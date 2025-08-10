TWIN সম্পর্কে আরও

Twin Protocol লোগো

Twin Protocol প্রাইস (TWIN)

তালিকাভুক্ত নয়

Twin Protocol (TWIN) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00245385
$0.00245385$0.00245385
-7.40%1D
USD

আজকে Twin Protocol (TWIN) এর প্রাইস

Twin Protocol(TWIN) বর্তমানে 0.00244642USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 645.23KUSD। TWIN থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Twin Protocol এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-7.73%
Twin Protocol এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
262.95M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ TWIN থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। TWIN এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Twin Protocol (TWIN) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Twin Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000205196079904744 ছিল।
গত 30 দিনে, Twin Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0008145179 ছিল।
গত 60 দিনে, Twin Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0008747925 ছিল।
গত 90 দিনে, Twin Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.003859467350627715 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.000205196079904744-7.73%
30 দিন$ +0.0008145179+33.29%
60 দিন$ -0.0008747925-35.75%
90 দিন$ -0.003859467350627715-61.20%

Twin Protocol (TWIN) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Twin Protocol এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00234657
$ 0.00234657$ 0.00234657

$ 0.00279793
$ 0.00279793$ 0.00279793

$ 0.099439
$ 0.099439$ 0.099439

-1.00%

-7.73%

-7.41%

Twin Protocol (TWIN) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 645.23K
$ 645.23K$ 645.23K

--
----

262.95M
262.95M 262.95M

Twin Protocol (TWIN) কী?

Create, train and monetize your digital Twin Create Register your Twin ID, create your avatar and establish your profile. It's as easy as that... and best of all it's free to do. Train Begin training your AI Twin by answering questions, uploading data, audio files, podcasts, PDFs,...etc. Earn Earn TWIN tokens/points each time your Twin is accessed in the marketplace - enabling you to generate passive income.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Twin Protocol (TWIN) এর টোকেনোমিক্স

Twin Protocol (TWIN) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। TWINটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Twin Protocol (TWIN) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

TWIN থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 TWIN থেকে VND
64.3775423
1 TWIN থেকে AUD
A$0.0037430226
1 TWIN থেকে GBP
0.0018103508
1 TWIN থেকে EUR
0.002079457
1 TWIN থেকে USD
$0.00244642
1 TWIN থেকে MYR
RM0.0103728208
1 TWIN থেকে TRY
0.0994959014
1 TWIN থেকে JPY
¥0.35962374
1 TWIN থেকে ARS
ARS$3.24028329
1 TWIN থেকে RUB
0.1956891358
1 TWIN থেকে INR
0.2145999624
1 TWIN থেকে IDR
Rp39.4583815726
1 TWIN থেকে KRW
3.3977838096
1 TWIN থেকে PHP
0.138834335
1 TWIN থেকে EGP
￡E.0.1187492268
1 TWIN থেকে BRL
R$0.0132840606
1 TWIN থেকে CAD
C$0.0033515954
1 TWIN থেকে BDT
0.2968486028
1 TWIN থেকে NGN
3.7464231238
1 TWIN থেকে UAH
0.1010616102
1 TWIN থেকে VES
Bs0.31314176
1 TWIN থেকে CLP
$2.36324172
1 TWIN থেকে PKR
Rs0.6932175712
1 TWIN থেকে KZT
1.3202350172
1 TWIN থেকে THB
฿0.0790682944
1 TWIN থেকে TWD
NT$0.073147958
1 TWIN থেকে AED
د.إ0.0089783614
1 TWIN থেকে CHF
Fr0.001957136
1 TWIN থেকে HKD
HK$0.0191799328
1 TWIN থেকে MAD
.د.م0.0221156368
1 TWIN থেকে MXN
$0.0454300194
1 TWIN থেকে PLN
0.0089049688
1 TWIN থেকে RON
лв0.010641927
1 TWIN থেকে SEK
kr0.0234122394
1 TWIN থেকে BGN
лв0.0040855214
1 TWIN থেকে HUF
Ft0.8301192344
1 TWIN থেকে CZK
0.0513258916
1 TWIN থেকে KWD
د.ك0.0007461581
1 TWIN থেকে ILS
0.0083912206