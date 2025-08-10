VALUE সম্পর্কে আরও

Value DeFi লোগো

Value DeFi প্রাইস (VALUE)

তালিকাভুক্ত নয়

Value DeFi (VALUE) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.02348099
$0.02348099$0.02348099
+7.00%1D
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
USD

আজকে Value DeFi (VALUE) এর প্রাইস

Value DeFi(VALUE) বর্তমানে 0.02347189USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 112.72KUSD। VALUE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Value DeFi এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+6.99%
Value DeFi এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
4.80M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ VALUE থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। VALUE এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Value DeFi (VALUE) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Value DeFi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00153269 ছিল।
গত 30 দিনে, Value DeFi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0082882952 ছিল।
গত 60 দিনে, Value DeFi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0020061236 ছিল।
গত 90 দিনে, Value DeFi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.012622174351419653 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00153269+6.99%
30 দিন$ +0.0082882952+35.31%
60 দিন$ +0.0020061236+8.55%
90 দিন$ +0.012622174351419653+116.34%

Value DeFi (VALUE) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Value DeFi এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.02191677
$ 0.02191677$ 0.02191677

$ 0.02399719
$ 0.02399719$ 0.02399719

$ 46.9
$ 46.9$ 46.9

-0.01%

+6.99%

+13.89%

Value DeFi (VALUE) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 112.72K
$ 112.72K$ 112.72K

--
----

4.80M
4.80M 4.80M

Value DeFi (VALUE) কী?

The Value DeFi platform is a suite of products that aim to bring fairness, true value, and innovation to Decentralized Finance. Their flagship products include vSwap, an automated market-maker built on Ethereum and Binance Smart Chain that allows anyone to create trading pools with flexible ratio pairs, add liquidity, and earn trading fees, and vSafe, state-of-the-art multi-strategy yield-optimizers that allow unprecedented composability and flexibility of LP assets to maximize returns.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Value DeFi (VALUE) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Value DeFi (VALUE) এর টোকেনোমিক্স

Value DeFi (VALUE) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। VALUEটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Value DeFi (VALUE) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

VALUE থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 VALUE থেকে VND
617.66278535
1 VALUE থেকে AUD
A$0.0359119917
1 VALUE থেকে GBP
0.0173691986
1 VALUE থেকে EUR
0.0199511065
1 VALUE থেকে USD
$0.02347189
1 VALUE থেকে MYR
RM0.0995208136
1 VALUE থেকে TRY
0.9546017663
1 VALUE থেকে JPY
¥3.45036783
1 VALUE থেকে ARS
ARS$31.088518305
1 VALUE থেকে RUB
1.8775164811
1 VALUE থেকে INR
2.0589541908
1 VALUE থেকে IDR
Rp378.5788179667
1 VALUE থেকে KRW
32.5996385832
1 VALUE থেকে PHP
1.3320297575
1 VALUE থেকে EGP
￡E.1.1393255406
1 VALUE থেকে BRL
R$0.1274523627
1 VALUE থেকে CAD
C$0.0321564893
1 VALUE থেকে BDT
2.8480791326
1 VALUE থেকে NGN
35.9446176271
1 VALUE থেকে UAH
0.9696237759
1 VALUE থেকে VES
Bs3.00440192
1 VALUE থেকে CLP
$22.67384574
1 VALUE থেকে PKR
Rs6.6509947504
1 VALUE থেকে KZT
12.6668401574
1 VALUE থেকে THB
฿0.7586114848
1 VALUE থেকে TWD
NT$0.701809511
1 VALUE থেকে AED
د.إ0.0861418363
1 VALUE থেকে CHF
Fr0.018777512
1 VALUE থেকে HKD
HK$0.1840196176
1 VALUE থেকে MAD
.د.م0.2121858856
1 VALUE থেকে MXN
$0.4358729973
1 VALUE থেকে PLN
0.0854376796
1 VALUE থেকে RON
лв0.1021027215
1 VALUE থেকে SEK
kr0.2246259873
1 VALUE থেকে BGN
лв0.0391980563
1 VALUE থেকে HUF
Ft7.9644817148
1 VALUE থেকে CZK
0.4924402522
1 VALUE থেকে KWD
د.ك0.00715892645
1 VALUE থেকে ILS
0.0805085827