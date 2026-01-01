BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena pro Ucan fix life in1day je 0.00372 USD. Tržní kapitalizace 1 je 3,720,000 USD. Sledujte novinky v cenách 1 na USD, aktuální grafy, tržní kapitalizaci, objem za 24 hodin a další ukazatele!

Aktuální cena 1 1 na USD

Poslední aktualizace stránky: 2026-01-23 00:56:29 (UTC+8)

Dnešní cena Ucan fix life in1day

Aktuální dnešní cena měny Ucan fix life in1day (1) je $ 0.00372, kdy za posledních 24 h došlo k 14.38% změně. Aktuální směnný kurz 1 na USD je $ 0.00372 za 1.

Ucan fix life in1day já aktuálně na 1293. místě podle tržní kapitalizace s hodnotou $ 3.72M a objemem v oběhu ve výši 1.00B 1. Za posledních 24 hodin se 1 obchodovalo mezi $ 0.002943 (minimum) and $ 0.007881 (maximum) a odráželo tak tržní aktivitu. Historické maximum je $ 0.017344509630410575 a historické minimum pak $ 0.001408711790331318.

V ohledu krátkodobého výkonu se 1 posunulo o +15.81% za poslední hodinu a o +24.00% za posledních 7 dní. Za poslední den dosáhl celkový objem obchodování $ 73.73K.

Informace o trhu Ucan fix life in1day (1)

Aktuální tržní kapitalizace Ucan fix life in1day je $ 3.72M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 73.73K. Objem v oběhu 1 je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 3.72M.

Historie cen pro Ucan fix life in1day USD

Historie cen v USD pro Ucan fix life in1day (1)

Sledujte změny cen Ucan fix life in1day pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00044996+14.38%
30 dní$ +0.00072+24.00%
60 dní$ +0.00072+24.00%
90 dní$ +0.00072+24.00%
Změna ceny Ucan fix life in1day dnes

Dnes zaznamenal 1 změnu o $ +0.00044996 (+14.38%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Ucan fix life in1day za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +0.00072 (+24.00%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Ucan fix life in1day za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u 1 ke změně o $ +0.00072 (+24.00%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Ucan fix life in1day za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.00072 (+24.00%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Ucan fix life in1day (1)?

Podívejte se na stránku Historie cen Ucan fix life in1day.

Předpověď ceny pro Ucan fix life in1day

Předpověď ceny Ucan fix life in1day (1) pro rok 2030 (za 4 let)
Podle výše uvedeného modulu předpovědi cen činí cílová cena 1 v roce 2030 $ -- s mírou růstu ve výši 0.00%.
Předpověď ceny Ucan fix life in1day (1) pro rok 2040 (za 14 let)

V roce 2040 by cena Ucan fix life in1day mohla potenciálně vzrůst o 0.00%. Mohl by dosáhnout obchodní ceny $ --.

Chcete vědět, jaké ceny dosáhne Ucan fix life in1day v letech 2026–2027? Předpovědi ceny pro token 1 na roky 2026–2027 naleznete na po kliknutí na odkaz Předpověď ceny proUcan fix life in1day.

Jak nakupovat a investovat Ucan fix life in1day

Jste připraveni začít s měnou Ucan fix life in1day? Nákup 1 na MEXC je rychlý a vhodný pro začátečníky. Jakmile provedete první nákup, můžete začít obchodovat okamžitě. Pokud se chcete dozvědět víc, podívejte se na našeho úplného průvodce Jak nakupovat Ucan fix life in1day. Níže je uveden stručný přehled pěti kroků, který vám pomůže zahájit cestu nákupem měny Ucan fix life in1day (1).

Průvodce nákupem Ucan fix life in1day (1)

Co můžete dělat s měnou Ucan fix life in1day

Zdroj Ucan fix life in1day

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Ucan fix life in1day, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka Ucan fix life in1day
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Ucan fix life in1day

Poslední aktualizace stránky: 2026-01-23 00:56:29 (UTC+8)

Prozkoumejte více informací o měně Ucan fix life in1day

