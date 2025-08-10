Twin Protocol প্রাইস (TWIN)
Twin Protocol(TWIN) বর্তমানে 0.00244642USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 645.23KUSD। TWIN থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ TWIN থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। TWIN এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Twin Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000205196079904744 ছিল।
গত 30 দিনে, Twin Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0008145179 ছিল।
গত 60 দিনে, Twin Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0008747925 ছিল।
গত 90 দিনে, Twin Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.003859467350627715 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.000205196079904744
|-7.73%
|30 দিন
|$ +0.0008145179
|+33.29%
|60 দিন
|$ -0.0008747925
|-35.75%
|90 দিন
|$ -0.003859467350627715
|-61.20%
Twin Protocol এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-1.00%
-7.73%
-7.41%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Create, train and monetize your digital Twin Create Register your Twin ID, create your avatar and establish your profile. It's as easy as that... and best of all it's free to do. Train Begin training your AI Twin by answering questions, uploading data, audio files, podcasts, PDFs,...etc. Earn Earn TWIN tokens/points each time your Twin is accessed in the marketplace - enabling you to generate passive income.
Twin Protocol (TWIN) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। TWINটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 TWIN থেকে VND
₫64.3775423
|1 TWIN থেকে AUD
A$0.0037430226
|1 TWIN থেকে GBP
￡0.0018103508
|1 TWIN থেকে EUR
€0.002079457
|1 TWIN থেকে USD
$0.00244642
|1 TWIN থেকে MYR
RM0.0103728208
|1 TWIN থেকে TRY
₺0.0994959014
|1 TWIN থেকে JPY
¥0.35962374
|1 TWIN থেকে ARS
ARS$3.24028329
|1 TWIN থেকে RUB
₽0.1956891358
|1 TWIN থেকে INR
₹0.2145999624
|1 TWIN থেকে IDR
Rp39.4583815726
|1 TWIN থেকে KRW
₩3.3977838096
|1 TWIN থেকে PHP
₱0.138834335
|1 TWIN থেকে EGP
￡E.0.1187492268
|1 TWIN থেকে BRL
R$0.0132840606
|1 TWIN থেকে CAD
C$0.0033515954
|1 TWIN থেকে BDT
৳0.2968486028
|1 TWIN থেকে NGN
₦3.7464231238
|1 TWIN থেকে UAH
₴0.1010616102
|1 TWIN থেকে VES
Bs0.31314176
|1 TWIN থেকে CLP
$2.36324172
|1 TWIN থেকে PKR
Rs0.6932175712
|1 TWIN থেকে KZT
₸1.3202350172
|1 TWIN থেকে THB
฿0.0790682944
|1 TWIN থেকে TWD
NT$0.073147958
|1 TWIN থেকে AED
د.إ0.0089783614
|1 TWIN থেকে CHF
Fr0.001957136
|1 TWIN থেকে HKD
HK$0.0191799328
|1 TWIN থেকে MAD
.د.م0.0221156368
|1 TWIN থেকে MXN
$0.0454300194
|1 TWIN থেকে PLN
zł0.0089049688
|1 TWIN থেকে RON
лв0.010641927
|1 TWIN থেকে SEK
kr0.0234122394
|1 TWIN থেকে BGN
лв0.0040855214
|1 TWIN থেকে HUF
Ft0.8301192344
|1 TWIN থেকে CZK
Kč0.0513258916
|1 TWIN থেকে KWD
د.ك0.0007461581
|1 TWIN থেকে ILS
₪0.0083912206