Yield Optimizer ETH লোগো

Yield Optimizer ETH প্রাইস (YOETH)

তালিকাভুক্ত নয়

Yield Optimizer ETH (YOETH) লাইভ প্রাইস চার্ট

$4,500.87
$4,500.87$4,500.87
+6.10%1D
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
USD

আজকে Yield Optimizer ETH (YOETH) এর প্রাইস

Yield Optimizer ETH(YOETH) বর্তমানে 4,500.87USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 44.32MUSD। YOETH থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Yield Optimizer ETH এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+6.18%
Yield Optimizer ETH এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
9.83K USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ YOETH থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। YOETH এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Yield Optimizer ETH (YOETH) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Yield Optimizer ETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +262.0 ছিল।
গত 30 দিনে, Yield Optimizer ETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2,008.9691756310 ছিল।
গত 60 দিনে, Yield Optimizer ETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2,368.5873383700 ছিল।
গত 90 দিনে, Yield Optimizer ETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1,848.046914435459 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +262.0+6.18%
30 দিন$ +2,008.9691756310+44.64%
60 দিন$ +2,368.5873383700+52.63%
90 দিন$ +1,848.046914435459+69.66%

Yield Optimizer ETH (YOETH) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Yield Optimizer ETH এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 4,238.87
$ 4,238.87$ 4,238.87

$ 4,557.44
$ 4,557.44$ 4,557.44

$ 4,557.44
$ 4,557.44$ 4,557.44

-0.04%

+6.18%

+25.46%

Yield Optimizer ETH (YOETH) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 44.32M
$ 44.32M$ 44.32M

--
----

9.83K
9.83K 9.83K

Yield Optimizer ETH (YOETH) কী?

Set it and forget it. YO is your secure multi-chain yield optimizer, continuously rebalancing to deliver the best risk-adjusted yield in DeFi. YO tracks the best yield across DeFi protocols and chains so your assets are always in the right place. YO algorithms generate optimized yield by balancing risk and reward, powered by Exponential.fi’s trusted ratings. YO continuously reallocates your assets across DeFi chains and protocols to maximize yield.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত।

Yield Optimizer ETH (YOETH) এর টোকেনোমিক্স

Yield Optimizer ETH (YOETH) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। YOETHটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

YOETH থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 YOETH থেকে VND
118,440,394.05
1 YOETH থেকে AUD
A$6,886.3311
1 YOETH থেকে GBP
3,330.6438
1 YOETH থেকে EUR
3,825.7395
1 YOETH থেকে USD
$4,500.87
1 YOETH থেকে MYR
RM19,083.6888
1 YOETH থেকে TRY
183,050.3829
1 YOETH থেকে JPY
¥661,627.89
1 YOETH থেকে ARS
ARS$5,961,402.315
1 YOETH থেকে RUB
360,024.5913
1 YOETH থেকে INR
394,816.3164
1 YOETH থেকে IDR
Rp72,594,667.2561
1 YOETH থেকে KRW
6,251,168.3256
1 YOETH থেকে PHP
255,424.3725
1 YOETH থেকে EGP
￡E.218,472.2298
1 YOETH থেকে BRL
R$24,439.7241
1 YOETH থেকে CAD
C$6,166.1919
1 YOETH থেকে BDT
546,135.5658
1 YOETH থেকে NGN
6,892,587.3093
1 YOETH থেকে UAH
185,930.9397
1 YOETH থেকে VES
Bs576,111.36
1 YOETH থেকে CLP
$4,347,840.42
1 YOETH থেকে PKR
Rs1,275,366.5232
1 YOETH থেকে KZT
2,428,939.5042
1 YOETH থেকে THB
฿145,468.1184
1 YOETH থেকে TWD
NT$134,576.013
1 YOETH থেকে AED
د.إ16,518.1929
1 YOETH থেকে CHF
Fr3,600.696
1 YOETH থেকে HKD
HK$35,286.8208
1 YOETH থেকে MAD
.د.م40,687.8648
1 YOETH থেকে MXN
$83,581.1559
1 YOETH থেকে PLN
16,383.1668
1 YOETH থেকে RON
лв19,578.7845
1 YOETH থেকে SEK
kr43,073.3259
1 YOETH থেকে BGN
лв7,516.4529
1 YOETH থেকে HUF
Ft1,527,235.2084
1 YOETH থেকে CZK
94,428.2526
1 YOETH থেকে KWD
د.ك1,372.76535
1 YOETH থেকে ILS
15,437.9841