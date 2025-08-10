Tulip Protocol প্রাইস (TULIP)
Tulip Protocol(TULIP) বর্তমানে 0.080488USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 125.70KUSD। TULIP থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Tulip Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00304467 ছিল।
গত 30 দিনে, Tulip Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0184258200 ছিল।
গত 60 দিনে, Tulip Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0259105279 ছিল।
গত 90 দিনে, Tulip Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00146913574312778 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00304467
|+3.93%
|30 দিন
|$ -0.0184258200
|-22.89%
|60 দিন
|$ -0.0259105279
|-32.19%
|90 দিন
|$ -0.00146913574312778
|-1.79%
Tulip Protocol এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.49%
+3.93%
+2.78%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Tulip Protocol is the first yield aggregator on Solana, averaging around 80mm-100mm TVL. Our first product is autocompounding vaults utilizing Raydium's farms.
Tulip Protocol (TULIP) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। TULIPটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
