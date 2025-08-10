Zenko Protocol প্রাইস (ZENKO)
Zenko Protocol(ZENKO) বর্তমানে 0.03749874USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 5.87MUSD। ZENKO থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ ZENKO থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ZENKO এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Zenko Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00174404938582262 ছিল।
গত 30 দিনে, Zenko Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0070639788 ছিল।
গত 60 দিনে, Zenko Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Zenko Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.00174404938582262
|-4.44%
|30 দিন
|$ -0.0070639788
|-18.83%
|60 দিন
|$ 0
|--
|90 দিন
|$ 0
|--
Zenko Protocol এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-1.16%
-4.44%
-8.01%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Zenko is a real-world engagement protocol that connects brand campaigns with on-chain incentives. Users earn $ZENKO tokens by completing actions like learning, moving, or playing. Brands fund these actions to reduce cost-per-lead and generate impact. All rewards are backed by real demand, with token buybacks and verified good (e.g. trees planted, carbon offset) recorded on-chain. • Yield machine powered by ad budgets – brands fund the system, not holders. • 100% fee loop – 50% auto buybacks, 50% to holder-voted environmental and social impact projects. • One token, multi-dApp demand – Zenko powers Learn-to-Earn, Move-to-Earn, Shop-to-Earn, and Play-to-Earn experiences. • Real-world flywheel – Brands cut CPL by +35%, create measurable ESG outcomes, and vacuum tokens off-market. • Already live with enterprise clients – including Fortune 500 brands and pro sports teams.
|1 ZENKO থেকে VND
₫986.7793431
|1 ZENKO থেকে AUD
A$0.0573730722
|1 ZENKO থেকে GBP
￡0.0277490676
|1 ZENKO থেকে EUR
€0.031873929
|1 ZENKO থেকে USD
$0.03749874
|1 ZENKO থেকে MYR
RM0.1589946576
|1 ZENKO থেকে TRY
₺1.5295736046
|1 ZENKO থেকে JPY
¥5.51231478
|1 ZENKO থেকে ARS
ARS$49.66708113
|1 ZENKO থেকে RUB
₽2.9897745402
|1 ZENKO থেকে INR
₹3.2893894728
|1 ZENKO থেকে IDR
Rp604.8183024222
|1 ZENKO থেকে KRW
₩52.0812500112
|1 ZENKO থেকে PHP
₱2.128053495
|1 ZENKO থেকে EGP
￡E.1.8063143058
|1 ZENKO থেকে BRL
R$0.2036181582
|1 ZENKO থেকে CAD
C$0.0513732738
|1 ZENKO থেকে BDT
৳4.5500971116
|1 ZENKO থেকে NGN
₦57.4251954486
|1 ZENKO থেকে UAH
₴1.5490729494
|1 ZENKO থেকে VES
Bs4.79983872
|1 ZENKO থেকে CLP
$36.33627906
|1 ZENKO থেকে PKR
Rs10.6256429664
|1 ZENKO থেকে KZT
₸20.2365700284
|1 ZENKO থেকে THB
฿1.2007096548
|1 ZENKO থেকে TWD
NT$1.121212326
|1 ZENKO থেকে AED
د.إ0.1376203758
|1 ZENKO থেকে CHF
Fr0.029998992
|1 ZENKO থেকে HKD
HK$0.2939901216
|1 ZENKO থেকে MAD
.د.م0.3389886096
|1 ZENKO থেকে MXN
$0.6963516018
|1 ZENKO থেকে PLN
zł0.1364954136
|1 ZENKO থেকে RON
лв0.163119519
|1 ZENKO থেকে SEK
kr0.3588629418
|1 ZENKO থেকে BGN
лв0.0626228958
|1 ZENKO থেকে HUF
Ft12.7240724568
|1 ZENKO থেকে CZK
Kč0.7867235652
|1 ZENKO থেকে KWD
د.ك0.01136211822
|1 ZENKO থেকে ILS
₪0.1286206782