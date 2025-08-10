Tim প্রাইস (TIM)
Tim(TIM) বর্তমানে 0.00003723USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 29.78KUSD। TIM থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ TIM থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। TIM এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Tim থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Tim থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000025633 ছিল।
গত 60 দিনে, Tim থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000050407 ছিল।
গত 90 দিনে, Tim থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00000896445640018836 ছিল।
Tim এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+7.35%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Tim is a true Community Takeover. Over 200M tokens have been burnt, enhancing scarcity and value, and another 150M tokens were turned over by the devs to a community-controlled multi-signature wallet, ensuring transparency and collective decision-making.
Tim (TIM) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। TIMটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 TIM থেকে VND
₫0.97970745
|1 TIM থেকে AUD
A$0.0000569619
|1 TIM থেকে GBP
￡0.0000275502
|1 TIM থেকে EUR
€0.0000316455
|1 TIM থেকে USD
$0.00003723
|1 TIM থেকে MYR
RM0.0001578552
|1 TIM থেকে TRY
₺0.0015186117
|1 TIM থেকে JPY
¥0.00547281
|1 TIM থেকে ARS
ARS$0.049311135
|1 TIM থেকে RUB
₽0.0029683479
|1 TIM থেকে INR
₹0.0032658156
|1 TIM থেকে IDR
Rp0.6004837869
|1 TIM থেকে KRW
₩0.0517080024
|1 TIM থেকে PHP
₱0.0021128025
|1 TIM থেকে EGP
￡E.0.0017933691
|1 TIM থেকে BRL
R$0.0002021589
|1 TIM থেকে CAD
C$0.0000510051
|1 TIM থেকে BDT
৳0.0045174882
|1 TIM থেকে NGN
₦0.0570136497
|1 TIM থেকে UAH
₴0.0015379713
|1 TIM থেকে VES
Bs0.00476544
|1 TIM থেকে CLP
$0.03607587
|1 TIM থেকে PKR
Rs0.0105494928
|1 TIM থেকে KZT
₸0.0200915418
|1 TIM থেকে THB
฿0.0011939661
|1 TIM থেকে TWD
NT$0.001113177
|1 TIM থেকে AED
د.إ0.0001366341
|1 TIM থেকে CHF
Fr0.000029784
|1 TIM থেকে HKD
HK$0.0002918832
|1 TIM থেকে MAD
.د.م0.0003365592
|1 TIM থেকে MXN
$0.0006913611
|1 TIM থেকে PLN
zł0.0001355172
|1 TIM থেকে RON
лв0.0001619505
|1 TIM থেকে SEK
kr0.0003562911
|1 TIM থেকে BGN
лв0.0000621741
|1 TIM থেকে HUF
Ft0.0126328836
|1 TIM থেকে CZK
Kč0.0007810854
|1 TIM থেকে KWD
د.ك0.00001128069
|1 TIM থেকে ILS
₪0.0001276989