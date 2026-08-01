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USCR-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00162936 USD। USCR-এর মার্কেট ক্যাপ 1,629,137 USD। USCR-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!USCR-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00162936 USD। USCR-এর মার্কেট ক্যাপ 1,629,137 USD। USCR-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

USCR সম্পর্কে আরও

USCR প্রাইসের তথ্য

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USCR প্রাইস (USCR)

তালিকাভুক্ত নয়

1 USCR থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00159592
$0.00159592$0.00159592
-0.03%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
USCR (USCR) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 03:53:18 (UTC+8)

USCR-এর আজকের প্রাইস

আজ USCR (USCR)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00162936, যা গত 24 ঘণ্টায় 1.81% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান USCR থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি USCR-এর জন্য $ 0.00162936

USCR বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 1,629,137 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 999.86M USCR। গত 24 ঘণ্টায়, USCR এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00157751 (নিম্ন) এবং $ 0.0016601 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.057751 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00157751

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, USCR গত ঘণ্টায় +0.91% এবং গত 7 দিনে -5.69% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 3.12K-তে পৌঁছেছে।

USCR (USCR) এর মার্কেট তথ্য

$ 1.63M
$ 1.63M$ 1.63M

$ 3.12K
$ 3.12K$ 3.12K

$ 1.63M
$ 1.63M$ 1.63M

999.86M
999.86M 999.86M

999,863,973.328236
999,863,973.328236 999,863,973.328236

USCR এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 1.63M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 3.12K। USCR এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 999.86M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 999863973.328236। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 1.63M

USCR-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.00157751
$ 0.00157751$ 0.00157751
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.0016601
$ 0.0016601$ 0.0016601
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.00157751
$ 0.00157751$ 0.00157751

$ 0.0016601
$ 0.0016601$ 0.0016601

$ 0.057751
$ 0.057751$ 0.057751

$ 0.00157751
$ 0.00157751$ 0.00157751

+0.91%

-1.81%

-5.69%

-5.69%

USCR (USCR) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, USCR থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, USCR থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0004033376 ছিল।
গত 60 দিনে, USCR থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0004977020 ছিল।
গত 90 দিনে, USCR থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000000175129862215 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0-1.81%
30 দিন$ -0.0004033376-24.75%
60 দিন$ -0.0004977020-30.54%
90 দিন$ +0.0000000175129862215+0.00%

USCR এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য USCR (USCR) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, USCR এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
USCR (USCR) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, USCR এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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USCR (USCR) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

MemeSolana Ecosystem

USCR সম্পর্কে

USCR-এর বর্তমান বাজার মূল্য কত?

বর্তমানে এটি Tk0.2004613498757094624000 মূল্যে মূল্যায়ন করা হয়েছে, যা গত ২৪ ঘণ্টায় -1.81% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। মূল্যের আপডেটগুলি লাইভ সমষ্টিকৃত বাজার ডেটা প্রতিফলিত করে।

USCR-এর বিভিন্ন এক্সচেঞ্জে কতটুকু তরলতা রয়েছে?

--/100 তরলতা স্কোর সহ, USCR উচ্চ আয়তনের ট্রেডিং ভেন্যুতে স্থিতিশীল বাজার গভীরতা দেখাচ্ছে।

USCR-এর দৈনিক ভলিউম কত?

গত ২৪ ঘণ্টায়, ট্রেডাররা Tk-- মূল্যের USCR বিনিময় করেছে। উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম আরও সঙ্কীর্ণ স্প্রেড এবং মসৃণ লেনদেনে অবদান রাখে।

USCR-এর আজকের মূল্যের পরিসর কত?

টি Tk0.1940822065365729084000 থেকে Tk0.204243314509172484000 মধ্যে ট্রেড করেছে, দিনের অস্থিরতার পরিসর ধরে রেখেছে।

USCR-এর বৈশ্বিক বাজারে প্রাপ্যতা এবং জনপ্রিয়তা কী নির্ধারণ করে?

উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি, ট্রেডিং পেয়ারের উপলব্ধতা, তরলতার গভীরতা এবং USCR-এর -- ইকোসিস্টেমে কতটা সুসংহত হওয়া রয়েছে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: USCR সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 03:53:18 (UTC+8)

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সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
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