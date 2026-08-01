Staked ZIG প্রাইস (STZIG)
আজ Staked ZIG (STZIG)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.04406032, যা গত 24 ঘণ্টায় 10.43% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান STZIG থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি STZIG-এর জন্য $ 0.04406032।
Staked ZIG বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 22,027,808 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 500.00M STZIG। গত 24 ঘণ্টায়, STZIG এর ট্রেড হয়েছে $ 0.03984865 (নিম্ন) এবং $ 0.04398999 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.062633 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.03764345।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, STZIG গত ঘণ্টায় +2.08% এবং গত 7 দিনে +8.71% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 483.05K-তে পৌঁছেছে।
Staked ZIG এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 22.03M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 483.05K। STZIG এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 500.00M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 500000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 22.03M।
+2.08%
+10.43%
+8.71%
+8.71%
আজকে, Staked ZIG থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00416244 ছিল।
গত 30 দিনে, Staked ZIG থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0009136700 ছিল।
গত 60 দিনে, Staked ZIG থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0039935304 ছিল।
গত 90 দিনে, Staked ZIG থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00000084527053158 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00416244
|+10.43%
|30 দিন
|$ -0.0009136700
|-2.07%
|60 দিন
|$ -0.0039935304
|-9.06%
|90 দিন
|$ +0.00000084527053158
|+0.00%
2040 সালে, Staked ZIG এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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আজ Staked ZIG-এর রিয়েল-টাইম দাম কত?
Staked ZIG-এর লাইভ দাম হলো Tk5.4210986907624894144000, গত ২৪ ঘন্টায় এটি 10.43% পরিবর্তিত হয়েছে। এই সংখ্যাটি সবসময় আপডেট করা হয় সঠিক বৈশ্বিক বাজার অবস্থা প্রতিফলিত করার জন্য।
STZIG-এর দৈনিক দামের কাঠামো কেমন দেখাচ্ছে?
STZIG-এর দাম গত ২৪ ঘন্টায় Tk4.9029027556688801580000 থেকে Tk5.4124454201797672308000 পর্যন্ত ছিল, যা দিনের মধ্যে দামের শক্তি এবং সম্ভাব্য ব্রেকআউট জোন সম্পর্কে ধারণা দেয়।
Staked ZIG-এর আজকের কতটা অস্থিরতা রয়েছে?
গত একদিনে টোকেনটি --% অস্থিরতা অনুভব করেছে, যা ট্রেডারদের বাজার স্থিতিশীল নাকি খুব সংবেদনশীল তা নির্ধারণ করতে সহায়তা করে।
STZIG বর্তমানে কোন প্রযুক্তিগত জোনে ট্রেড করছে?
াম্প্রতিক উচ্চ ও নিম্ন মূল্যের তুলনায় দামের গতিবিধি দেখায় যে STZIG মাঝারি স্বল্পমেয়াদী গতিবিধি দেখাচ্ছে, যা তরলতা এবং সামগ্রিক বাজারের দিকনির্দেশনার উপর নির্ভর করছে।
Staked ZIG-এর মোট বাজার র্যাঙ্কিং এবং আকার কত?
Staked ZIG-এর বাজার মূল্য Tk2710259959.73627723136000 হওয়ায় এটি #-- র্যাঙ্কে রয়েছে, যা বাজারে শক্তিশালী উপস্থিতি এবং বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ প্রদর্শন করে।
STZIG-এর সাম্প্রতিক ট্রেডিং কতটা সক্রিয় ছিল?
টোকেনটি ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- তৈরি করেছে, যা বিশ্বব্যাপী ট্রেডারদের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রদর্শন করে।
Staked ZIG-এর ATH এবং ATL-এর সাথে তুলনা করলে কেমন দেখাচ্ছে?
এর ATH হলো Tk7.70624621651697036000, আর ATL হলো Tk4.6315791058890001740000, যা দীর্ঘমেয়াদী দামের সম্ভাবনা এবং ড্রয়ডাউন সম্পর্কে ধারণা দেয়।
STZIG-এর বাজার আচরণকে কী কী মৌলিক উপাদান প্রভাবিত করে?
মূল উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রচলিত সরবরাহ (500000000.0 টোকেন), Liquid Staking Tokens,ZIGChain Ecosystem-এর মধ্যে বিভাগের পারফরম্যান্স এবং ---এর অন-চেইন কার্যকলাপ, যা সবই টোকেনের দামের গতিবিধিকে আকার দেয়।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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