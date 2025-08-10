Zenlink Network প্রাইস (ZLK)
Zenlink Network(ZLK) বর্তমানে 0.00265375USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 144.50KUSD। ZLK থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Zenlink Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Zenlink Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0006690780 ছিল।
গত 60 দিনে, Zenlink Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0013710994 ছিল।
গত 90 দিনে, Zenlink Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0002098201054930654 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+1.47%
|30 দিন
|$ +0.0006690780
|+25.21%
|60 দিন
|$ +0.0013710994
|+51.67%
|90 দিন
|$ -0.0002098201054930654
|-7.32%
Zenlink Network এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.00%
+1.47%
+10.93%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Zenlink is an underlying cross-chain DEX protocol based on Polkadot and is committed to become the DEX composable hub of Polkadot. By accessing the ultimate, open, and universal cross-chain DEX protocol based on Substrate, Zenlink DEX Protocol enables all parachains to build DEX and achieve liquidity sharing in one click. Zenlink DEX Protocol includes Module, WASM, and EVM implementations, which are flexible and adaptable, allowing for customizable compositions and interoperability with different DeFi modules.
Zenlink Network (ZLK) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। ZLKটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
