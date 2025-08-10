STON সম্পর্কে আরও

STON লোগো

STON প্রাইস (STON)

STON (STON) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.830811
$0.830811$0.830811
0.00%1D
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
আজকে STON (STON) এর প্রাইস

STON(STON) বর্তমানে 0.83081USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 29.07MUSD। STON থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

STON এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-0.07%
STON এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
35.00M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ STON থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। STON এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ STON (STON) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, STON থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0006499274821943 ছিল।
গত 30 দিনে, STON থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.1157091518 ছিল।
গত 60 দিনে, STON থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.1944394491 ছিল।
গত 90 দিনে, STON থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.9261846561021548 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.0006499274821943-0.07%
30 দিন$ +0.1157091518+13.93%
60 দিন$ -0.1944394491-23.40%
90 দিন$ -0.9261846561021548-52.71%

STON (STON) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

STON এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.827213
$ 0.827213$ 0.827213

$ 0.864844
$ 0.864844$ 0.864844

$ 70.01
$ 70.01$ 70.01

-0.27%

-0.07%

-2.86%

STON (STON) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 29.07M
$ 29.07M$ 29.07M

--
----

35.00M
35.00M 35.00M

STON (STON) কী?

STON.fi is a decentralized automated market maker (AMM) built on the TON blockchain providing virtually zero fees, low slippage, an extremely easy interface, and direct integration with TON wallets.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

STON (STON) এর টোকেনোমিক্স

STON (STON) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। STONটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

STON থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 STON থেকে VND
21,862.76515
1 STON থেকে AUD
A$1.2711393
1 STON থেকে GBP
0.6147994
1 STON থেকে EUR
0.7061885
1 STON থেকে USD
$0.83081
1 STON থেকে MYR
RM3.5226344
1 STON থেকে TRY
33.7890427
1 STON থেকে JPY
¥122.12907
1 STON থেকে ARS
ARS$1,100.407845
1 STON থেকে RUB
66.4564919
1 STON থেকে INR
72.8786532
1 STON থেকে IDR
Rp13,400.1594143
1 STON থেকে KRW
1,153.8953928
1 STON থেকে PHP
47.1484675
1 STON থেকে EGP
￡E.40.3275174
1 STON থেকে BRL
R$4.5112983
1 STON থেকে CAD
C$1.1382097
1 STON থেকে BDT
100.8104854
1 STON থেকে NGN
1,272.2941259
1 STON থেকে UAH
34.3207611
1 STON থেকে VES
Bs106.34368
1 STON থেকে CLP
$802.56246
1 STON থেকে PKR
Rs235.4183216
1 STON থেকে KZT
448.3549246
1 STON থেকে THB
฿26.8517792
1 STON থেকে TWD
NT$24.841219
1 STON থেকে AED
د.إ3.0490727
1 STON থেকে CHF
Fr0.664648
1 STON থেকে HKD
HK$6.5135504
1 STON থেকে MAD
.د.م7.5105224
1 STON থেকে MXN
$15.4281417
1 STON থেকে PLN
3.0241484
1 STON থেকে RON
лв3.6140235
1 STON থেকে SEK
kr7.9508517
1 STON থেকে BGN
лв1.3874527
1 STON থেকে HUF
Ft281.9104492
1 STON থেকে CZK
17.4303938
1 STON থেকে KWD
د.ك0.25339705
1 STON থেকে ILS
2.8496783