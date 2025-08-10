STON প্রাইস (STON)
STON(STON) বর্তমানে 0.83081USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 29.07MUSD। STON থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ STON থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। STON এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, STON থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0006499274821943 ছিল।
গত 30 দিনে, STON থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.1157091518 ছিল।
গত 60 দিনে, STON থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.1944394491 ছিল।
গত 90 দিনে, STON থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.9261846561021548 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.0006499274821943
|-0.07%
|30 দিন
|$ +0.1157091518
|+13.93%
|60 দিন
|$ -0.1944394491
|-23.40%
|90 দিন
|$ -0.9261846561021548
|-52.71%
STON এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.27%
-0.07%
-2.86%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
STON.fi is a decentralized automated market maker (AMM) built on the TON blockchain providing virtually zero fees, low slippage, an extremely easy interface, and direct integration with TON wallets.
STON (STON) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। STONটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 STON থেকে VND
₫21,862.76515
|1 STON থেকে AUD
A$1.2711393
|1 STON থেকে GBP
￡0.6147994
|1 STON থেকে EUR
€0.7061885
|1 STON থেকে USD
$0.83081
|1 STON থেকে MYR
RM3.5226344
|1 STON থেকে TRY
₺33.7890427
|1 STON থেকে JPY
¥122.12907
|1 STON থেকে ARS
ARS$1,100.407845
|1 STON থেকে RUB
₽66.4564919
|1 STON থেকে INR
₹72.8786532
|1 STON থেকে IDR
Rp13,400.1594143
|1 STON থেকে KRW
₩1,153.8953928
|1 STON থেকে PHP
₱47.1484675
|1 STON থেকে EGP
￡E.40.3275174
|1 STON থেকে BRL
R$4.5112983
|1 STON থেকে CAD
C$1.1382097
|1 STON থেকে BDT
৳100.8104854
|1 STON থেকে NGN
₦1,272.2941259
|1 STON থেকে UAH
₴34.3207611
|1 STON থেকে VES
Bs106.34368
|1 STON থেকে CLP
$802.56246
|1 STON থেকে PKR
Rs235.4183216
|1 STON থেকে KZT
₸448.3549246
|1 STON থেকে THB
฿26.8517792
|1 STON থেকে TWD
NT$24.841219
|1 STON থেকে AED
د.إ3.0490727
|1 STON থেকে CHF
Fr0.664648
|1 STON থেকে HKD
HK$6.5135504
|1 STON থেকে MAD
.د.م7.5105224
|1 STON থেকে MXN
$15.4281417
|1 STON থেকে PLN
zł3.0241484
|1 STON থেকে RON
лв3.6140235
|1 STON থেকে SEK
kr7.9508517
|1 STON থেকে BGN
лв1.3874527
|1 STON থেকে HUF
Ft281.9104492
|1 STON থেকে CZK
Kč17.4303938
|1 STON থেকে KWD
د.ك0.25339705
|1 STON থেকে ILS
₪2.8496783