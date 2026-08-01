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Staked ZIG-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.04406032 USD। STZIG-এর মার্কেট ক্যাপ 22,027,808 USD। STZIG-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Staked ZIG-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.04406032 USD। STZIG-এর মার্কেট ক্যাপ 22,027,808 USD। STZIG-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

STZIG সম্পর্কে আরও

STZIG প্রাইসের তথ্য

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Staked ZIG প্রাইস (STZIG)

তালিকাভুক্ত নয়

1 STZIG থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.04435956
$0.04435956$0.04435956
+0.09%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Staked ZIG (STZIG) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 02:53:36 (UTC+8)

Staked ZIG-এর আজকের প্রাইস

আজ Staked ZIG (STZIG)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.04406032, যা গত 24 ঘণ্টায় 10.43% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান STZIG থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি STZIG-এর জন্য $ 0.04406032

Staked ZIG বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 22,027,808 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 500.00M STZIG। গত 24 ঘণ্টায়, STZIG এর ট্রেড হয়েছে $ 0.03984865 (নিম্ন) এবং $ 0.04398999 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.062633 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.03764345

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, STZIG গত ঘণ্টায় +2.08% এবং গত 7 দিনে +8.71% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 483.05K-তে পৌঁছেছে।

Staked ZIG (STZIG) এর মার্কেট তথ্য

$ 22.03M
$ 22.03M$ 22.03M

$ 483.05K
$ 483.05K$ 483.05K

$ 22.03M
$ 22.03M$ 22.03M

500.00M
500.00M 500.00M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

Staked ZIG এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 22.03M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 483.05K। STZIG এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 500.00M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 500000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 22.03M

Staked ZIG-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.03984865
$ 0.03984865$ 0.03984865
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.04398999
$ 0.04398999$ 0.04398999
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.03984865
$ 0.03984865$ 0.03984865

$ 0.04398999
$ 0.04398999$ 0.04398999

$ 0.062633
$ 0.062633$ 0.062633

$ 0.03764345
$ 0.03764345$ 0.03764345

+2.08%

+10.43%

+8.71%

+8.71%

Staked ZIG (STZIG) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Staked ZIG থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00416244 ছিল।
গত 30 দিনে, Staked ZIG থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0009136700 ছিল।
গত 60 দিনে, Staked ZIG থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0039935304 ছিল।
গত 90 দিনে, Staked ZIG থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00000084527053158 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00416244+10.43%
30 দিন$ -0.0009136700-2.07%
60 দিন$ -0.0039935304-9.06%
90 দিন$ +0.00000084527053158+0.00%

Staked ZIG এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Staked ZIG (STZIG) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, STZIG এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Staked ZIG (STZIG) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Staked ZIG এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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Staked ZIG সম্পর্কে

আজ Staked ZIG-এর রিয়েল-টাইম দাম কত?

Staked ZIG-এর লাইভ দাম হলো Tk5.4210986907624894144000, গত ২৪ ঘন্টায় এটি 10.43% পরিবর্তিত হয়েছে। এই সংখ্যাটি সবসময় আপডেট করা হয় সঠিক বৈশ্বিক বাজার অবস্থা প্রতিফলিত করার জন্য।

STZIG-এর দৈনিক দামের কাঠামো কেমন দেখাচ্ছে?

STZIG-এর দাম গত ২৪ ঘন্টায় Tk4.9029027556688801580000 থেকে Tk5.4124454201797672308000 পর্যন্ত ছিল, যা দিনের মধ্যে দামের শক্তি এবং সম্ভাব্য ব্রেকআউট জোন সম্পর্কে ধারণা দেয়।

Staked ZIG-এর আজকের কতটা অস্থিরতা রয়েছে?

গত একদিনে টোকেনটি --% অস্থিরতা অনুভব করেছে, যা ট্রেডারদের বাজার স্থিতিশীল নাকি খুব সংবেদনশীল তা নির্ধারণ করতে সহায়তা করে।

STZIG বর্তমানে কোন প্রযুক্তিগত জোনে ট্রেড করছে?

াম্প্রতিক উচ্চ ও নিম্ন মূল্যের তুলনায় দামের গতিবিধি দেখায় যে STZIG মাঝারি স্বল্পমেয়াদী গতিবিধি দেখাচ্ছে, যা তরলতা এবং সামগ্রিক বাজারের দিকনির্দেশনার উপর নির্ভর করছে।

Staked ZIG-এর মোট বাজার র‌্যাঙ্কিং এবং আকার কত?

Staked ZIG-এর বাজার মূল্য Tk2710259959.73627723136000 হওয়ায় এটি #-- র‌্যাঙ্কে রয়েছে, যা বাজারে শক্তিশালী উপস্থিতি এবং বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ প্রদর্শন করে।

STZIG-এর সাম্প্রতিক ট্রেডিং কতটা সক্রিয় ছিল?

টোকেনটি ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- তৈরি করেছে, যা বিশ্বব্যাপী ট্রেডারদের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রদর্শন করে।

Staked ZIG-এর ATH এবং ATL-এর সাথে তুলনা করলে কেমন দেখাচ্ছে?

এর ATH হলো Tk7.70624621651697036000, আর ATL হলো Tk4.6315791058890001740000, যা দীর্ঘমেয়াদী দামের সম্ভাবনা এবং ড্রয়ডাউন সম্পর্কে ধারণা দেয়।

STZIG-এর বাজার আচরণকে কী কী মৌলিক উপাদান প্রভাবিত করে?

মূল উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রচলিত সরবরাহ (500000000.0 টোকেন), Liquid Staking Tokens,ZIGChain Ecosystem-এর মধ্যে বিভাগের পারফরম্যান্স এবং ---এর অন-চেইন কার্যকলাপ, যা সবই টোকেনের দামের গতিবিধিকে আকার দেয়।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Staked ZIG সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 02:53:36 (UTC+8)

Staked ZIG (STZIG) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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