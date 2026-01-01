Dnešní aktuální cena pro Ucan fix life in1day je 0.00372 USD. Tržní kapitalizace 1 je 3,720,000 USD. Sledujte novinky v cenách 1 na USD, aktuální grafy, tržní kapitalizaci, objem za 24 hodin a další ukazatele!Dnešní aktuální cena pro Ucan fix life in1day je 0.00372 USD. Tržní kapitalizace 1 je 3,720,000 USD. Sledujte novinky v cenách 1 na USD, aktuální grafy, tržní kapitalizaci, objem za 24 hodin a další ukazatele!
Aktuální dnešní cena měny Ucan fix life in1day (1) je $ 0.00372, kdy za posledních 24 h došlo k 14.38% změně. Aktuální směnný kurz 1 na USD je $ 0.00372 za 1.
Ucan fix life in1day já aktuálně na 1293. místě podle tržní kapitalizace s hodnotou $ 3.72M a objemem v oběhu ve výši 1.00B 1. Za posledních 24 hodin se 1 obchodovalo mezi $ 0.002943 (minimum) and $ 0.007881 (maximum) a odráželo tak tržní aktivitu. Historické maximum je $ 0.017344509630410575 a historické minimum pak $ 0.001408711790331318.
V ohledu krátkodobého výkonu se 1 posunulo o +15.81% za poslední hodinu a o +24.00% za posledních 7 dní. Za poslední den dosáhl celkový objem obchodování $ 73.73K.
Informace o trhu Ucan fix life in1day (1)
No.1293
$ 3.72M
$ 73.73K
$ 3.72M
1.00B
1,000,000,000
1,000,000,000
100.00%
BSC
Aktuální tržní kapitalizace Ucan fix life in1day je $ 3.72M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 73.73K. Objem v oběhu 1 je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 3.72M.
Historie cen pro Ucan fix life in1day USD
24hodinová změna ceny:
$ 0.002943
Nejnižší za 24 h
$ 0.007881
Nejvyšší za 24 h
$ 0.002943
$ 0.007881
$ 0.017344509630410575
$ 0.001408711790331318
+15.81%
+14.38%
+24.00%
+24.00%
Historie cen v USD pro Ucan fix life in1day (1)
Sledujte změny cen Ucan fix life in1day pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Období
Změnit (USD)
Změnit (%)
Dnes
$ +0.00044996
+14.38%
30 dní
$ +0.00072
+24.00%
60 dní
$ +0.00072
+24.00%
90 dní
$ +0.00072
+24.00%
Změna ceny Ucan fix life in1day dnes
Dnes zaznamenal 1 změnu o $ +0.00044996 (+14.38%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.
Změna ceny Ucan fix life in1day za 30 d
Za posledních 30 dní se cena posunula o $ +0.00072 (+24.00%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.
Změna ceny Ucan fix life in1day za 60 d
Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u 1 ke změně o $ +0.00072 (+24.00%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.
Změna ceny Ucan fix life in1day za 90 d
Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.00072 (+24.00%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.
Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Ucan fix life in1day (1)?
Předpověď ceny Ucan fix life in1day (1) pro rok 2030 (za 4 let)
Podle výše uvedeného modulu předpovědi cen činí cílová cena 1 v roce 2030 $ -- s mírou růstu ve výši 0.00%.
Předpověď ceny Ucan fix life in1day (1) pro rok 2040 (za 14 let)
V roce 2040 by cena Ucan fix life in1day mohla potenciálně vzrůst o 0.00%. Mohl by dosáhnout obchodní ceny $ --.
Nástroje MEXC Pro prognózy scénářů v reálném čase a personalizovanější analýzu mohou uživatelé využít Nástroj pro předpověď ceny a AI Informace o trhu od MEXC.
Prohlášení: Tyto scénáře jsou ilustrativní a slouží pro vzdělávací účely; kryptoměny jsou volatilní – před rozhodnutím si proveďte vlastní průzkum (DYOR). Chcete vědět, jaké ceny dosáhne Ucan fix life in1day v letech 2026–2027? Předpovědi ceny pro token 1 na roky 2026–2027 naleznete na po kliknutí na odkaz Předpověď ceny proUcan fix life in1day.
Jak nakupovat a investovat Ucan fix life in1day
Jste připraveni začít s měnou Ucan fix life in1day? Nákup 1 na MEXC je rychlý a vhodný pro začátečníky. Jakmile provedete první nákup, můžete začít obchodovat okamžitě. Pokud se chcete dozvědět víc, podívejte se na našeho úplného průvodce Jak nakupovat Ucan fix life in1day. Níže je uveden stručný přehled pěti kroků, který vám pomůže zahájit cestu nákupem měny Ucan fix life in1day (1).
Krok 1
Zaregistrujte si účet a dokončete KYC
Nejprve si na MEXC založte účet a dokončete KYC. Můžete tak učinit na oficiálních webových stránkách MEXC nebo v aplikaci MEXC pomocí svého telefonního čísla nebo e-mailové adresy.
Na webových stránkách MEXC klikněte na tlačítko Spot na horní liště a vyhledejte požadované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
Díky více než -- tokenům, které jsou k dispozici, si můžete snadno koupit Bitcoin, Ethereum a jiné trendy tokeny.
Krok 5
Dokončete svůj nákup
Zadejte částku tokenů nebo její ekvivalent v místní měně. Klikněte na tlačítko Koupit a kryptoměna Ucan fix life in1day bude okamžitě připsána do vaší peněženky.
