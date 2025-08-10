USDFC প্রাইস (USDFC)
USDFC(USDFC) বর্তমানে 0.995873USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 307.11KUSD। USDFC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ USDFC থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। USDFC এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, USDFC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0057747825718941 ছিল।
গত 30 দিনে, USDFC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0076411343 ছিল।
গত 60 দিনে, USDFC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0014885313 ছিল।
গত 90 দিনে, USDFC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0073109106747922 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.0057747825718941
|-0.57%
|30 দিন
|$ -0.0076411343
|-0.76%
|60 দিন
|$ -0.0014885313
|-0.14%
|90 দিন
|$ -0.0073109106747922
|-0.72%
USDFC এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.33%
-0.57%
+0.34%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
USDFC is a Filecoin-backed stablecoin developed by Secured Finance on the Filecoin Virtual Machine (FVM). Pegged 1:1 to the USD, it’s over-collateralized by FIL, aiming to bring stable, on-chain liquidity to the Filecoin ecosystem. Launched in March 2025, USDFC enables fixed-rate lending, cross-chain swaps via integrations with Axelar and Squid, and boosts DeFi adoption by enhancing liquidity and accessibility on FVM. Secured Finance revolutionizes DeFi 2.0 with transparent, low-cost financial solutions.
USDFC (USDFC) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। USDFCটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
