.45335154
1 200Million(200M) na UZS
soʻm53.13094388
1 200Million(200M) na ALL
L0.37261587
1 200Million(200M) na ANG
ƒ0.00798877
1 200Million(200M) na AWG
ƒ0.00798877
1 200Million(200M) na BBD
$0.008926
1 200Million(200M) na BAM
KM0.00749784
1 200Million(200M) na BIF
Fr13.045349
1 200Million(200M) na BND
$0.00575727
1 200Million(200M) na BSD
$0.004463
1 200Million(200M) na JMD
$0.71430315
1 200Million(200M) na KHR
17.852
1 200Million(200M) na KMF
Fr1.901238
1 200Million(200M) na LAK
97.02173719
1 200Million(200M) na LKR
රු1.35487754
1 200Million(200M) na MDL
L0.07573711
1 200Million(200M) na MGA
Ar20.0134309
1 200Million(200M) na MOP
P0.03574863
1 200Million(200M) na MVR
0.0682839
1 200Million(200M) na MWK
MK7.7214363
1 200Million(200M) na MZN
MT0.2851857
1 200Million(200M) na NPR
रु0.63124672
1 200Million(200M) na PYG
31.651596
1 200Million(200M) na RWF
Fr6.484739
1 200Million(200M) na SBD
$0.03673049
1 200Million(200M) na SCR
0.06096458
1 200Million(200M) na SRD
$0.1718255
1 200Million(200M) na SVC
$0.03905125
1 200Million(200M) na SZL
L0.07716527
1 200Million(200M) na TMT
m0.0156205
1 200Million(200M) na TND
د.ت0.013139072
1 200Million(200M) na TTD
$0.03021451
1 200Million(200M) na UGX
Sh15.495536
1 200Million(200M) na XAF
Fr2.521595
1 200Million(200M) na XCD
$0.0120501
1 200Million(200M) na XOF
Fr2.521595
1 200Million(200M) na XPF
Fr0.455226
1 200Million(200M) na BWP
P0.05975957
1 200Million(200M) na BZD
$0.00897063
1 200Million(200M) na CVE
$0.42420815
1 200Million(200M) na DJF
Fr0.789951
1 200Million(200M) na DOP
$0.28589978
1 200Million(200M) na DZD
د.ج0.58005611
1 200Million(200M) na FJD
$0.01008638
1 200Million(200M) na GNF
Fr38.47106
1 200Million(200M) na GTQ
Q0.03409732
1 200Million(200M) na GYD
$0.93464146
1 200Million(200M) na ISK
kr0.553412

Pokud chcete se podrobněji seznámit s 200Million, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka 200Million
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně 200Million

Jakou hodnotu má dnes 200Million (200M)?
Aktuální cena 200M v USD je 0.004463 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena 200M v USD?
Aktuální cena 200M v USD je $ 0.004463. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace 200Million?
Tržní kapitalizace 200M je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem 200M v oběhu?
Objem 200M v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) 200M?
200M dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) 200M?
200M dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování 200M?
Aktuální 24hodinový objem obchodování 200M je $ 16.99K USD.
Dosáhne 200M letos vyšší ceny?
200M může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cen200M, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:21:09 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se 200Million (200M)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