Co můžete dělat s měnou Ucan fix life in1day
Vlastnictví měny Ucan fix life in1day vám umožní otevřít více dveří, než jen nákup a držení. S BTC můžete obchodovat na stovkách trhů, získávat pasivní odměny prostřednictvím flexibilních produktů pro staking a spoření nebo využívat profesionální obchodní nástroje k rozšiřování svých aktiv. Ať už jste začátečník nebo profesionální, zkušený investor, díky MEXC můžete snadno maximalizovat svůj kryptoměnový potenciál. Níže jsou uvedeny čtyři hlavní způsoby, jak můžete co nejlépe využít své bitcoinové tokeny
Prozkoumejte spotový trh MEXC
Obchodujte s více než 2,800 tokeny se super nízkými poplatky.
Obchodování futures
Obchodujte s až 500× finanční pákou a vysokou likviditou.
MEXC Launchpool
Stakujte tokeny a získejte úžasné airdropy.
MEXC Pre-Market
Nakupujte a prodávejte nové tokeny ještě před jejich oficiálním zalistováním.
Obchodování s extrémně nízkými poplatky na MEXC
Nákup Ucan fix life in1day (1) na MEXC znamená vyšší hodnotu za vaše peníze. Jako jedna z kryptoměnových platforem s nejnižšími poplatky na trhu vám MEXC pomůže snížit náklady již od prvního obchodu.
Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Ucan fix life in1day
Jakou hodnotu bude mít 1 Ucan fix life in1day v roce 2030?
Pokud by token Ucan fix life in1day rostl ročním tempem 5 %, mohla by jeho odhadovaná hodnota dosáhnout přibližně -- do roku 2027, -- do roku 2030, -- do roku 2035 a -- do roku 2040. Tato čísla ilustrují scénář stabilního složeného růstu, i když skutečná budoucí cena bude záviset na přijetí trhem, vývoji právních předpisů a makroekonomických podmínkách. Níže si můžete prohlédnout kompletní tabulku s podrobnou analýzou potenciálních cen tokenu Ucan fix life in1day a očekávané návratnosti investic v jednotlivých letech.
Kolik stojí Ucan fix life in1day dnes?
Dnešní cena měny Ucan fix life in1day je $ 0.00372. Podívejte se do sekce Historie cen a zjistěte, jaká je historie cen za dnešek, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Ucan fix life in1day stále dobrá investice?
Ucan fix life in1day zůstává aktivně obchodovanou kryptoměnou s pokračující účastí na trhu a rozvojem ekosystému. Kryptoměnové investice, jako je i investování do měny 1, jsou však ze své podstaty volatilní a měly by odpovídat vaší osobní toleranci k riziku. Vždy si udělejte nezávislý průzkum (DYOR) a přihlédněte k podmínkám na trhu, než přijmete finanční rozhodnutí a budete investovat.
Jaký je denní objem obchodování měny Ucan fix life in1day?
Za posledních 24 hodin byla měna Ucan fix life in1day na MEXC zobchodována v hodnotě --.
Jaká je aktuální cena měny Ucan fix life in1day?
Aktuální cena měny 1 je aktualizována v reálném čase na základě globální obchodní aktivity na předních burzách včetně MEXC. Tržní ceny neustále kolísají v důsledku změn likvidity, objemu obchodování a celkového sentimentu. Chcete-li zobrazit nejnovější cenu měny Ucan fix life in1day ve vámi preferované měně, navštivte stránku Cena 1, kde najdete další informace.
Co ovlivňuje cenu měny Ucan fix life in1day?
Cenu 1 ovlivňuje několik klíčových faktorů, včetně celkového tržního sentimentu, objemu obchodování, technologického vývoje a trendů v přijímání uživateli. Důležitou roli při pohybu cen hrají také širší makroekonomické podmínky, jako jsou změny úrokových sazeb, cykly likvidity a regulační signály.
Pokud chcete být informováni o změnách na trhu v reálném čase a novinkách ohledně projektů, navštivte MEXC News, kde najdete nejnovější analýzy a informace o kryptoměnách.
Který token má na MEXC nejvyšší objem obchodování?
Níže jsou uvedeny aktuálně nejobchodovanější tokeny na MEXC podle objemu obchodování za 24 hodin. Ceny a výkon jsou průběžně aktualizovány na základě aktuálních tržních dat.
Nejžhavější token
Cena
Změna
BTC
88,907.49
-0.10%
ETH
2,943.27
+0.04%
SOL
127.64
+0.17%
XMR
513.44
+0.77%
RIVER
51.9749
-7.85%
Jak zadám objednávku stop loss nebo take profit na 1 na MEXC?
MEXC podporuje objednávky stop loss a take profit, které pomáhají automaticky řídit riziko.
1. Přejděte do sekce spotového nebo futures obchodování a vyberte pár 1/USDT.
2. V nabídce typu objednávky vyberte „Stop-Limit“ nebo „Trigger Order“.
3. Nastavte trigger cenu (úroveň, která aktivuje objednávku) a cenu při provedení (cena, za kterou bude objednávka vyřízena).
4. Potvrďte detaily objednávky a odešlete ji.
Objednávka stop-loss se aktivuje, pokud se cena měny Ucan fix life in1day pohybuje proti vaší pozici, zatímco objednávka take-profit se automaticky provede, když dosáhnete cílové úrovně zisku.
Podrobné příklady a výukové kurzy naleznete v Průvodci spotovým obchodováním na MEXC
Zvýší se letos cena měny Ucan fix life in1day?
Cena měny Ucan fix life in1day by se v letošním roce mohla zvýšit v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cen měny Ucan fix life in1day (1), kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2026-01-23 00:56:29 (UTC+8)
