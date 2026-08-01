ক্রিপ্টো কিনুনমার্কেটস্পটফিউচারETHআয় করুনইভেন্ট সেন্টাররিওয়ার্ড হাব
আরও
$1,000,000 TradFi Gala
সাইন আপ করুন
WEED Token-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00114267 USD। WEED-এর মার্কেট ক্যাপ 132,739 USD। WEED-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!WEED Token-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00114267 USD। WEED-এর মার্কেট ক্যাপ 132,739 USD। WEED-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

WEED সম্পর্কে আরও

WEED প্রাইসের তথ্য

WEED কী

WEED অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

WEED টোকেনোমিক্স

WEED প্রাইস পূর্বাভাস

আয় করুন

এয়ারড্রপ+

খবর

Blog

শিখুন

WEED Token লোগো

WEED Token প্রাইস (WEED)

তালিকাভুক্ত নয়

1 WEED থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00114531
$0.00114531$0.00114531
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
WEED Token (WEED) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 04:09:49 (UTC+8)

WEED Token-এর আজকের প্রাইস

আজ WEED Token (WEED)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00114267, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.85% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান WEED থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি WEED-এর জন্য $ 0.00114267

WEED Token বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 132,739 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 116.17M WEED। গত 24 ঘণ্টায়, WEED এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00107888 (নিম্ন) এবং $ 0.00115362 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.502099 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, WEED গত ঘণ্টায় -0.94% এবং গত 7 দিনে +15.13% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 123.79-তে পৌঁছেছে।

WEED Token (WEED) এর মার্কেট তথ্য

$ 132.74K
$ 132.74K$ 132.74K

$ 123.79
$ 123.79$ 123.79

$ 132.74K
$ 132.74K$ 132.74K

116.17M
116.17M 116.17M

116,165,457.91496
116,165,457.91496 116,165,457.91496

WEED Token এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 132.74K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 123.79। WEED এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 116.17M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 116165457.91496। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 132.74K

WEED Token-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.00107888
$ 0.00107888$ 0.00107888
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.00115362
$ 0.00115362$ 0.00115362
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.00107888
$ 0.00107888$ 0.00107888

$ 0.00115362
$ 0.00115362$ 0.00115362

$ 0.502099
$ 0.502099$ 0.502099

$ 0
$ 0$ 0

-0.94%

+0.85%

+15.13%

+15.13%

WEED Token (WEED) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, WEED Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, WEED Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000768054 ছিল।
গত 60 দিনে, WEED Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000766141 ছিল।
গত 90 দিনে, WEED Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000008948119896013 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+0.85%
30 দিন$ +0.0000768054+6.72%
60 দিন$ +0.0000766141+6.70%
90 দিন$ +0.0000008948119896013+0.00%

WEED Token এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য WEED Token (WEED) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, WEED এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
WEED Token (WEED) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, WEED Token এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে WEED Token এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? WEED এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, WEED Token প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

WEED Token সম্পর্কে

WEED Token-এর বর্তমান দাম কত?

WEED Token Tk0.1405961811989964432000 দামে ট্রেড করছে, যা গত ২৪ ঘন্টায় 0.84% পরিবর্তন দেখাচ্ছে।

WEED-এর মার্কেট ক্যাপ এবং র‍্যাঙ্ক কত?

WEED-এর মার্কেট ক্যাপ Tk16332446.37224534544000 হওয়ায় এটি বিশ্বের #5019 র‍্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যা ক্রিপ্টোকারেন্সি পরিবেশে এর উপস্থিতি প্রদর্শন করছে।

WEED Token-এর প্রতিদিন কত ট্রেডিং ভলিউম হয়?

গত ২৪ ঘন্টায় এটি Tk-- ভলিউম রেকর্ড করেছে, যা ট্রেডারদের মধ্যে জোরালো আগ্রহ এবং গভীর তরলতার পরিস্থিতি প্রদর্শন করছে।

WEED-এর প্রচলিত সরবরাহ কত?

উন্মুক্ত বাজারে 116165457.91496 টোকেন প্রচলিত রয়েছে।

গত ২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কত?

WEED Token Tk0.1327473443531144448000 এবং Tk0.1419434889817587552000 মধ্যে ওঠানামা করেছে, যা দৈনিক অস্থিরতা প্রদর্শন করছে।

WEED Token-এর ATH-এর সাথে তুলনা করলে কী দেখা যায়?

এর সর্বকালীন উচ্চতম দাম Tk61.77916807462777104000 হওয়ায় এটি দীর্ঘমেয়াদী সম্ভাবনার একটি মানদণ্ড প্রদান করছে।

WEED-এর দীর্ঘমেয়াদী মৌলিক উপাদানগুলো কী কী?

মৌলিক উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে সরবরাহের যান্ত্রিকতা, Gaming (GameFi),Solana Ecosystem ক্যাটাগরির মধ্যে গ্রহণযোগ্যতার প্রবণতা এবং -- নেটওয়ার্কের উন্নয়নের গতিবেগ।

WEED বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতিতে কীভাবে আচরণ করে?

উচ্চ ভলিউমের সময়কালে তরলতা বৃদ্ধি পায় এবং স্প্রেড আরও সঙ্কুচিত হয়। কম ভলিউমের সময়কালে গভীরতা কম থাকায় দামের ওঠানামা আরও অস্থির হতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: WEED Token সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 04:09:49 (UTC+8)

WEED Token (WEED) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

WEED Token সম্পর্কে আরও জানুন

আরও ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কে জানুন

MEXC-তে উপলভ্য মার্কেট ডেটা সহ শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি

হট

মার্কেটের মনোযোগ উল্লেখযোগ্যভাবে আকর্ষণ করা বর্তমানে ট্রেন্ডিং ক্রিপ্টোকারেন্সি

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

নতুন যোগ করা হয়েছে

ট্রেডিংয়ের জন্য উপলব্ধ সম্প্রতি লিস্টেড ক্রিপ্টোকারেন্সি

Aligned

Aligned

ALIGN

$0.02358
$0.02358$0.02358

+135.80%

QoreChain

QoreChain

QOR

$0.01041
$0.01041$0.01041

+136.59%

SwarmBase

SwarmBase

SWARM

$0.11302
$0.11302$0.11302

-21.89%

Optiview

Optiview

OV

$2.5791
$2.5791$2.5791

+561.30%

Basecat

Basecat

BASECAT

$0.009901
$0.009901$0.009901

+3.02%

শীর্ষ গেইনার

আজকের সেরা ক্রিপ্টো পাম্প

Optiview

Optiview

OV

$2.5791
$2.5791$2.5791

+561.30%

Aligned

Aligned

ALIGN

$0.02358
$0.02358$0.02358

+135.80%

Myros

Myros

MY

$0.004236
$0.004236$0.004236

+78.28%

Tutorial

Tutorial

TUT

$0.035605
$0.035605$0.035605

+13.68%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$0.5116
$0.5116$0.5116

+13.68%

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

Hawkish Feds vs. Surging ETFs

Hawkish Feds vs. Surging ETFsHawkish Feds vs. Surging ETFs

$172M ETF inflows before NFP: Signal or trap?