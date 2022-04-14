Tokenomika pro 1GUY (1GUY)
EeOneGuy Coin is a memecoin inspired by one of the world's top YouTubers with over 3.8 billion views and 16.6 million subscribers. The project aims to capture the nostalgia of the 2010s YouTube era, providing holders with a fun and engaging experience. The coin’s purpose is to create a community-driven token where holders can feel connected to the cultural phenomenon of EeOneGuy while also participating in the growth of the token. The utility of the token lies in its role as a part of the growing memecoin ecosystem, allowing holders to join in on a collective meme, with potential for profit as the token gains popularity.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů 1GUY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu 1GUY, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
