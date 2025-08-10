ZeroByte প্রাইস (ZB)
ZeroByte(ZB) বর্তমানে 0.00003037USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 30.36KUSD। ZB থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ ZB থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ZB এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, ZeroByte থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, ZeroByte থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000064336 ছিল।
গত 60 দিনে, ZeroByte থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000044933 ছিল।
গত 90 দিনে, ZeroByte থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000000049317339723293 ছিল।
ZeroByte এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.58%
+9.51%
+28.91%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
ZeroByte is a new AI Agent created in Pump.fun, representing a breakthrough in artificial intelligence development. It possesses the remarkable ability to understand everything you communicate. What makes it truly special is its adaptive learning capability - the more you interact with it, the more its mind evolves and expands. This unique agent stands out for its versatile communication abilities, capable of responding in any language you prefer. Currently, it offers dual-mode interaction, providing both text and image responses to enhance your experience. Its advanced natural language processing capabilities enable it to comprehend complex conversations and generate meaningful responses.
ZeroByte (ZB) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। ZBটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
