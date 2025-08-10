Survarium প্রাইস (SURV)
Survarium(SURV) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 354.14KUSD। SURV থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ SURV থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SURV এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Survarium থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Survarium থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Survarium থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Survarium থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-15.16%
|30 দিন
|$ 0
|-29.18%
|60 দিন
|$ 0
|-62.22%
|90 দিন
|$ 0
|--
Survarium এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.07%
-15.16%
-15.07%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Survarium is a Web3 Play-to-Earn roguelike blending intense action, strategic progression, and real blockchain rewards. Inspired by Brotato and Vampire Survivors, it throws players into chaotic 15-minute survival runs where every decision counts. Equip 6 unique weapons, stack powerful passive items, and collect artifacts with game-changing effects—some boosting your power, others adding risk. Built for those who thrive under pressure, Survarium rewards skill, adaptability, and grit. Every run offers new upgrade paths, randomized challenges, and the chance to earn real value through the $SURV token. Backed by a transparent and sustainable tokenomics model, $SURV powers the in-game economy, NFT item marketplace, staking, and future governance. With 85% of tokens available to the public and all in-game revenue reinvested into development, token burns, and community growth, Survarium is designed to evolve with its players.
Survarium (SURV) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SURVটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
