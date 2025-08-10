WAA প্রাইস (WAA)
WAA(WAA) বর্তমানে 0.00002132USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 21.32KUSD। WAA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ WAA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। WAA এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, WAA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, WAA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000117337 ছিল।
গত 60 দিনে, WAA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000077868 ছিল।
গত 90 দিনে, WAA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00003787135959832012 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+1.28%
|30 দিন
|$ -0.0000117337
|-55.03%
|60 দিন
|$ -0.0000077868
|-36.52%
|90 দিন
|$ -0.00003787135959832012
|-63.98%
WAA এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
+1.28%
+12.86%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
AFEL is an ecosystem driven by top-tier developers and a community-first approach, powered by FEL NFTs and the $WAA token. Holding a FEL NFT means joining a space where degens and builders unite, with constant utility and reward growth. We share revenue with our NFT holders, conduct token buybacks, and airdrop them back to the community. The ecosystem includes 4 utilities as of now & will include so much more with time. The utilities are as follows: - IronNode: A cyber security firm that focuses on security audits on multiple chains - SolRush: A browser based racing game where 2-8 players enter a game & users are able to wager each match and winner takes all - WAABot: A trading bot that is accessible via Telegram or web with wallet tracking & copy trading functions - Swipe2Earn: A new approach to the Social-Fi platforms; a Tinder-like experience where users swipe Twitter posts to earn rewards.
WAA (WAA) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। WAAটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 WAA থেকে VND
₫0.5610358
|1 WAA থেকে AUD
A$0.0000326196
|1 WAA থেকে GBP
￡0.0000157768
|1 WAA থেকে EUR
€0.000018122
|1 WAA থেকে USD
$0.00002132
|1 WAA থেকে MYR
RM0.0000903968
|1 WAA থেকে TRY
₺0.0008696428
|1 WAA থেকে JPY
¥0.00313404
|1 WAA থেকে ARS
ARS$0.02823834
|1 WAA থেকে RUB
₽0.0016998436
|1 WAA থেকে INR
₹0.0018701904
|1 WAA থেকে IDR
Rp0.3438709196
|1 WAA থেকে KRW
₩0.0296109216
|1 WAA থেকে PHP
₱0.00120991
|1 WAA থেকে EGP
￡E.0.0010269844
|1 WAA থেকে BRL
R$0.0001157676
|1 WAA থেকে CAD
C$0.0000292084
|1 WAA থেকে BDT
৳0.0025869688
|1 WAA থেকে NGN
₦0.0326492348
|1 WAA থেকে UAH
₴0.0008807292
|1 WAA থেকে VES
Bs0.00272896
|1 WAA থেকে CLP
$0.02065908
|1 WAA থেকে PKR
Rs0.0060412352
|1 WAA থেকে KZT
₸0.0115055512
|1 WAA থেকে THB
฿0.0006837324
|1 WAA থেকে TWD
NT$0.000637468
|1 WAA থেকে AED
د.إ0.0000782444
|1 WAA থেকে CHF
Fr0.000017056
|1 WAA থেকে HKD
HK$0.0001671488
|1 WAA থেকে MAD
.د.م0.0001927328
|1 WAA থেকে MXN
$0.0003959124
|1 WAA থেকে PLN
zł0.0000776048
|1 WAA থেকে RON
лв0.000092742
|1 WAA থেকে SEK
kr0.0002040324
|1 WAA থেকে BGN
лв0.0000356044
|1 WAA থেকে HUF
Ft0.0072343024
|1 WAA থেকে CZK
Kč0.0004472936
|1 WAA থেকে KWD
د.ك0.00000645996
|1 WAA থেকে ILS
₪0.0000731276