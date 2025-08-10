SN85 সম্পর্কে আরও

Vidaio লোগো

Vidaio প্রাইস (SN85)

তালিকাভুক্ত নয়

Vidaio (SN85) লাইভ প্রাইস চার্ট

$1.79
$1.79$1.79
+3.80%1D
USD

আজকে Vidaio (SN85) এর প্রাইস

Vidaio(SN85) বর্তমানে 1.78USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 2.27MUSD। SN85 থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Vidaio এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+3.41%
Vidaio এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
1.27M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ SN85 থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SN85 এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Vidaio (SN85) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Vidaio থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.058762 ছিল।
গত 30 দিনে, Vidaio থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.8353897780 ছিল।
গত 60 দিনে, Vidaio থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -1.3345439640 ছিল।
গত 90 দিনে, Vidaio থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.058762+3.41%
30 দিন$ -0.8353897780-46.93%
60 দিন$ -1.3345439640-74.97%
90 দিন$ 0--

Vidaio (SN85) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Vidaio এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 1.71
$ 1.71$ 1.71

$ 1.8
$ 1.8$ 1.8

$ 8.31
$ 8.31$ 8.31

+0.05%

+3.41%

-6.90%

Vidaio (SN85) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 2.27M
$ 2.27M$ 2.27M

--
----

1.27M
1.27M 1.27M

Vidaio (SN85) কী?

Vidaio (SN85) এর টোকেনোমিক্স

Vidaio (SN85) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SN85টোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

SN85 থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 SN85 থেকে VND
46,840.7
1 SN85 থেকে AUD
A$2.7234
1 SN85 থেকে GBP
1.3172
1 SN85 থেকে EUR
1.513
1 SN85 থেকে USD
$1.78
1 SN85 থেকে MYR
RM7.5472
1 SN85 থেকে TRY
72.3926
1 SN85 থেকে JPY
¥261.66
1 SN85 থেকে ARS
ARS$2,357.61
1 SN85 থেকে RUB
142.3822
1 SN85 থেকে INR
156.1416
1 SN85 থেকে IDR
Rp28,709.6734
1 SN85 থেকে KRW
2,472.2064
1 SN85 থেকে PHP
101.015
1 SN85 থেকে EGP
￡E.86.4012
1 SN85 থেকে BRL
R$9.6654
1 SN85 থেকে CAD
C$2.4386
1 SN85 থেকে BDT
215.9852
1 SN85 থেকে NGN
2,725.8742
1 SN85 থেকে UAH
73.5318
1 SN85 থেকে VES
Bs227.84
1 SN85 থেকে CLP
$1,719.48
1 SN85 থেকে PKR
Rs504.3808
1 SN85 থেকে KZT
960.5948
1 SN85 থেকে THB
฿57.5296
1 SN85 থেকে TWD
NT$53.222
1 SN85 থেকে AED
د.إ6.5326
1 SN85 থেকে CHF
Fr1.424
1 SN85 থেকে HKD
HK$13.9552
1 SN85 থেকে MAD
.د.م16.0912
1 SN85 থেকে MXN
$33.0546
1 SN85 থেকে PLN
6.4792
1 SN85 থেকে RON
лв7.743
1 SN85 থেকে SEK
kr17.0346
1 SN85 থেকে BGN
лв2.9726
1 SN85 থেকে HUF
Ft603.9896
1 SN85 থেকে CZK
37.3444
1 SN85 থেকে KWD
د.ك0.5429
1 SN85 থেকে ILS
6.1054