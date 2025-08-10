SUPA সম্পর্কে আরও

SUPA প্রাইসের তথ্য

SUPA অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

SUPA টোকেনোমিক্স

SUPA প্রাইস পূর্বাভাস

আয় করুন

এয়ারড্রপ+

খবর

Blog

শিখুন

Supa Pump লোগো

Supa Pump প্রাইস (SUPA)

তালিকাভুক্ত নয়

Supa Pump (SUPA) লাইভ প্রাইস চার্ট

--
----
-2.20%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Supa Pump (SUPA) এর প্রাইস

Supa Pump(SUPA) বর্তমানে 0.00008545USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 82.59KUSD। SUPA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Supa Pump এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-2.81%
Supa Pump এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
961.55M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ SUPA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SUPA এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Supa Pump (SUPA) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Supa Pump থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Supa Pump থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000341425 ছিল।
গত 60 দিনে, Supa Pump থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000436594 ছিল।
গত 90 দিনে, Supa Pump থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000034232488400334474 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0-2.81%
30 দিন$ -0.0000341425-39.95%
60 দিন$ -0.0000436594-51.09%
90 দিন$ +0.000034232488400334474+66.84%

Supa Pump (SUPA) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Supa Pump এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00008218
$ 0.00008218$ 0.00008218

$ 0.00009047
$ 0.00009047$ 0.00009047

$ 0.00043975
$ 0.00043975$ 0.00043975

+1.38%

-2.81%

+9.72%

Supa Pump (SUPA) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 82.59K
$ 82.59K$ 82.59K

--
----

961.55M
961.55M 961.55M

Supa Pump (SUPA) কী?

The Token Minting Bot enables users to create and deploy tokens on the Solana blockchain through simple chat commands via Telegram (and soon WhatsApp). This documentation covers setup, basic usage, and platform integrations. Try our Telegram Agent now! The Ultimate Solana Token Creator Supa Pump Bot on Telegram and coming soon to Whatsapp Learn how to get started with Supa Pump Bot, from prerequisites to initial setup.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Supa Pump (SUPA) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Supa Pump (SUPA) এর টোকেনোমিক্স

Supa Pump (SUPA) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SUPAটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Supa Pump (SUPA) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

SUPA থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 SUPA থেকে VND
2.24861675
1 SUPA থেকে AUD
A$0.0001307385
1 SUPA থেকে GBP
0.000063233
1 SUPA থেকে EUR
0.0000726325
1 SUPA থেকে USD
$0.00008545
1 SUPA থেকে MYR
RM0.000362308
1 SUPA থেকে TRY
0.0034752515
1 SUPA থেকে JPY
¥0.01256115
1 SUPA থেকে ARS
ARS$0.113178525
1 SUPA থেকে RUB
0.0068351455
1 SUPA থেকে INR
0.007495674
1 SUPA থেকে IDR
Rp1.3782256135
1 SUPA থেকে KRW
0.118679796
1 SUPA থেকে PHP
0.0048492875
1 SUPA থেকে EGP
￡E.0.004147743
1 SUPA থেকে BRL
R$0.0004639935
1 SUPA থেকে CAD
C$0.0001170665
1 SUPA থেকে BDT
0.010368503
1 SUPA থেকে NGN
0.1308572755
1 SUPA থেকে UAH
0.0035299395
1 SUPA থেকে VES
Bs0.0109376
1 SUPA থেকে CLP
$0.0825447
1 SUPA থেকে PKR
Rs0.024213112
1 SUPA থেকে KZT
0.046113947
1 SUPA থেকে THB
฿0.002761744
1 SUPA থেকে TWD
NT$0.002554955
1 SUPA থেকে AED
د.إ0.0003136015
1 SUPA থেকে CHF
Fr0.00006836
1 SUPA থেকে HKD
HK$0.000669928
1 SUPA থেকে MAD
.د.م0.000772468
1 SUPA থেকে MXN
$0.0015868065
1 SUPA থেকে PLN
0.000311038
1 SUPA থেকে RON
лв0.0003717075
1 SUPA থেকে SEK
kr0.0008177565
1 SUPA থেকে BGN
лв0.0001427015
1 SUPA থেকে HUF
Ft0.028994894
1 SUPA থেকে CZK
0.001792741
1 SUPA থেকে KWD
د.ك0.00002606225
1 SUPA থেকে ILS
0.0002930935