Waves Ducks প্রাইস (EGG)
Waves Ducks(EGG) বর্তমানে 2.49USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 260.21KUSD। EGG থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ EGG থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। EGG এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Waves Ducks থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Waves Ducks থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.2668249140 ছিল।
গত 60 দিনে, Waves Ducks থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.6962386110 ছিল।
গত 90 দিনে, Waves Ducks থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -1.805979527437704 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ -0.2668249140
|-10.71%
|60 দিন
|$ -0.6962386110
|-27.96%
|90 দিন
|$ -1.805979527437704
|-42.03%
Waves Ducks এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
0.00%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Waves Ducks is a game focused on collectible digital duck images in the NFT format. You can collect ducks and share them with other players, as well as breed ducks to get a unique, highly valuable item.
Waves Ducks (EGG) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। EGGটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 EGG থেকে VND
₫65,524.35
|1 EGG থেকে AUD
A$3.8097
|1 EGG থেকে GBP
￡1.8426
|1 EGG থেকে EUR
€2.1165
|1 EGG থেকে USD
$2.49
|1 EGG থেকে MYR
RM10.5576
|1 EGG থেকে TRY
₺101.2683
|1 EGG থেকে JPY
¥366.03
|1 EGG থেকে ARS
ARS$3,298.005
|1 EGG থেকে RUB
₽199.1751
|1 EGG থেকে INR
₹218.4228
|1 EGG থেকে IDR
Rp40,161.2847
|1 EGG থেকে KRW
₩3,458.3112
|1 EGG থেকে PHP
₱141.3075
|1 EGG থেকে EGP
￡E.120.8646
|1 EGG থেকে BRL
R$13.5207
|1 EGG থেকে CAD
C$3.4113
|1 EGG থেকে BDT
৳302.1366
|1 EGG থেকে NGN
₦3,813.1611
|1 EGG থেকে UAH
₴102.8619
|1 EGG থেকে VES
Bs318.72
|1 EGG থেকে CLP
$2,405.34
|1 EGG থেকে PKR
Rs705.5664
|1 EGG থেকে KZT
₸1,343.7534
|1 EGG থেকে THB
฿80.4768
|1 EGG থেকে TWD
NT$74.451
|1 EGG থেকে AED
د.إ9.1383
|1 EGG থেকে CHF
Fr1.992
|1 EGG থেকে HKD
HK$19.5216
|1 EGG থেকে MAD
.د.م22.5096
|1 EGG থেকে MXN
$46.2393
|1 EGG থেকে PLN
zł9.0636
|1 EGG থেকে RON
лв10.8315
|1 EGG থেকে SEK
kr23.8293
|1 EGG থেকে BGN
лв4.1583
|1 EGG থেকে HUF
Ft844.9068
|1 EGG থেকে CZK
Kč52.2402
|1 EGG থেকে KWD
د.ك0.75945
|1 EGG থেকে ILS
₪8.5407