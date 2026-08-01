StoneYield USD প্রাইস (STUSD)
আজ StoneYield USD (STUSD)-এর লাইভ প্রাইস $ 1.001, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.27% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান STUSD থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি STUSD-এর জন্য $ 1.001।
StoneYield USD বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 2,896,315 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 2.89M STUSD। গত 24 ঘণ্টায়, STUSD এর ট্রেড হয়েছে $ 0.962333 (নিম্ন) এবং $ 1.014 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 1.54 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.106559।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, STUSD গত ঘণ্টায় +0.66% এবং গত 7 দিনে +0.11% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 33.35K-তে পৌঁছেছে।
StoneYield USD এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 2.90M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 33.35K। STUSD এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 2.89M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 2894501.74। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 2.90M।
+0.66%
+0.27%
+0.11%
+0.11%
আজকে, StoneYield USD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00270744 ছিল।
গত 30 দিনে, StoneYield USD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0441799358 ছিল।
গত 60 দিনে, StoneYield USD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0021677656 ছিল।
গত 90 দিনে, StoneYield USD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001001671489155 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00270744
|+0.27%
|30 দিন
|$ -0.0441799358
|-4.41%
|60 দিন
|$ -0.0021677656
|-0.21%
|90 দিন
|$ -0.0001001671489155
|-0.00%
2040 সালে, StoneYield USD এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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STUSD-এর বর্তমান বাজার মূল্য কত?
বর্তমানে এটি Tk123.16115247127692000 মূল্যে মূল্যায়ন করা হয়েছে, যা গত ২৪ ঘণ্টায় 0.27% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। মূল্যের আপডেটগুলি লাইভ সমষ্টিকৃত বাজার ডেটা প্রতিফলিত করে।
StoneYield USD-এর বিভিন্ন এক্সচেঞ্জে কতটুকু তরলতা রয়েছে?
--/100 তরলতা স্কোর সহ, STUSD উচ্চ আয়তনের ট্রেডিং ভেন্যুতে স্থিতিশীল বাজার গভীরতা দেখাচ্ছে।
STUSD-এর দৈনিক ভলিউম কত?
গত ২৪ ঘণ্টায়, ট্রেডাররা Tk-- মূল্যের STUSD বিনিময় করেছে। উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম আরও সঙ্কীর্ণ স্প্রেড এবং মসৃণ লেনদেনে অবদান রাখে।
StoneYield USD-এর আজকের মূল্যের পরিসর কত?
টি Tk118.40363770343789436000 থেকে Tk124.76064795791688000 মধ্যে ট্রেড করেছে, দিনের অস্থিরতার পরিসর ধরে রেখেছে।
STUSD-এর বৈশ্বিক বাজারে প্রাপ্যতা এবং জনপ্রিয়তা কী নির্ধারণ করে?
উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি, ট্রেডিং পেয়ারের উপলব্ধতা, তরলতার গভীরতা এবং STUSD-এর -- ইকোসিস্টেমে কতটা সুসংহত হওয়া রয়েছে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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