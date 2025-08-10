Tuggin প্রাইস (TUGGIN)
Tuggin(TUGGIN) বর্তমানে 0.00003999USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 39.99KUSD। TUGGIN থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ TUGGIN থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। TUGGIN এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Tuggin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Tuggin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0.0000000000 ছিল।
গত 60 দিনে, Tuggin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Tuggin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 দিন
|$ 0
|--
|90 দিন
|$ 0
|--
Tuggin এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
0.00%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
We don't stop $TUGGIN until $ETH flips $BTC 👋🐸
Tuggin (TUGGIN) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে।
|1 TUGGIN থেকে VND
₫1.05233685
|1 TUGGIN থেকে AUD
A$0.0000611847
|1 TUGGIN থেকে GBP
￡0.0000295926
|1 TUGGIN থেকে EUR
€0.0000339915
|1 TUGGIN থেকে USD
$0.00003999
|1 TUGGIN থেকে MYR
RM0.0001695576
|1 TUGGIN থেকে TRY
₺0.0016311921
|1 TUGGIN থেকে JPY
¥0.00587853
|1 TUGGIN থেকে ARS
ARS$0.052966755
|1 TUGGIN থেকে RUB
₽0.0031884027
|1 TUGGIN থেকে INR
₹0.0035079228
|1 TUGGIN থেকে IDR
Rp0.6449999097
|1 TUGGIN থেকে KRW
₩0.0555413112
|1 TUGGIN থেকে PHP
₱0.0022694325
|1 TUGGIN থেকে EGP
￡E.0.0019263183
|1 TUGGIN থেকে BRL
R$0.0002171457
|1 TUGGIN থেকে CAD
C$0.0000547863
|1 TUGGIN থেকে BDT
৳0.0048523866
|1 TUGGIN থেকে NGN
₦0.0612402861
|1 TUGGIN থেকে UAH
₴0.0016519869
|1 TUGGIN থেকে VES
Bs0.00511872
|1 TUGGIN থেকে CLP
$0.03875031
|1 TUGGIN থেকে PKR
Rs0.0113315664
|1 TUGGIN থেকে KZT
₸0.0215810034
|1 TUGGIN থেকে THB
฿0.0012804798
|1 TUGGIN থেকে TWD
NT$0.001195701
|1 TUGGIN থেকে AED
د.إ0.0001467633
|1 TUGGIN থেকে CHF
Fr0.000031992
|1 TUGGIN থেকে HKD
HK$0.0003135216
|1 TUGGIN থেকে MAD
.د.م0.0003615096
|1 TUGGIN থেকে MXN
$0.0007426143
|1 TUGGIN থেকে PLN
zł0.0001455636
|1 TUGGIN থেকে RON
лв0.0001739565
|1 TUGGIN থেকে SEK
kr0.0003827043
|1 TUGGIN থেকে BGN
лв0.0000667833
|1 TUGGIN থেকে HUF
Ft0.0135694068
|1 TUGGIN থেকে CZK
Kč0.0008389902
|1 TUGGIN থেকে KWD
د.ك0.00001211697
|1 TUGGIN থেকে ILS
₪0.0001371657