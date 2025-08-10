todd প্রাইস (TODD)
todd(TODD) বর্তমানে 0.00004905USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 48.31KUSD। TODD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ TODD থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। TODD এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, todd থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, todd থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000019569 ছিল।
গত 60 দিনে, todd থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000370278 ছিল।
গত 90 দিনে, todd থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00003875987489009544 ছিল।
todd এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.78%
+4.45%
+9.65%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
$todd the toad is the first ever shape shifting toad, the mission is simple, we cannot let $todd cut off his $pepe. Community members can create their own profile picture to their own design and become apart of the cult. the community is growing super fast! go on X search $todd, and look how much trading volume there is for 5 days straight above $1m. you need to list this asap! meme super cycle is here
todd (TODD) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। TODDটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
