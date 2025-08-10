Streamr প্রাইস (DATA)
Streamr(DATA) বর্তমানে 0.01721747USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 13.21MUSD। DATA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ DATA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। DATA এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Streamr থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00049344 ছিল।
গত 30 দিনে, Streamr থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0006082794 ছিল।
গত 60 দিনে, Streamr থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0028123824 ছিল।
গত 90 দিনে, Streamr থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.001805997290764783 ছিল।
Streamr এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Streamr is building decentralized infrastructure for real-time data. Our goal is to enable data to be transported, shared, and monetised securely and scalably without intermediaries. By facilitating new types of data pipelines and ecosystems, we support and accelerate the birth of the Web 3.0, in which decentralized applications can securely exchange data and value.
Streamr (DATA) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। DATAটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
