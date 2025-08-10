WHISP প্রাইস (WHISP)
WHISP(WHISP) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 186.45KUSD। WHISP থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ WHISP থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। WHISP এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, WHISP থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, WHISP থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, WHISP থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, WHISP থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+14.67%
|30 দিন
|$ 0
|-60.62%
|60 দিন
|$ 0
|-75.28%
|90 দিন
|$ 0
|--
WHISP এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.19%
+14.67%
-19.20%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Web3 agents orchestration protocol that selects the most suitable agent for any given task and dynamically picks the best option from multiple agents in real-time, ensuring seamless and efficient execution of crypto operations. We see AI agents as the future of web3. Whispers is an open protocol that lets developers build, orchestrate, and embed AI agents making blockchain accessible for everyone.
|1 WHISP থেকে VND
₫--
|1 WHISP থেকে AUD
A$--
|1 WHISP থেকে GBP
￡--
|1 WHISP থেকে EUR
€--
|1 WHISP থেকে USD
$--
|1 WHISP থেকে MYR
RM--
|1 WHISP থেকে TRY
₺--
|1 WHISP থেকে JPY
¥--
|1 WHISP থেকে ARS
ARS$--
|1 WHISP থেকে RUB
₽--
|1 WHISP থেকে INR
₹--
|1 WHISP থেকে IDR
Rp--
|1 WHISP থেকে KRW
₩--
|1 WHISP থেকে PHP
₱--
|1 WHISP থেকে EGP
￡E.--
|1 WHISP থেকে BRL
R$--
|1 WHISP থেকে CAD
C$--
|1 WHISP থেকে BDT
৳--
|1 WHISP থেকে NGN
₦--
|1 WHISP থেকে UAH
₴--
|1 WHISP থেকে VES
Bs--
|1 WHISP থেকে CLP
$--
|1 WHISP থেকে PKR
Rs--
|1 WHISP থেকে KZT
₸--
|1 WHISP থেকে THB
฿--
|1 WHISP থেকে TWD
NT$--
|1 WHISP থেকে AED
د.إ--
|1 WHISP থেকে CHF
Fr--
|1 WHISP থেকে HKD
HK$--
|1 WHISP থেকে MAD
.د.م--
|1 WHISP থেকে MXN
$--
|1 WHISP থেকে PLN
zł--
|1 WHISP থেকে RON
лв--
|1 WHISP থেকে SEK
kr--
|1 WHISP থেকে BGN
лв--
|1 WHISP থেকে HUF
Ft--
|1 WHISP থেকে CZK
Kč--
|1 WHISP থেকে KWD
د.ك--
|1 WHISP থেকে ILS
₪--